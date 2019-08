Taro kortų kelionė Kauno bienalėje

Paklausta, kur nuves Kauno bienalės kelionė, ji perskaito kortų derinį: "Į meilę, tiesą, pasaulį, vaikystę, supratimą, gijimą, susitaikymą ir save".

Ką kelionė, magija ir neįprastas darbas Kauno bienalėje reiškia jai pačiai? Apie tai – pokalbis su A.Šimkūnaite.

Akis į akį susitikti su ja gali kiekvienas Kauno bienalės lankytojas: būrimas Taro kortomis vyksta kiekvieną šeštadienį iki rugsėjo 29 d. 11–19 val. nemokamai.

– Kaip tapote būrėja?

– Būrimo, kaip bet kurios kitos veiklos, gali išmokti kiekvienas: kortose pavaizduoti universalūs simboliai, kurių pagrindines reikšmes įsisavinti nėra sudėtinga. Žinoma, gilinant žinias ir lavinant intuiciją, tos reikšmės gilėja, platėja ir tampa lankstesnės – nors kiekviena korta turi savo bendrąją reikšmę, su patirtimi ateina pajautimas, ką konkreti korta reiškia konkrečiu atveju ir kaip atskiras kortas nuosekliai sujungti į bendrą visumą. Kalbant apie pašaukimą, žinoma, yra žmonių, kurie turi didesnį polinkį – labai dažnai tokių žmonių šeimoje ar giminėje yra žmonių, kurie užsiėmė kortomis, buvo žolininkai ar turėjo kitokių panašių pomėgių, bet tai toli gražu nėra būtinybė. Be didelio žinių bagažo ir patirties kortas taip pat neblogai geba skaityti ir tie, kurie pasižymi analitiniu mąstymu bei yra jautrūs vizualiam menui – todėl, pavyzdžiui, dailėtyrininkai, norėdami išmokti skaityti kortas, yra daug pranašesni. Pati esu savamokslė – trumpai lankiau ezoterinę mokyklą, bet supratau, kad savarankiškai gebu išmokti kur kas daugiau.

Taro kortos taip pat gali būti matomos kaip meninė išraiška ar priemonė.

– Kodėl pasirinkote būtent Taro kortas? Kokius dar būrimo metodus naudojate?

– Taro kortos mane sudomino tuo, kad iš esmės sujungia daugumą ezoterikos šakų, įskaitant ir populiaresnes šakas, tokias kaip astrologija ar numerologija, ir specifines tam tikros kultūros, kaip, tarkim, Kabala ar Egipto mitologija – pastarieji simboliai dažnai priklauso nuo naudojamos kaladės. Šių sričių žinios nėra būtinos kortoms skaityti, tačiau padeda giliau interpretuoti kortų reikšmes, kadangi kiekviena korta turi astrologinį ir numerologinį atitikmenį – tarkime, ketvirtoji Taro korta, Imperatorius, reprezentuoja Marsą ir Avino ženklą, todėl kalba apie vyrišką energiją, lyderystę, autoritetą, tuo metu ketvertas simbolizuoja struktūrą, tvarką, stabilumą – savybes, kuriomis pasižymi ši korta. Paprastai į savo darbą taip pat įtraukiu ir Orakulo kortas, kurios turi mažiau simbolių nei Taro, tačiau papildo būrimus, nurodydamos bendras tendencijas ir patarimus.

– Darbas su žmonėmis tikriausiai pareikalauja daug energijos, ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Kaip susigrąžinate jėgas?

– Tiesą sakant, dirbdama Kauno bienalėje, po visos darbo dienos bent dieną praleidžiu tiesiog gulėdama lovoje, žiūrėdama filmus, klausydamasi muzikos, valgydama skanų maistą, atsipalaiduodama. Kadangi atiduodu labai daug savęs, geriausia terapija tampa tiesiog ramus laikas.

– Būrėjos rankose dažnai – ne įprasti klausimai, o žmonių likimai... Kartais, net ir paprasčiausi klausimai gali užprogramuoti. Ar sutinkate?

