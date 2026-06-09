 „Šančiai Inn Jazz“: susitiko Lietuvos džiazo meistrai, scenos legendos ir pasaulio lietuviai

„Šančiai Inn Jazz“: susitiko Lietuvos džiazo meistrai, scenos legendos ir pasaulio lietuviai

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2026-06-09 17:28
Jurgita Šakienė

Festivalis „Šančiai Inn Jazz“ vietos bendruomenę ir visus, kad ir kur jie gyventų, sukvietė į išskirtinį renginį, kuriame susitiko skirtingų kartų muzikantai, žinomi ir dar tik kylantys Lietuvos scenos vardai, džiazo kūrėjai bei pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai.

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Anot festivalio sumanytojo, organizatoriaus, muzikos kūrėjo ir prodiuserio Gedimino Zujaus, pagrindinė renginio idėja išlieka ta pati – pasitelkus muziką kurti ryšius tarp žmonių, miestų ir net žemynų.

„Norime, kad Šančiai būtų vieta, kur susitinka ne tik muzikantai, bet ir bendruomenės. Ypač svarbu, kad ryšį su Lietuva išlaikytų svetur gyvenantys lietuviai. Muzika tam yra universali kalba“, – teigė G. Zujus, kurio erdviame namų kieme viskas ir vyksta.

Ilgas sąrašas

Šių metų festivalio programoje – gausus būrys vienas už kitą talentingesnių muzikantų, atlikėjų ir kūrėjų.

Tarp jauniausių festivalio dalyvių – jau apdovanojimų pelniusi alternatyvaus roko grupė ir daugybės tarptautinių „Grand Prix“ laimėtoja Amelija.

Tolimiausia festivalio viešnia – net iš Naujosios Zelandijos atvykusi „world music“ kūrėja ir atlikėja Inora Flowers.

Džiazo gerbėjams surengtas Stepo Januškos ir Sauliaus Šiaučiulio pasirodymas kartu su kitais Klaipėdos atstovais, tarp kurių – Vytautas Grubliauskas-Kongas, Edmundas Kučinskas ir kiti.

Festivalio scenoje arba tarp žiūrovų buvo galima išvysti ir Kauno muzikos pasaulio veidus – Aleksandrą Ivanauską-Farą, Ovidijų Vyšniauską, Egidijų Sipavičių, Arvydą Joffę, Vladimirą Teluchiną, Joną Jučą, Ričardą Mekionį, Gražvydą Januškevičių, Kęstutį Ignatavičių bei kitus.

Prie festivalio planavo prisijungti ir sostinės muzikos bendruomenės atstovai – Veronika Povilionienė, Linas Rimša, Egidijus Buožis, Daumantas Slipkus, Gintaras Šulinskas, dvi LMTA studentų ir alumnų grupės bei kiti.

Tapo reiškiniu

„Šančiai Inn Jazz“ išsiskiria ne tik muzikine programa. Tai renginys, kuriame profesionali muzika dera su jaukia kiemo atmosfera, gyvu bendravimu ir bendruomeniškumu.

Iš nedidelės iniciatyvos festivalis išaugo į tarptautinį kultūrinį įvykį ir tapo nebe šiaip renginiu, o reiškiniu.

Festivalis yra ilgametės veiklos su pasaulio lietuviais tąsa. Į renginį tradiciškai įsitraukia lietuvių bendruomenės iš Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų šalių, o kultūriniai projektai tampa svarbiu ryšiu tarp Lietuvos ir svetur gyvenančių tautiečių.

„Šančiai Inn Jazz“ ir šiemet tapo viena ryškiausių vasaros pradžios muzikinių švenčių Kaune. G. Zujaus kieme džiazas, improvizacija ir bendrystė susijungia į vieną gyvą kultūros įvykį.

Šiame straipsnyje:
Šančiai Inn Jazz
festivalis
Lietuvos džiazo meistrai
scenos legendos
pasaulio lietuviai

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Komentarai

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Komentarai

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Sanciovskos kat
Gerai kai kazkas sanciovskas linksmina DDD
0
-1
Leonas
Super festivalis, labai patiko. Ypatingai pianistas Ričardas Mekionis, kuris nustebino savo energija ir temperamentu. Dėkui organizatoriams, lauksim kito festivalio!
5
0
Slob jazx
Dalyviai slobodkiniai ir dūdošius seimo bez.dalius nieko nenuveikes seime?
1
-4
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