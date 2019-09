Nuo džiazo pasažų iki nacionalinės premjeros

„Mes gyvename pagal nenutrūkstantį ciklą, kuriame visais metų laikais žiūrovai susitinka su mūsų kolektyvais – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestru „Ąžuolynas“, Kauno bigbendu ir Kauno muzikos ansambliu „Ainiai“. Tuo mes išsiskiriame iš kitų koncertinių organizacijų“ – teigia įstaigos vadovas Vaidas Andriuškevičius, kurio paprašėme pasidalinti apie muzikinio sezono pradžią.



Tačiau plėtojome pokalbį ne tik apie būsimus muzikinius rudens ir žiemos įvykius, jų įvairovę, bet ir idėjas. Vieniems artimesnė pučiamųjų instrumentų muzika, kitiems daug emocijų teikia džiazas ir galiausiai – tradiciniais liaudies instrumentais grojantis kolektyvas „Ainiai“ turi savo gerbėjų ratą, kuris kuo toliau – tuo daugiau telkia didesnes auditorijas savo mieste ir Lietuvos regionuose.



„Nors nuolat reikia spręsti įvairius ūkinius arba paprasčiau tariant – žemiškus klausimus, tačiau labai svarbios yra vizijos, kryptys, idėjos, kurių dėka pastoviai savęs klausi: ką noriu padaryti, pasakyti ir muzikos kalba perduoti žmonėms? Lyginant su ankstesniais metais pastebime, kad seniau pakakdavo tiesiog sudėti kūrinius į vieną koncerto programą, ją kokybiškai atlikti ir – viskas. Dabar tokiai nuostatai sakome „stop“. Išplatėjęs meninių paslaugų laukas, jo įvairovė diktuoja naujas žaidimo taisykles, pagal kurias pastaruoju metu mes veikiame, konkuruojame su kitais ir auginame savo auditoriją. Tai reiškia, kad kiekviena programa mums yra tarsi kūryba. Todėl pristatome savo kūrybingai parengtą renginių triptiką. Tiesa, aplink juos rasite ir kitus mūsų koncertus, kuriuos kiekvienas ras, pastebės mūsų puslapyje, socialinių tinklų paskyroje ir tikimės – apsilankys. Visko neišpasakosi, nes turime palikti ir lašelį paslapties smalsiausiems savo klausytojams“.

Taigi koks gi tas „triptikas“, kurį pristatys Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, Kauno bigbendas ir Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“?

Nevengdamas muzikinių terminų ir paralelių įstaigos vadovas Vaidas Andriuškevičius juokauja, kad bus pradėta nuo įžangos, kaip esama daugelyje gerų kūrinių. Kas tai bus? Lengva atspėti, nes visiems muzikams reikšminga yra spalio 1 – ji, kuri nuo 1975 minima kaip Pasaulio muzikos diena. Tą dieną girdėsite ir matysite mūsų kolektyvus Laisvės alėjoje, o štai „Ainiai“ vyks į Kėdainius.



„Ir nors pasaulio neaprėpsime, bet trumpam geografiškai praplatėsime ir paprastą dieną paversime švente. O kadangi spalio 1 – oji yra taip pat ir tarptautinė kavos diena, vadinasi jei bus gražus oras, kviečiame sujungti du malonumus – muziką ir kavą mūsų miesto širdyje“ – kviečia „Kauno santaka“ vadovas. Kitą dieną, spalio 2-ąją, Kauno Sakramento bažnyčios erdvėje Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ suregs koncertą, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, kuriame pristatys naują programą „Retro – Metro“.

Po įžangos – trys įdomūs, skirtingi ir labai įvairūs koncertinės įstaigos įvykiai, kurių kiekvienas – vis kito kolektyvo. Pirmasis renginys vyks spalio 24 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje. Lietuvos džiazo mokyklos ambasadorius Kauno bigbendas (vyr. dirigentas Jievaras Jasinskis) kvies į netikėtą ir džiazuojantį pasimatymą. Koncerto viešnia – Nyderlandų džiazo muzikantė Hermine Deurloo, grojanti lūpine armonikėle ir savo bei užsienio šalyse plačiai žinoma, laukiama dėl subtiliai valdomo instrumento, puošnių improvizacinių.

Hermine Deurloo gimė ir augo Amsterdame, kuriame kunkuliuoja muzikinis ir kultūrinis gyvenimas, todėl ne kartą Hermine yra sakiusi, kad miesto gyvybingumas ir dinamika yra tai, kas ją labiausiai įkvepia.



Hermine studijavo saksofoną Amsterdamo konservatorijoje, tačiau gavus dovanų lūpinę armonikėlę iškart ją atrado ir pamilo. O kur dar lūpinės armonikėlės legenda vadinamas belgų džiazo legenda Toots Thielemans, kuris meilę šiam instrumentui dar labiau sustiprino? Koncerto programoje „Netikėti džiazo pasažai“ skambės džiazo hitai ir negirdėtos kompozicijos. Trumpam atgims ir legendinė Tootso Thielemano kompozicija "Bluesette", tapusi lūpinės armonikėlės repertuaro vizitine kortele ir įsimintinu džiazo standartu.



„Akivaizdu, kad Hermine Derloo yra viena geriausių šio dešimtmečio džiazo atlikėjų, grojančių lūpine armonikėle. „Ji yra muzikali, instrumentą valdo sklandžiai ir minkštai“ – taip džiazo muzikantę pristato žymus džiazo muzikos apžvalgininkas ir kritikas Scott Yanow (LA Jazz Scene). Sutikite – lūpinės armonikėlės ir bigbendo duetas – išties intriguojantis ir retas įvykis, kurio nevalia praleisti.

Tuo tarpu Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (dirigentas Giedrius Vaznys) pratęs įspūdingų koncertų seriją. Prieš metus įgyvendinęs roko ir akademinės muzikos jungtį su žymiu violončelininku Denisu Shapovalovu, orkestras vėl ragina pasirengti gurmaniškai muzikos puotai. Lapkričio 30 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje su šiuo orkestru įsimintiną koncerto nuotaiką kurs dvi muzikos pasaulio žvaigždės. Tai – prancūzų trombonininkas Jacques Mauger (Žak Možé) ir slovėnų dirigentas Simonas Perčičius (Simon Perčič).

Nuo Japonijos, Korėjos iki JAV ir Pietų Amerikos – tokiais plačiais maršrutais su soliniais koncertais keliauja žymus trombonininkas Jacques Mauger. Įrašęs daugiau kaip 30 kompaktinių plokštelių, vieno seniausių Šveicarijos universiteto Lozanoje profesorius, Prancūzijos trombonininkų asociacijos prezidentas yra nenuilstantis prancūziškos mokyklos ir repertuaro ambasadorius.



Jis dažnai rengia meistriškumo pamokas savo šalyje ir užsienyje. Jo atliekamas žymaus kino filmų autoriaus Vladimiro Kosmos (Vladimir Cosma) koncertas trombonui ir orkestrui Kaune bus pasaulinės reikšmės įvykis – premjera, kurią pirmiausiai išgirs Lietuvos muzikos mylėtojai.



Savo naujausiąjį kūrinį Vladimiras Kosma skyrė trombonininkui J. Mauger, kuriam daugelis kompozitorių nuolat kuria originalius kūrinius arba pritaiko specialias aranžuotes. Šio koncerto programoje taip pat skambės virtuoziškumo ir sodraus skambesio Amilcare Ponchielli, James Barnes partitūros, Franzo Josepho Haydno Serenada bei švelniai balansuojanti tarp akademinės ir populiariosios muzikos stiliaus Jan van der Rootso kompozicija "I Shall Love but Thee".



Prie J. van Rootso ir Georgo Gershwino kūrinių atlikimo prisijungs charizmatiška, ne tik pagrindinius vaidmenis Kauno valstybiniame muzikiniame teatre kurianti, bet ir solinius koncertus rengianti dainininkė Marija Arutiunova (sopranas). Programą sudarė ir jai tą vakarą diriguos Slovėnijos dirigentas Simonas Perčičius (Simon Perčič), kuris plačiai žinomas Europoje ir už jos ribų. Tai plataus akiračio menininkas, jo rengiami koncertai išsiskiria emocija, kiekvienam kūriniui skiriamu individualiu mostu. Be simfoninės muzikos repertuaro dirigentas nuosekliai rengia projektus su kameriniais, operos ir pučiamųjų instrumentų orkestrais Berlyno, Bialystoko, Zugló (Vengrija) filharmonijose, Vienos, Liublijanos, Prahos ir kitų miestų koncertų salėse.

Trečiasis įvykis kauniečius ir miesto svečius pakvies į Nacionalinį Kauno dramos teatrą lapkričio 6 dieną. Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (koncertmeisteris Rytis Janilionis) su gausia kūrybine komanda ir kviestiniais solistais rengia nacionalinę premjerą. Tai – muzikinė komedija „Penkiašakis dobilėlis“ (pagal Balio Sruogos komediją „Dobilėlis penkialapis“), kuriai muziką kuria kompozitorius Giedrius Svilainis.



Klasika tapęs scenos kūrinys buvo ne kartą pastatytas teatruose, televizijos ekranuose. Naujajame dviejų dalių muzikiniame spektaklyje linksmai žvelgiama į naivuolius, įvairaus plauko sukčius, gebančius manipuliuoti žmonių likimais. „Yra dalykų, kurie niekuomet nesensta ir nepraranda savo aktualumo bei žavesio. Netikėtus bei komiškus posūkius stengiamės pateikti žvelgiant iš šių dienų perspektyvos“ – teigia būsimo spektaklio režisierius ir scenarijaus autorius Nerijus Petrokas.



Scenografiją kuria dailininkas Sergėjus Bocullo, vaizdo projekcijas – Vesta Obuolevičiūtė, kostiumų dailininkė – Daiva Petrulytė. Į Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ gretas šiame spektaklyje įsilies gerai žinomi šalyje solistai – Edmundas Seilius (tenoras), Kristina Zmailaitė (sopranas), Algirdas Bagdonavičius (tenoras / kontratenoras), kuriems patikėti spalvingi komedijos personažai.

Reikšmingiausių trijų muzikinių įvykių pristatymą koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas Vaidas Andriuškevičius apibendrina trumpa ir užtikrinta koda: „Tai bus programų ir stilių įvairovė visiems skoniams“.