– Išties yra nemažai lengvai paveikiamų žmonių, kurie perduotą informaciją gali priimti pernelyg jautriai. Būtent dėl to manau, kad pusė būrimo svarbos yra klausimo formuluotė – dažnai stengiuosi padėti performuluoti klausimus taip, kad kontrolė būtų suteikta žmogui, o ne likimui, kadangi tikiu, kad mes patys veiksmais kuriame savo likimą. Todėl, tarkime, klausimą "Kada sutiksiu savo antrą pusę?" siūlau keisti į "Ką turėčiau daryti, kad sutikčiau savo antrą pusę?".

Be to, tikiu, kad svarbu ne tik tai, ką pasakome, bet ir kaip pasakome – apskritai į žodžius ir kalbą žiūriu atsakingai, galbūt dėl to, jog pati studijuoju lingvistiką. Dirbdama stengiuosi pasirinkti kalbinę raišką, kuri nebūtų pernelyg kategoriška – tarkime, vietoj žodžio "bus" esu linkusi vartoti žodžius "galite tikėtis" ar "galėtų būti" – taip žinutė perduodama, tačiau žmogus nėra užprogramuojamas.

– Būrėjų etika – ar tokia egzistuoja?

– Deja, bendros nustatytos būrėjų etikos nėra – galbūt dėl to visuomenėje yra gajus įsitikinimas, kad būrėjai yra šarlatanai. Tačiau tarp pačių būrėjų egzistuoja nemažai mitų – tarkime, vis dar yra būrėjų, kurie tiki, kad kortų negalima pirkti, nes jos turi būti dovanotos, ar dėl nežinomų priežasčių nevalia burti nėščiosioms. Visgi, manau, kiekvienas žmogus, užsiimantis šia veikla, nusistato ar bent turėtų nusistatyti savo etinius įsitikinimus – tarkime, dirbdama asmeniškai, esu linkusi vengti darbo su nepilnamečiais: nenorėčiau paveikti žmogaus, kuris dar tik pradeda formuotis. Vengiu informaciją pateikti kategoriškai, neatsakinėju į tą patį žmogaus klausimą kelis kartus – trumpai tariant, gerbiu tiek klientą, tiek savo veiklą ir stengiuosi, kad informacija būtų tinkamai pateikta ir išgirsta, tačiau neturėtų pernelyg didelio krūvio, ypač jautresniems žmonėms.

– 12-ojoje Kauno bienalėje padedate įgyvendinti slovakų menininko Karolo Pichlerio kūrinį "Time-Squares". Kūrinys – apie praeitį, dabartį ir ateitį. Jūs pranašaujate lankytojams ateitį. Kaip jaučiatės būdama meno instaliacijos dalimi?

– Ši galimybė mano gyvenime atsirado visai netikėtai. Kadangi nuoširdžiai myliu šią veiklą, gavusi pasiūlymą, ilgai nedvejojau. Esu neabejinga menui ir manau, kad Taro kortos taip pat gali būti matomos kaip meninė išraiška ar priemonė – ne veltui yra psichologijos šakų, kur kortos naudojamos panašiu pagrindu – kaip piešiniai dailės terapijoje. Ši galimybė taip pat suteikia terpę išbandyti save.

Kauno bienalėje mano darbo pobūdis skiriasi: paprastai dirbu internetu ir kortas naudoju kaip priemonę padėti žmogui spręsti problemines situacijas bei pakreipti gyvenimą norima linkme, tad išbandyti save kitoje aplinkoje yra tiek įdomus iššūkis, tiek vertinga patirtis, už kurią jaučiuosi labai dėkinga ir be galo laiminga.

– Kokia įdomiausia akimirka dirbant Kauno bienalėje? Ar daug lankytojų sulaukia jūsų paslauga? Ar bienalėje besiburiantys lankytojai kuo nors skiriasi nuo įprastų klientų?

