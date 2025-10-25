Prisimins Lietuvos estrados pradininkus

Taip pat bus dalijamasi istorijomis apie šias charizmatiškas asmenybes.
Renginys skirtas gražioms sukaktims paminėti. Šiemet D. Dolskio 135-osios ir B. Gorbulskio – 100-osios gimimo metinės.
„Kauno žydų bendruomenė nepamiršta savo tautiečių, litvakų, ir jų indėlio į Lietuvos kultūrą ir meną. Renginį organizuojame visam miestui. Beje, galime pasidžiaugti, kad Kaune, Laisvės alėjoje, yra ir skulptūra D. Dolskiui“, – sakė koncertą organizuojančios Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, priminęs, kad D. Dolskis yra palaidotas Senosiose žydų kapinėse Radvilėnų plente. Bendruomenė prižiūri jo kapą.
„Kauno žydų bendruomenė, rengdama šį koncertą ir įgyvendindama kitus savo projektus, siekia ne tik priminti visuomenei įvairialypę Lietuvos žydų istoriją ar supažindinti su ja, papasakoti apie iškilius litvakus, jų gyvenimus, pasiekimus ir nuopelnus Lietuvai, pagerbti jų atminimą, bet ir tiesti tiltus, kurti ryšius ar griauti barjerus, jei tokie dar yra atskirų visuomenės narių sąmonėje, parodant, kad žydai – tai integrali Lietuvos visuomenės dalis, kad jie buvo ir yra Lietuvos piliečiai, kai kurie labai nemažai nuveikę Lietuvos valstybės labui įvairiose srityse, ir kad žydų bendruomenės Lietuvoje istorija - tai yra „mūsų“ – visų Lietuvos gyventojų, o ne „jų“ – žydų – istorija“, – akcentavo Kauno žydų bendruomenės direktorė Ieva Černevičiūtė.
D. Dolskis „Versalio“ ir „Metropolio“ restoranuose savita maniera dainuodavo fokstrotus, tango, humoristinius monologus, parodijas. Tarp populiariausių jo dainų – „Lietuvaitė“, „Aš myliu vasaros rugiagėlę“, „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“.
B. Gorbulskis parašė apie 600 dainų, 16 instrumentinių koncertų. Kūrė ir simfonijas, operetes, miuziklus, muziką spektakliams ir cirko vaidinimams. Įrašė per 30 plokštelių.
Jo dainas dainavo Nelly Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas, Nijolė Ščiukaitė, Aleksas Lemanas, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Violeta Rakauskaitė, Ona Valiukevičiūtė.
Koncerte, kurį ves Aleksandras Rubinovas, gros Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras (vyr. dirigentas Karolis Variakojis), Rokas Makštutis (klarnetas), dainuos Rafailas Karpis ir Evelina Sašenko.
Renginys Kauno valstybinėje filharmonijoje – nemokamas. Vyks spalio 27 d. Pradžia 18 val.
