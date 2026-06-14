Šančių kieme – džiazo festivalis

Jungtis tarp kartų
Festivalis „Šančiai Inn Jazz“ vietinę bendruomenę ir visus kad ir kur gyvenančius sukvietė į išskirtinį renginį, kuriame susitiko skirtingų kartų muzikantai, žinomi ir dar tik kylantys Lietuvos scenos vardai, džiazo kūrėjai ir pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai.
Anot festivalio sumanytojo, organizatoriaus, muzikos kūrėjo ir prodiuserio Gedimino Zujaus, pagrindinė renginio idėja išlieka ta pati – pasitelkus muziką kurti ryšius tarp žmonių, miestų ir net žemynų.
„Norime, kad Šančiai būtų vieta, kur susitinka ne tik muzikantai, bet ir bendruomenės. Ypač svarbu, kad ryšį su Lietuva išlaikytų svetur gyvenantys lietuviai. Muzika tam yra universali kalba“, – teigė G. Zujus, kurio erdviame namų kieme viskas ir vyko.
Pasiilgę susibūrimų
„Mes pasiilgę tokių susibūrimų“, – po savo pasirodymo scenoje „Kauno dienai“ sakė visiems žinomas Stepas Januška, festivalyje dalyvaujantis jau trečius metus.
Jis minėjo, kad prieš dvidešimt metų buvo gana įprasta taip su visais susitikti. Tuomet renginiuose, festivaliuose šimtu procentų dalyvaudavo muzikantai ir galėdavo tarpusavyje pasikalbėti apie muziką, instrumentus, aktualijas ir t. t.
„Pradinė G. Zujaus idėja buvo pasikviesti muzikantus į sodą pabendrauti. O šalia to – ir pamuzikuoti. Laisvas pamuzikavimas, paimprovizavimas, laisvas pasibuvimas, ne koncertavimas, o pasidalijimas muzikinėmis idėjomis – net kitos kalbos nebuvo, kad tai labai gera idėja, ir mes ją palaikėme“, – teigė S. Januška.
Pastebėjome, kad renginio programoje – daug jaunų savo kelią tik pradedančių muzikantų, atlikėjų. „Čia jau Gediminas pasistengė. Jis sukvietė jaunuosius muzikantus“, – kalbėjo klaipėdietis. Spėjo, kad šis renginys pasitarnaus kaip tiltas tarp jaunimo ir legendinių veteranų.
Ilgas sąrašas
Šių metų festivalio programoje – gausus būrys vienas už kitą talentingesnių muzikantų, atlikėjų, kūrėjų.
Festivalio jauniausieji, bet jau apdovanojimus pelnę – alternatyvaus roko grupė ir daugybės tarptautinių Grand Prix užkariautoja Amelija.
Festivalio tolimiausioji – net iš Naujosios Zelandijos – pasaulio muzikos (World Music) kūrėja ir atlikėja Inora Flowers. Ji prisijungė ne nuotoliu, o atvyko.
Džiazo gerbėjus itin nudžiugino S. Januškos, Sauliaus Šiaučiulio, Arvydo Joffės, Egidijaus Buožio ir kitų pasirodymai. „Matau, kad visų akys jau spindi nuo geros muzikos“, – atsisėdęs prie klavišų susirinkusius apžvelgė E. Buožis.
Edmundas Kučinskas ant scenos pasirodė kartu su G. Zujumi.
Festivalio scenoje arba tarp žiūrovų buvo ir Kauno muzikos pasaulio veidų – Aleksandras Ivanauskas-Fara, Vladimiras Teluchinas, Ričardas Mekionis, Gražvydas Januškevičius, Kęstutis Ignatavičius ir kt.
Prie festivalio prisijungė ir sostinės muzikos bendruomenės atstovai, dvi LMTA studentų ir alumnų grupės bei kt.
Veronika Povilionienė susirinkusius pasveikino nuotoliu. Ji su I. Flowers buvo parengusios bendrą kūrinį, bet dėl techninių nesklandumų sumanymas, deja, liko neįgyvendintas.
Tapo reiškiniu
„Šančiai Inn Jazz“ išsiskiria ne tik muzikine programa. Tai renginys, kuriame profesionali muzika dera su jaukia kiemo atmosfera, gyvu bendravimu ir bendruomeniškumu.
Iš nedidelės iniciatyvos festivalis išaugo į tarptautinį kultūrinį įvykį ir tapo nebe šiaip renginiu, o reiškiniu.
Festivalis yra ilgamečio bendradarbiavimo su pasaulio lietuviais tąsa. Į renginį tradiciškai įsitraukia lietuvių bendruomenės iš Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų šalių, o kultūriniai projektai tampa svarbiu ryšiu tarp Lietuvos ir svetur gyvenančių tautiečių.
Naujausi komentarai