„Pažaislio liepų alėjos vakarai”: „Hiperbolės” įkūrėjo Viktoro Prapro ir grupės koncertas

„Šis renginys – tarsi susitikimas su senais draugais“, – sakė į savo gyvo garso koncertą Pažaislyje kviečiantis populiariausios Lietuvos grupės įkūrėjas Viktoras Prapras, kurio vardas neatsiejamas nuo lietuviškos roko ir popmuzikos istorijos bei legendinės grupės „Hiperbolė“.
Po ilgos pertraukos į sceną sugrįžusio maestro pasirodymas kartu su grupe – tai nostalgiška kelionė per visų laikų klausytojų širdis užkariavusias melodijas ir kūrinius, kuriuose dera brandi patirtis ir meilė muzikai.
Tai pačios ryškiausios „Hiperbolės“ dainos: „Laužai”, „Tu – grok“, „Pamiršk mane”, „Išgalvotas gyvenimas”, „Daktarai”, „Aš dar dainuosiu”, „Vasara“, „Kai nieko neturi”, „Sugrįžk”, „Vandens ženklai” ir kiti puikūs kūriniai.
Būkite liudininkais nuostabaus vakaro, kurio nuotaiką kurs maestro Viktoras Prapras.
Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.
Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).
Koncertų pradžia – 19 val.
Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.
Daugiau informacijos: www.bardai.lt, www.montepacis.lt, el. +37067223266 arba el. paštu: [email protected], [email protected].
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