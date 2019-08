„Tobulas pasimatymas su E. Jennings“ nepaliko abejingų

Vakar nuostabaus grožio Pažaislio vienuolyne, viešbučio „Monte Pacis“ teritorijoje, įvyko antrasis įspūdingų pasirodymų serijos koncertas, kurį surengė viena populiariausių šalies dainininkių Erica Jennings. Puikiu oru besidžiaugusi gausiai susirinkusi publika neliko abejinga išskirtiniu aprangos kodu pažymėtam koncertui „Tobulas pasimatymas su Erica Jennings“. Dainininkė publikai pristatė visus geriausius hitus ir dar niekur negirdėtų naujų dainų.

„Koncertuoti nuostabiame Pažaislio vienuolyne vasarą po atviru dangumi yra nuostabi patirtis“, – įspūdžiais po anšlaginio koncerto dalinosi Erica Jennings. „Pirmąkart atliekant naujas dainas visada apima nepakartojamas jausmas. Jaučiu labai didelį savo klausytojų palaikymą, kuriems labai patiko mano nauja kūryba. Tai yra geras ženklas naujam albumui. Koncertuodama su „Retro Orchestra“ visada pasisemiu naujų idėjų, tai mane įkvepia kurti naują muziką ir nurodo kryptį. Dabar visą dėmesį skirsiu antrojo solo albumo užbaigimui. Tikiuosi, kad jis bus geriausias“.

Erica Jennings neslėpė, kad pati labai laukė šio išskirtinio koncerto.

„Noriu, kad moterys jaustųsi ypatingos ir palepintos, taigi pirmąjį rugpjūčio penktadienį sukursiu tokio pasimatymo aplinkybes, į kurį pati norėčiau būti pakviesta: svarbi bus ne tik atliekama muzika, bet ir magiška erdvė bei išskirtinis aprangos kodas“, – prieš koncertą sakė Erica Jennings. „Noriu, kad ir mano klausytojai pakviestų draugę/ą, savo gyvenimo meilę į pasimatymą ir šia ypatinga proga pasipuoštų išskirtiniu aprangos kodu kartu švęsti vasarą, karštį, meilę ir muziką. Galiausiai noriu, kad visi šoktų ir atsipalaiduotų!“.

Koncerto metu žiūrovų laukė daug siurprizų ir staigmenų. Erica Jennings publikai pristatė tris dainas, kurios iki šiol nebuvo atliktos koncertuose. Abejingų nepaliko naujausias atlikėjos hitas „Girls“, kurį Ericai atlikti padėjo dainininkės Migloko ir Cheri. Moteriškumo manifestu pretenduojanti tapti daina pirmą kartą buvo atlikta swingo ritmu – būtent tokia jos versija atsidurs naujausiame Ericos Jennings albume.

Koncerte svečio teisėmis pasirodė ir Jurgis Didžiulis. Kartu su Erica jis atliko net tris dainas „Don’t Tell Me Everything“, „Tearing Up The Dancefloor“ ir „Sing!“. Publika neliko abejinga skambant Ericos Jennings solo hitams „Leading Me Home“, „Lovely Day“ ir kitiems kūriniams iš dainininkės džiazo muzikos albumo „New Standards“.

Vienos populiariausios mūsų šalies atlikėjos pasirodymas buvo antrasis koncertų serijoje „Pažaislio muzika“. Sekmadienį (rugpjūčio 4 d.) išskirtinį pasirodymą Pažaislio vienuolyne surengs dainininkė Monika Linkytė ir styginių kvintetas.

Bilietus į nepaprastų koncertų serijos pasirodymus „Pažaislio muzika“ galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.