Parodos tema – žmogaus teršiama jūra

Menininkės savo kūriniais kalba apie mikroplastiko ir žuvininkystės pramonės keliamą jūrų ir vandenynų taršą, o pagrindinį dėmesį skiria Baltijos jūrai. „Tai viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje, be to, ji yra šalia mūsų“, – sako vizualiųjų menų kūrėja ir kuratorė L. Dervinytė.
„Paroda gana santūri, neperkrauta, tačiau joje neapsiribojame viena medija“, – teigia tarpdisciplininė menininkė M. Plioplytė-Zujienė. Lankytojai išvys kūrinius iš dėvėtos tekstilės ir pieno pakuočių, videokūrinius ir ant audinio siuvinėtą tekstą, kuriuo autorės nori išsamiau papasakoti apie vandens taršą.
Galerijoje bus eksponuojami tiek individualūs menininkių darbai, tiek bendri kūriniai. Dalį jų autorės sukūrė anksčiau, dalį – specialiai šiai parodai. „Šioje parodoje jie susitinka naujame kontekste ir tarp jų atsiranda nauji ryšiai“, – pasakoja M. Plioplytė-Zujienė.
Vienas iš kūrinių keisis tol, kol veiks paroda, o lankytojai galės tapti jo bendraautoriais – menininkės kvies prisijungti prie kolektyvinės instaliacijos. Parodos svečiai galės atsinešti nebenaudojamų tamsių sintetinių rūbų arba išsirinkti vieną iš jau esančių galerijoje ir patys prijungti prie augančio kūrinio.
„Mes jį pradedame, bet nežinome, kaip jis atrodys parodos pabaigoje. Man įdomi pati mintis, kad atskiras, kažkada žmogaus dėvėtas drabužis praranda savo pirminę funkciją ir įsilieja į vis didesnę bendrą masę“, – sumanymą aiškina M. Plioplytė-Zujienė. Menininkės nuomone, tokia patirtis skatins lankytojus susimąstyti apie vartojimo įpročius ir tolesnį išmestų dalykų gyvenimą.
Autorės susipažino studijuodamos Vilniaus dailės akademijos (VDA) Tekstilės meno magistrantūroje. Jas sieja panašus požiūris į vartojimą ir žmogaus poveikį aplinkai. Parodos motyvus galima pastebėti ir ankstesnėje menininkių veikloje: studijų metais M. Plioplytė-Zujienė pristatė kūrinį iš išmestų pliušinių žaislų ir drabužių, o L. Dervinytė – kolektyviai siuvinėtą paklodę. Pirmoji bendra jų paroda „Second Hand“ įvyko 2023 m., o 2024 m. VDA galerijoje „5 malūnai“ menininkės surengė parodą „Vandenyno sriuboje“.
Autorės siekia atkreipti dėmesį į tai, kaip atsiranda jūrų tarša ir iš kur ji atkeliauja. „Norime, kad kiekvienas pasvarstytų, kaip mes galime prisidėti ir pagerinti situaciją“, – sako L. Dervinytė.
Kas? M. Plioplytės-Zujienės ir L. Dervinytės paroda „Žiotys“.
Kur? Galerijoje „Drobė“.
Kada? veiks iki lapkričio 3 d.
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