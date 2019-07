Žaliakalnyje – ypatingas dėmesys kaimynams ir jų augintiniams

Antrasis vakaras

Anot renginio iniciatorės, "Kaunas Fluxus" agentės Aistės Ptašinskaitės, pirmame Žaliakalnio bendruomenės vakare, vykusiame Z.Kuzmickio bibliotekos kiemelyje, susirinko apie 40 žmonių.

"Tai buvo lyg Kiemų šventės pratęsimas. Visgi nepasakyčiau, kad gyventojai buvo itin aktyvūs. Labai džiaugiamės, kad susitikime dalyvavo ir apie 10 šuniukų. Mes jų labai laukėme", – apie pirmąjį kaimynų ir jų augintinių vakarą pasakojo A.Ptašinskaitė.

Renginio iniciatorė teigė, kad surengti šventę didelei bendruomenei nėra paprasta.

"Išdalijome nemažai kvietimų – lankstinukų, plakatų, lipdukų, tačiau atrodo, kad bendrai šventei tiesiog nėra tinkamo laiko. Duodi žmogui kvietimą į rankas, o jis sako, kad jau turi planų – išvažiuoja prie jūros, į sodą ar kur kitur. Savaitgaliai daugumai taip pat netinka, tad belieka tik rengti šventę ir sulaukti didesnio gyventojų aktyvumo", – pasakojo "Kaunas Fluxus" agentė A.Ptašinskaitė.

Siekiame plačiau kalbėti apie saugią kaimynystę, skatinti gyventojus bendrauti ir bendradarbiauti vieniems su kitais, kad išvykdami atostogų, nebijotų paprašyti kaimynų retsykiais žvilgtelėti į jų kiemą.

Tarp dalyvių – pareigūnai

Antrą kartą vykusiame Žaliakalnio kaimynų ir jų augintinių vakare prie dalyvių prisijungė ir policijos pareigūnai. Anot jų, bendruomeniškumas, bendradarbiavimas, susipažinimas su kaimynais, yra labai svarbūs veiksniai kuriant saugią ir artimą bendruomenę.

"Dažniausia kaimynų nesutarimų priežastis – jų augintiniai. Čia būdami mes norime priminti gyventojams, kokie yra gyvūnų laikymo, vedžiojimo reikalavimai, administracinė jų atsakomybė. Taip pat siekiame plačiau kalbėti apie saugią kaimynystę, skatinti gyventojus bendrauti ir bendradarbiauti vieniems su kitais, kad išvykdami atostogų, nebijotų paprašyti kaimynų retsykiais žvilgtelėti į jų kiemą", – savo lankymosi renginyje tikslą pristatė Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus pareigūnai Jovita Juršytė ir Egidijus Šeputis.

Pareigūnai taip pat kreipėsi ir į senjorus. "Seneliams, pas kuriuos atvažiuoja atostogauti anūkai, norime priminti, kad atsakingai prižiūrėtų vaikus, kad šie elgtųsi saugiai, nebėgiotų per gatvę. Taip pat atkreipti jų dėmesį į Kelių eismo taisykles, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių. Be to, perspėti ir pačius senjorus saugoti savo turtą – nepalikti namo kieme vertingų daiktų – darbo įrankių, technikos priemonių bei perspėti dėl galimų sukčiavimo atvejų", – pasakojo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Naudingi patarimai

Itin daug dėmesio šiame Žaliakalnio bendruomenės vakare sulaukė augintinių priežiūra ir saugumas. Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo ir veterinarinių konsultacijų bei augintinių ligų prevencijos organizacija.

"Prevencija daug svarbiau nei gydymas. Tai yra pagrindinė mūsų idėja. Todėl šiandien čia ir atvykome – kad susipažintume su gyvūnėlių augintojais, pačiais augintiniais, kurtume artimą bendruomenę. Norime padėti žmonėms suprasti, kaip teisingai auginti gyvūną nuo mažų dienų, kad vėliau jis išvengtų nepageidautinų ligų", – teigė organizacijos narė Greta.

Anot naminių gyvūnų priežiūros specialistų, labai svarbu nuo mažens gyvūną teisingai maitinti ir prižiūrėti. "Mityba yra pirminis ir svarbiausias taškas, nuo kurio priklauso tolesnė gyvūno sveikata. Gaila, bet dar dažnai gyvūnėlių šeimininkai daro klaidų prižiūrėdami gyvūnus, nepaiso patarimų nešerti augintinių maistu nuo savo stalo. Tad ir norime skleisti šeimininkams reikalingą informaciją, kad gyvūnai būtų auginami tinkamai", – pasakojo veterinarė Kristina.

Dar vieni renginio svečiai – šunų dresūros specialistai. Pasak šunų trenerės Indrės Pašakinskaitės, norint apsaugoti savo augintinius nuo nepageidautinių traumų – raiščių ir sausgyslių trūkimų ar patempimų, sumušimų ar net lūžių – būtina jiems suteikti galimybę judėti ir mankštintis. "Mankšta yra reikalinga absoliučiai visiems šunims. Labai svarbu tinkamai paruošti šunų raumenis aktyviam judėjimui, kad judėdami jie nepatirtų traumų ir gebėtų vienodai valdyti visas keturias kojas. Tai svarbu tiek sportuojantiems, tiek mėgstantiems pagulinėti šuniukams, tiek vyresnio amžiaus gyvūnams" , – teigė dresūros trenerė.

Renginio iniciatoriai kviečia gyventojus ir toliau sekti savo rajone organizuojamus renginius ir nebijoti prie jų prisijungti.