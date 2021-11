„Žalgirio areną“ kaitins Stingas: pavasarį surengs koncertą

Naujausias albumas „The Bridge“, kuris bus išleistas lapkričio 19 d., sukurtas ir įrašytas pasaulinės pandemijos metais, atkreipia dėmesį į asmeninius praradimus, išsiskyrimą, sutrikimus, uždarymą ir nepaprastą socialinę bei politinę sumaištį. Eklektiškame albume persipina įvairūs muzikos žanrai: rokenrolas, džiazas, klasikinė muzika, folkas ir pop-rokas. Pastarasis labiausiai girdimas albumą pradedančioje dainoje „Rushing Water“, o daina „If It's Love“ išsiskiria nauju indie pop skambesiu.

Sting – Rushing Water

Neseniai Stingas pradėjo rengti savaitines internetinės televizijos serijas „On the Bridge“, kur leido gerbėjams iš arti pažvelgti į muzikanto kasdienybę ruošiantis išleisti naują albumą „The Bridge“.

Koncertinių gastrolių metu Stingą lydės roko grupė, kurioje gros Dominicas Milleris (gitara), Joshas Freese'as (mušamieji), Rufusas Milleris (gitara), Kevonas Websteris (klavišiniai), Shane'as Sageris (lūpinė armonikėlė) ir Melissa Musique su Gene'u Noble'u (pritariamasis vokalas).

Visuose naujai paskelbtuose koncertuose Stingo pasirodymus pradės svečias Joe Sumneris.

Sting – If It’s Love

Kompozitorius, dainų autorius ir dainininkas, aktorius, rašytojas ir aktyvistas Stingas gimė Newcastle‘o mieste Anglijoje. 1977 m. jis persikėlė gyventi į Londoną, kur su Stewartu Copelandu ir Andy Summersu subūrė grupę „The Police“. Viena populiariausių pop-roko muzikos grupių pasaulyje išleido penkis studijinius albumus, pelnė šešis „Grammy“, du „BRITs“ apdovanojimus ir 2003 m. buvo įtraukta į „Rock‘n‘roll šlovės muziejų“.

Stingui, kuris yra „Dainų autorių šlovės muziejaus“ narys, 2014 m. buvo įteiktas aukščiausias ir labiausiai prestižinis kultūros srities apdovanojimas Jungtinėse Amerikos Valstijose – „Kenedžio centro“ apdovanojimas. 2017 m. Stingui buvo įteikta garbinga „The Polar Music Prize“ premija. Atlikėjui Muzikos garbės daktaro laipsnį suteikė garsūs universitetai: „University of Northumbria“ (1992 m.), „Berklee College of Music“ (1994 m.), „University of Newcastle upon Tyne“ (2006 m.) ir „Brown University“ (2018 m.), kuris tai padarė jubiliejinės 250-ųjų metų atidarymo ceremonijos metu.

Per visą įspūdingą savo muzikinę karjerą Stingas, kaip solo atlikėjas ir grupės „The Police“ narys, pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų.

Sting – Shape Of My Heart

Po kritikų puikiai įvertinto albumo „57th & 9th“, kuris buvo pirmas atlikėjo roko ir pop dainų darbas per pastaruosius dešimt metų, Stingas su reggae muzikos ikona Shaggy išleido bendrą albumą „44/876“. Jamaikos ritmais persmelktas įrašas tik ką buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui „Best Reggae Album“ kategorijoje. Albumas, kurio pavadinime neatsitiktinai atsidūrė Shaggy ir Stingo gimtųjų šalių kodai, alsuoja abiejų muzikantų meile Jamaikai: Shaggy gimtinei ir salai, kurioje Stingas sukūrė nemažai klasikinių dainų, tokių kaip „The Police“ hitas „Every Breath You Take“.

2019-aisiais buvo išleistas albumas „My Songs“, kuriame atsidūrė Stingo dainų šiuolaikinės interpretacijos, Stingo pristatomos to paties pavadinimo pasaulinėse gastrolėse, kurios bus atnaujintos 2022-aisiais metais. „My Songs“ yra nuotaikingas ir dinamiškas šou, kuriame pagrindinis dėmesys bus skirtas dainoms, kurias per savo karjerą kartu su grupe „The Police“ ir kaip solo atlikėjas parašė septyniolika kartų „Grammy“ apdovanojimus laimėjęs Stingas.

Sting – Fragile

Visada garsėjęs kaip muzikos tyrinėtojas, atrandantis novatoriškus žanrus jungiančius garsus, kitame albume „Duets“ Stingas išleido dainas, įrašytas kartu su garsiausiais muzikos atlikėjais, tarp kurių yra Mary J. Blige, Herbie Hancockas, Ericas Claptonas, Annie Lennox, Charlesas Aznavouras, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi ir daugeliu kitų.

Stingas nusifilmavo daugiau nei penkiolika filmų, prodiusavo kritikų įvertintą juostą „A Guide to Recognizing Your Saints“ ir 1989 m. vaidino Brodvėjuje rodytoje operoje „The Threepenny Opera“. Naujausias jo teatro projektas yra „Tony“ apdovanojimui pristatytas miuziklas „The Last Ship“, kurį pastatyti įkvėpė prisiminimai apie laivininkyste užsiėmusią bendruomenę Walsende, Šiaurės Rytų Anglijoje, kur gimė ir užaugo pats Stingas. Šis šou, kurio muziką ir žodžius parašė Stingas, 2014–2015 m. ne tik buvo rodomas Brodvėjuje – 2018 m. miuziklas buvo pristatytas ir D. Britanijos teatruose. Be to, „Velso princesės teatre“ scenoje Toronte (Kanada) rodytame spektaklyje Stingas pats suvaidino laivų statyklos meistrą Jackie White'ą. 2020-aisias metais Stingas dar kartą vaidino „Auksinių vartų teatro“ scenoje San Franciske (JAV).

Vienas sėkmingiausių muzikantų istorijoje yra didelis žmogaus teisių gynėjas, aktyviai dalyvaujantis „Amnesty International“, „Live Aid“ ir kitų organizacijų veikloje. 1989 m. Stingas su žmona Trudie Styler įkūrė labdaros organizaciją „Rainforest Fund“. Šis fondas rūpinasi drėgnaisiais atogrąžų ir vidutinių platumų miškais bei čia gyvenančiais žmonėmis. „Rainforest Fund“ jau surengė 19 didelių koncertų, už kuriuos gautas lėšas skyrė labdarai. Šiuo metu „Rainforest Fund“ vykdo veiklą trijuose kontinentuose, daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių.