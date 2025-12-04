Šokio spektaklyje – kelionė į vabzdžių pasaulį

Tai pirmasis Lietuvoje buto šokio alegorinis spektaklis vaikams (nuo 5 metų), jungiantis šiuolaikinį šokį, fizinį teatrą, vaizdo projekcijas ir elektroninę muziką. Spektaklis kviečia tiek mažuosius, tiek suaugusiuosius atrasti gamtos trapumą, jos grožį ir paslaptis, o kartu – pamąstyti apie žmogaus vietą Žemėje.
Mažieji žiūrovai išvys, kuo minta voras, kaip vikšrai virsta drugeliais, o vabzdžiai tampa didžiuliais, netikėtais herojais. Tačiau visi šie vaizdiniai užduoda ir svarbius klausimus: kokia yra šių mažų padarų reikšmė mūsų ekosistemai; ar žmogus iš tiesų yra visko centras; kaip mes, kaip rūšis, galime darniai gyventi kartu su visa gyvąja gamta?
Remdamasis posthumanistinės filosofijos idėjomis, spektaklis kalba vaikams suprantama, tačiau filosofiškai prasminga kalba apie metamorfozes, gyvybės ir mirties ciklus, klimato kaitą, ekologiją ir žmogaus atsakomybę antropoceno eroje.
Spektaklis skatina meilę gamtai, pagarbą visoms gyvybės formoms. Tai – ne sausas pamokslas, o gyvas, vaizduotę žadinantis pasakojimas, padedantis vaikams suprasti, kodėl svarbu saugoti planetą, ugdantis empatiją bei ekologinį sąmoningumą.
„Mikro / Makro“ kviečia žiūrovus patirti gamtos paslaptis ne per žodžius, o per kūno kalbą – šokį. Čia vaizduojama, kad žmogus, kaip ir vabzdys, tėra gamtos dalis, tačiau būtent žmogus atsako už planetos ateitį.
Meninės sintezės projektas, kur susitinka šiuolaikinis šokis, ekologija ir vaikų psichologija, – nauja patirtis Lietuvos vaikų teatro scenoje. Spektaklis skirtas 5–10 metų amžiaus vaikams, jų tėvams, globėjams, pedagogams ir edukatoriams. Kadangi spektaklis neverbalinis, jį lengvai supranta ir kitakalbiai žiūrovai.
Lietuvos kultūros tarybos remiamas spektaklis bus rodomas Kauno kino centre „Romuva“ – erdvėje, kurioje šokėjai, objektai, lėlės ir vaizdo projekcijos susilies į vieną gyvą visumą. Čia šviesa, šešėliai ir garsai taps tiltu tarp realaus ir fantazijos pasaulio.
Spektaklį kuria aukščiausio profesionalumo kūrėjų komanda: idėjos autorė, režisierė ir choreografė I. Fontez Sakurako, atlikėjai – Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai, scenografė ir kostiumų dailininkė Neringa Keršulytė, kompozitorius Philas Vonas, šviesų dailininkas Vilius Vilutis, vaizdo menininkas Rimas Sakalauskas. Kad kūrinys būtų moksliškai tikslus ir psichologiškai jautrus, spektaklio kūrėjai konsultavosi su gamtininku Mariumi Čepuliu ir vaikų psichologe Ieva Kirkile.
Kas? Nemokama spektaklio „Mikro / Makro“ eskizo peržiūra.
Kur? Kauno kino centre „Romuva“.
Kada? gruodžio 17 d., 19 val. Kauno kino centre „Romuva“.
Būtina išankstinė registracija visiems šeimos nariams. Registracijos forma – per nurodytą QR kodą.