– Įdomiausią momentą būtų sunku įvardyti. Susidomėjimas dažnai priklauso nuo dienos – kartais lankytojų tenka palaukti, o kartais jiems tenka laukti eilutėje. Bienalės lankytojai nuo įprastų mano klientų skiriasi tuo, kad čia jų ateina kur kas įvairesnių – kai kurie užeina ir netyčia, ieškodami, kur nusipirkti traukinio bilietą, kiti ateina su klausimais, rekomendavus draugams, treti – iš smalsumo. Įprastai dirbu daugiau psichologiniu pagrindu, darau išsamias kortų analizes, tad nuo darbo pobūdžio skiriasi ir klientai, bet abi patirtys turi skirtingo žavesio.

Stengiuosi padėti performuluoti klausimus taip, kad kontrolė būtų suteikta žmogui, o ne likimui, kadangi tikiu, kad mes patys veiksmais kuriame savo likimą.

– Surasti būrėją organizatoriams nebuvo paprasta. Gal galite atskleisti būrėjų gyvenimo užkulisius – gal tai uždari žmonės, nemėgstantys viešumo?

– Iš tikrųjų Lietuvoje yra sauja žmonių, kurie save vadina būrėjais ir nevengia reklamuotis, parodyti savo veido – taip yra greičiausiai ne todėl, kad tokių apskritai mažai, o dėl to, jog dauguma bijo būti nesuprasti, kadangi kortos ir būrimai yra stipriai mistifikuojami, lyg apgaubti paslaptimi. Tiesą sakant, man ir pačiai sunku save įvardyti kaip būrėją, kadangi vien šis žodis turi labai daug stereotipų ir ne pačią teigiamiausią konotaciją. Pastebiu, kad vis daugiau žmonių atviriau žiūri ir pradeda domėtis kortomis, astrologija, mineralais, tai iš tikrųjų labai džiugina ir tikiuosi, kad po truputį praplės visuomenės įsivaizdavimą apie kortas ir žmones, kurie jomis užsiima. Dauguma žmonių, skaitančių kortas, žiūri į tai daugiau kaip į hobį, kiti – kaip į triuką vakarėliuose. Ir tik retam ši veikla – pragyvenimo šaltinis, tad labai natūralu turėti būrėjų ar kortomis besidominčių žmonių ir tarp savo aplinkinių – dauguma tiesiog nėra linkę garsiai apie tai kalbėti.

– Žvelgiant į istoriją ar pasakas, būrėją, kaip žmogų, turintį antgamtinių galių, vienur tapatino su žiniuone, kitur – su ragana. Jūsų nuomone, kaip yra šiandieniame pasaulyje?

– Manau, kad "modernus" būrėjas, bent iš mano patirties, dažniausiai nebesitapatina su magiškais, mistiškais archetipais – sparčiai populiarėja supratimas, kad Taro kortos yra paremtos ne magija, o žmogaus pasąmonės analize, kadangi iš esmės kortos – tai vaizdinė metafora žmogaus sielos kelionei nupasakoti. Taip pat atsiranda ir supratimas, kad magija nėra kažkas stebuklingo, tai – maži kasdieniai dalykai aplink mus ir mumyse, nes kiekvienas turime galią manifestuoti savo norus. Galbūt dėl to žmonėms darosi vis patrauklesnės idėjos apie, tarkime, minties galią, kitaip žinomą kaip "law of attraction" – anksčiau tai taip pat buvo mistifikuojama, tačiau dabar apie šiuos dalykus kalba tiek psichologai, tiek koučingo specialistai ar motyvacinės personos, tik įvelka į kitokius pavadinimus.

Kalbant apie juodąją ir baltąją magijas, jeigu mūsų veiksmai veikia kito žmogaus valią, tai – juodoji magija, tad juodasis magas tam tikra prasme gali būti ne tik būrėjas, kuris sąmoningai užprogramuoja žmogų, bet ir žmogus, kuris, tarkime, stengiasi bet kokiais būdais pririšti mylimąjį ar kam nors atkeršyti. Trumpai tariant, jeigu mūsų veiksmai kyla ne iš meilės sau ir kitam, o iš mūsų ego, tai jau būtų galima viena ar kita prasme prilyginti juodajai magijai.

– Kokia dovana ar išskirtinėmis galiomis esate apdovanota jūs?

– Manau, kad visi esame kažkuo apdovanoti, tik ne visi suprantame ir atrandame savo dovanas. Kaip vieną savo dovanų laikyčiau jautrumą – tai savybė, su kuria man buvo labai sunku augti, dar sunkiau buvo ją priimti ir nematyti jos kaip trūkumo, tačiau supratusi, kokia tai didžiulė dovana, pasidariau atviresnė tiek sau, tiek pasauliui, radau stiprybę ten, kur maniau, kad yra mano silpnoji vieta, iš ko išsilaisvino empatija, kuri dabar man stipriai padeda šioje veikloje: galiu ne tik suprasti žmogų, bet ir jį pajausti, o kartu pajausti, kaip jam padėti, ką pasakyti.

Su šiomis savybėmis vis dar mokausi gyventi, kadangi esu linkusi stipriai priimti kitų žmonių emocijas – tiek pozityvias, tiek negatyvias – ir kartais svetimas skausmas pasidaro toks pat stiprus, kaip savas. Nepaisant to, esu dėkinga, kad galiu taip giliai išjausti.

Taip pat pasižymiu stipria intuicija, kurios mokausi klausytis – manau, kad visi iš prigimties esame intuityvūs, tik, kaip bet kurį gebėjimą, intuiciją reikia lavinti. Kartu su empatija ir jautrumu, intuicija padeda pajusti, su kokiu žmogumi bendrauju, jo motyvus, intuityviai jaučiu, jeigu nuo manęs kas nors slepiama ar meluojama. O darbe man ypač padeda automatinis rašymas ir automatinis kalbėjimas – pastarąjį atradau tik pradėjusi dirbti Kauno bienalėje – būtent taip pasireiškia mano intuicija.

– Ar turite klientų, kurie buriasi reguliariai? Ar galima nuo būrimo tapti priklausomiems?

– Iš tikrųjų yra žmonių, kurie linkę mąstyti truputį obsesyviai, taip suteikdami labai didelę reikšmę kortoms – dažniausiai su tokiais žmonėmis atsisakau dirbti jų pačių labui. Dirbdama asmeniškai, šiuo metu klientų aktyviai nebeieškau – turiu subūrusi savo ratą, kurie yra reguliarūs, tačiau su manimi susisiekia retai – nepiktnaudžiaudami, o kiti mane randa per pažįstamų rekomendacijas. Apskritai, sugrįžtantys, reguliarūs klientai yra pats didžiausias įvertinimas, kokį galima gauti – labai džiugu ir Kauno bienalėje pamatyti pasikartojančius veidus!

– Būrimasis (apsilankymas pas būrėją) – pramoga, terapija ar likimo vingis? Kodėl?

– Tai labai priklauso nuo būrėjo darbo specifikos – tarkime, dirbant įprastai, mano būrimas yra daugiau terapinis, kadangi stengiuosi padėti žmogui pažinti ir suprasti save, padėti susikurti tokį gyvenimą, kokio trokštame, įveikti baimes, sulaužyti tam tikrus elgesio įpročius, kurie trukdo judėti į priekį; tuo metu Kauno bienalėje – daugiau pramoga, kadangi skiriasi darbo specifika, dauguma žmonių ateina vedami smalsumo. Vis dėlto svarbiausia klausytis savęs ir suprasti, kad kortos tėra priemonė, atspindinti mūsų pasąmonę, o savo realybę kuriame patys.

– Kur esate dabar – po išvykimo ar prieš atvykstant?

– Po išvykimo ir prieš atvykstant! Manau, kad gyvenimas eina ciklais, etapais, į kuriuos įeina dar daugiau mažesnių ciklų – šiuo metu esu vienos iš tų kelionių vidury.

– Ką jums reiškia kelionė?

– Man kelionė visų pirma yra pažinimas – savęs pasaulyje ir pasaulio savyje.

