2022-ieji – rekordiniai organų transplantacijų metai Kauno klinikose

„Džiaugiamės ne vienos transplantacijos komandos augimu, bet ir visų kolegų darbu bei supratimu, kad kiekvieno iš jų indėlis – reikšmingai prisidedantis prie geresnių paslaugų pacientams užtikrinimo, – teigia doc. E. Padervinskis. – Organų donorystė — itin kilnus sprendimas, todėl visų komandų, dalyvaujančių transplantacijos procesuose vardu, dėkojame ir mirusių donorų artimiesiems už sunkią akimirką priimtą sprendimą paaukoti organus ir suteikti galimybę gyventi kitiems.“

Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Širdies chirurgijos skyriaus vadovas prof. Povilas Jakuška džiaugiasi pagerintu 2014-ųjų metų širdies transplantacijų rekordu, kai buvo persodintos penkios širdys – 2022 metais buvo atliktos net septynios širdies transplantacijos operacijos. „Kai pacientui vystosi širdies nepakankamumas, nereaguojantis į medikamentinį gydymą, implantuojamas kairįjį skilvelį pavaduojantis prietaisas tam, kad pacientas sulauktų širdies transplantacijos, – sako prof. P. Jakuška. – Iššūkis didėja, nes pacientui širdies transplantacija tampa jau pakartotine organo operacija, tačiau specialistų komanda užtikrina sklandžią eigą ir recipiento priežiūrą tiek transplantacijos, tiek gijimo metu“.

Praėjusiais metais per vieną savaitę atliktos net trys kepenų transplantacijos, dvi iš jų per vieną parą.

Per praėjusius metus taip pat atlikta rekordiškai daug kepenų transplantacijų — net 19, suteikusių pacientams naują gyvenimą. Chirurgijos klinikos Kasos, kepenų ir tulžies latakų chirurgijos skyriaus vadovas doc. Tomas Vanagas teigia pastebintis mažėjantį donorinių kepenų, kurios yra netinkamos persodinimui, skaičių. „Modernios technologijos, kvalifikuotų transplantologų bei donorų koordinatorių indėlis padeda užtikrinti tinkamiausią donorų paruošimą, donorinių organų parinkimą ir persodinimą“, – aiškina docentas.

Kaip praneša gydymo įstaiga, kai kurios iš 2022 metais atliktų kepenų transplantacijų techniniais aspektais buvo sudėtingesnės nei įprastinės kepenų transplantacijos, tačiau dėl visos komandos (gydytojų chirurgų, anesteziologų, intensyviosios terapijos gydytojų ir kitų specialistų) darbo pavyko įveikti visus iššūkius, kilusius tiek operacijų metu, tiek po jų. „Kepenų transplantacijos komanda subūrė specialistus, galinčius atlikti dar daugiau kepenų transplantacijos operacijų ir suteikti viltį pacientams pradėti naują, sveikesnį gyvenimo etapą. Pasiruošimas šioms operacijoms ir ilga jų trukmė kartais trunka apie parą laiko, todėl reikalauja jose dalyvaujančiųjų ištvermės ir pasiaukojimo, – pasakoja doc. T. Vanagas. – Praėjusiais metais per vieną savaitę atliktos net trys kepenų transplantacijos, dvi iš jų per vieną parą. Tai – rimtas iššūkis visiems transplantacijas organizuojantiems ir atliekantiems specialistams.“

Gastroenterologijos klinikos Gastroenterologijos skyriaus vadovė doc. Irena Valantienė sako, kad per du dešimtmečius nuo pirmos atliktos kepenų transplantacijos Kauno klinikose, įvyko didelis progresas transplantacijų procese – nuo 1-2 kepenų transplantacijų per metus, šiuo metu atliekamos beveik dvi dešimtys. „Kepenų transplantacijos laukiantys pacientai skirstomi į dvi grupes: skubios transplantacijos laukiantieji, kuriems organo transplantaciją reikia atlikti per kelias paras ar savaites dėl ūmaus kepenų funkcijos nepakankamumo. Viena dažniausių to priežasčių – ūmus virusinis B hepatitas. Tačiau dažnai šie pacientai neserga jokia kepenų liga, o ūmų kepenų funkcijos nepakankamumą sukelia apsinuodijimas grybais, vaistais ar kitos retesnės priežastys, – sako doc. I. Valantienė. – Antroji grupė – sergantieji pažengusia įvairios kilmės kepenų ciroze su galutiniu kepenų funkcijos nepakankamumu, ligos sukeltomis įvairiomis komplikacijomis, kurie ir sudaro didžiausią donorinio organo laukiančiųjų dalį.“

Ji teigia, kad gydytojai gastroenterologai kartu su pacientais nueina ilgą kelią tiek prieš kepenų transplantaciją, tiek po jos. „Sunkiausių pacientų gydymas iki organų transplantacijos dažnai užtrunka mėnesius, o kartais ir metus. Pacientams taikome naujausius gydymo metodus kaip „tiltinę“ terapiją tam, kad jie sulauktų organo transplantacijos, – pasakoja Gastroenterologijos skyriaus vadovė. – Esame atsakingi už paciento atvykimą ir paruošimą kepenų transplantacijos operacijai, priežiūrą pirmų pooperacinių parų metu ir ateityje juos visą gyvenimą lydime ambulatorinėje grandyje – visas sėkmes ir nesėkmes tenka išgyventi kartu“.

Kauno klinikose transplantacijos atliekamos jau daugiau nei 20 metų ir išlieka viena iš prioritetinių ligoninės veiklos bei plėtros sričių. Per kelis dešimtmečius transplantologijos sritis vystėsi ir tobulėjo, joje kasmet diegiamos reikšmingos diagnostikos ir gydymo naujovės. Transplantacijų komandos kiekvienais metais mokosi iš geriausių Europos ir pasaulio transplantologijos centrų.