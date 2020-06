Abiturientų įspūdžiai: į svarbiausią egzaminą – ir po sunkios darbo dienos

Pusantros valandos anksčiau

Kauno „Santaros“ gimnazijoje valstybinį egzaminą laikė apie 80 mokinių iš kelių miesto mokyklų. Pirmoji iš egzamino išėjusi Brigita jame užtruko vos dvi su puse valandos, nors tam turėjo keturias valandas. Netrukus pro duris žengė ir Kamilė.

„Skubu“, – tik trumpam stabtelėjo abiturientės. Brigita pasakojo egzamino išvakarėse ne ką nors kartojosi ar ilsėjosi, o dirbo. „Aš pirma išėjau?“ – stebėjosi mergina.

Abi jos pasirinko temą, nagrinėjančią, kur yra riba tarp pokštų ir patyčių.

Belaukiant kitų abiturientų, laikiusių valstybinį egzaminą, sutikome pro „Santaros“ gimnaziją namo traukiančius gretimoje mokykloje mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikiusius Airidą ir Dilmantą. Vaikinai buvo geros nuotaikos, tarpusavyje garsiai dalijosi įspūdžiais, minėjo, aptarinėjo kūrinių autorius ir temas.

Dilmantas sakė, kad jam prireikė maždaug valandos. Streso jam mažiau gal dėl to, kad lūkesčiai – nedideli. Egzaminą norėtų bent išlaikyti.

„Abu vienodai kaldavom“, – juokėsi abiturientas, kai paprašėme spėti, kuriam geriau sekėsi per egzaminą.

Šis egzaminas, reikia tikėtis, įveiktas. Kas toliau? Kitas egzaminas. Airido dar laukia anglų kalbos egzamino antra dalis ir istorijos egzaminas.

Po egzaminų – į darbą. Rudenį – galbūt į studijas. Vieną traukia treniravimo sistemos, kitas kada nors norėtų papildyti autoelektrikų gretas.

Šie „Santaros“ ir Jono Basanavičiaus gimnazijų gimnazistai nesijaučia nuskriausti dėl karantino ir nuotolinio mokymo. Atvirkščiai. Anot jų, buvo paprasčiau suderinti mokslus ir darbą. Nejautė ir apmaudo ar papildomo jaudulio, kad egzaminą turėjo laikyti ne savo mokykloje. „Jokio skirtumo, kur“, – geros nuotaikos nestokojo vaikinai.

Išvakarėse – darbas per kaitrą

Vėl prasiveria „Santaros“ gimnazijos durys. Po egzamino abiturientė išeina gana rami, bet kalbant jaučiasi, kad streso buvo daug.

„Temą pasirinkau pagal savo žinias. Kokią? Neatsimenu dabar jau iš to jaudulio“, – neslėpė Jono Pauliaus II gimnazijos abiturientė Gerda Dagilytė, tačiau tuoj pat įvardija, kad rinkosi tarp ribos tarp pokštų ir tikrovės ir meno galimybių keisti tikrovę.

Ji daugmaž patenkinta tuo, kaip ir ką parašė per egzaminą, tačiau vakar vakare nuotaika buvo visai kitokia. „Padariau klaidą“, – tuomet galvojo šilainiškė, grįžusi namo vakare po sunkios darbo dienos.

Per kaitrą ji dirbo renginyje – per „Nemuno žiede“ vykusį ralį. Karštis nuvargino, galvojo, kad bus sunku susikaupti per egzaminą, tačiau mano, kad viskas pavyko gerai.

Jos planuose – metus padirbėti, o po to mokytis visažistės amato.

Gerdos nuomone, dėl nuotolinio mokymo nukentėjo tik tie mokiniai, kurie buvo pasirinkę laikyti matematikos egzaminą, nes būtent šį dalyką, jos manymu, lengviau įsisavinti, kai mokytojas aiškina akis į akį.

Užplūdo palengvėjimas

„Palengvėjimas“, – apibūdino savijautą po egzamino „Santaros“ gimnazijos gimnazistas Dominykas Laskauskas. Pamatęs temas kiek sutriko, bet greitai apsisprendė, kurios imtis.

Egzaminui ruoštis nedaug buvo skyręs laiko – dirbo, poilsiavo, bet to nesigaili.

Jis jau nusprendęs mokytis mechatronikos pameistrystės. Vasarą dirbs, o po to kibs į mokslus, tiksliau, tai irgi bus daugiau darbo praktika „Continental“ gamykloje, o ne teorija mokyklos suole.

Dominykas, taupantis automobiliui, sakė, kad tik sutapimas, jog beveik visi mūsų kalbinti abiturientai mokslo metais dirbo. Iš jo pažįstamų mokinių dirba tikrai ne visi, tačiau tokių – nemažai. „Norisi savų pinigų“, – kalbėjo vaikinas.

Galėjo naudotis kompiuteriu

Kaip ir pernai bei dar ankstesniais metais, mokiniai rašydami rašinį galėjo rinktis vieną iš siūlomų keturių temų. Kad ir kurią iš dviejų samprotaujamųjų ir dviejų literatūrinių temų pasirinkus, reikėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi. Mokiniai jį galėjo rinktis iš visų 36 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie buvo pateikti ir užduoties sąsiuvinyje.

Per egzaminą buvo galima naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje. Juos skaityti leista ne daugiau 20 min.

Šiam egzaminui išlaikyti reikės surinkti bent 30 proc. užduoties taškų. Kitaip teks dalyvauti pakartotinėje egzaminų sesijoje.

Visi pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 5 d.

Nepatenkinti darbo įvertinimu mokiniai per dvi darbo dienas po rezultatų paskelbimo savo mokyklos vadovui gali teikti prašymą dėl pakartotinio vertinimo. Būtina pridėti argumentus, kodėl nesutinkama su esamu vertinimu. Po apeliacijos balas gali ir padidėti, ir sumažėti.

Pagrindinė egzaminų sesija tęsis dar tris savaites. Pakartotinė prasidės liepos 22 d., tęsis dvi savaites.

Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti du brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą. Populiariausias pasirenkamas egzaminas – anglų kalbos, po to – matematikos ir istorijos.

Šiemet Kaune mokyklas baigia 3298 abiturientai.