Būrėjos Austėjos pranašystė Kauno bienalės lankytojui

3 of wands virtue/ 8 adjustment/ 1 ace of cups

2 of cups/ magician/ king of cups

past lives/ hope/ rebirth

Pradėsiu nuo to, kad dėlionėje dominuoja taurių kortos – kadangi taurės kalba apie mūsų emocijas ir jausmus, galima nuspėti, jog dažnas lankytojas iš Bienalės išeis kupinas įspūdžių, kuriais pasidalinti trokš su savo artimiausiais žmonėmis. Gali būti, jog kai kurie liks ne tik emociškai paveikti, bet ir įkvėpti menininkų kūrinių, apie ką kalba Mago ir taurių tūzo kortos. Kai kuriems lankytojams tai gali būti visai nauja pradžia ar postūmis imtis naujos veiklos, rasti priemonę saviraiškai, jausmų realizavimui, tuo tarpu kiti, gali būti, prisimins vaikystės ar paauglystės pomėgius, užsiėmimus, kuriuos laikui bėgant apleido ar primiršo, kas būtų lyg savotiškas atgimimas. Dažnas lankytojas gali susimąstyti net ir apie didesnes, globalines problemas, moralines vertybes, ką signalizuoja skeptrų trejetas – tikėtina, kad kai kuriuos lankytojus šis renginys pakvies apmąstyti savo kasdienybę, rutiną, kaip mūsų veiksmai veikia aplinkinį pasaulį bei padės ryžtis teigiamiems pokyčiams. Beje, kadangi dėlionėje yra ir taurių karalius, panašu, jog bienalėje būtų vertinga apsilankyti ir tiems, kurie paprastai neina į tokio pobūdžio renginius ar nesidomi menu, kadangi būtent šie žmonės gali atrasti kažką netikėto ir netgi pakeisti savo požiūrį į meną – būkite atviri galimybėms ir nebijokite žengti į nepažįstamus vandenis!

Kaip atrodys Kaunas po dešimties metų.

4 of swords truce/ 4 of pentacles power/ the sun

possibility/nature/freedom

tower rx/ 4 of pents/ chariot

Įdomu tai, jog šioje dėlionėje du kartus toje pačioje pozicijoje pasikartojo diskų ketverto korta – panašu, kad Kaunas po dešimties metų bus stabilai augantis, besivystantis miestas. Natūralu, kad galima tikėtis naujų statybų, o daug senų struktūrų, pastatų, greičiausiai bus nugriauti ar pakeisti, ką simbolizuoja Bokšto korta. Tam tikra prasme, gali būti, kad Kaunas išsilaisvins – galbūt paneigs sustabarėjusius nusistatymus ar stereotipus, bet apskritai, panašu, jog žydės ir atsiskleis, džiugindamas gyventojus, apie ką kalba Saulės korta. Taip pat panašu, kad Kaunas ir toliau liks žalias, turtingas savo gamta, labai tikėtina, jog daugiau dėmesio bus skiriama gamtos tausojimui, ekologijai, tvarioms alternatyvoms, o kadangi dėlionė pasibaigia Vežimo korta, galima numanyti, jog visapusiškas progresas Kaune vyks tvirtai ir nuosekliai – panašu, jog miestas turėtų gauti nemažai galimybių plėstis ir augti.

Kur nuves Kauno bienalės kelionė

the lovers/ queen of wands/ ace of swords

world/ 6 of cups/ sun

compassion/ healer/ polarity

Atsakant labai konkrečiai – į meilę, tiesą, pasaulį, vaikystę, supratimą, gijimą, susitaikymą ir save. Kadangi turime skeptrų karalienės ir Saulės kortas, kurios kalba apie autentiškumą, pasitikėjimą savimi, drąsą būti tuo, kas esame, panašu, jog dauguma tų, kas dalyvauja Kauno bienalės kelionėje, atras naują savęs pažinimą ir priėmimą, o kai kuriuos ši kelionė gali grąžinti į vaikystę – susimąstymą apie ankstesnius, paprastesnius laikus, kai vienas kitą priėmėme, supratome ir mylėjome nesigilindami ir neanalizuodami smulkiausių detalių. Apskritai, labai gražu, jog dėlionėje yra Pasaulio korta – ji dažnai simbolizuoja ir keliones, tačiau dažniausiai signalizuoja artėjančią gyvenimiško etapo pabaigą ir naują pradžią, todėl tikėtina, kad bienalės kelionė nuves vidinių permainų link.