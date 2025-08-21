Nemarioji „The Beatles“ muzika keliui į laisvę atminti

Tradicija tampantis renginys
Kauniečių mėgstamas festivalis „Operetė Kauno pilyje“ jau trečią kartą organizuoja koncertinį renginį ir prisideda kultūriškai aktyvinant Nemuno salos erdves. Ant Mokslo ir inovacijų centro „Mokslo sala“ stogo festivalio organizatoriai buria muzikos bendraminčių gretas ir kviečia kartu paminėti Lietuvai svarbų istorinį įvykį.
Baltijos kelias – viena svarbiausių politinių demonstracijų Baltijos šalių istorijoje. Ši taiki manifestacija įvyko 1989 m. rugpjūčio 23 d., kai lietuviai, latviai ir estai susijungė į 600 km ilgio gyvąją grandinę. Šitaip pasauliui pademonstravome, kad siekiame taikiai kovoti už savo šalių laisvę. Tądien apie 2 mln. žmonių susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino ir nutiesė kelią į nepriklausomybę.
Trečius metus ant „Mokslo salos“ stogo rengiamame nemokamame koncerte Baltijos keliui atminti girdėsime visame pasaulyje garsiausios grupės „The Beatles“ populiariausias ir gražiausias dainas: „Let it Be“, „Yesterday“, „Help“, „Hey Jude“, „Strawberry Fields Forever“ ir kt. Klausytojai sužinos įdomių detalių apie grupės kūrybą ir gyvenimą. Dainas atliks pripažinti dainininkai: operos solistas tenoras Edgaras Davidovičius ir iš įvairių televizijos projektų gerai pažįstamas Tadas Juodsnukis. Drauge su pasaulio džiazo profesionalų pripažintu kolektyvu – Kauno bigbendu – jie sukurs nuostabų biografinį koncertą, kurį ves aktorius Gintaras Mikalauskas.
Laisvės oazė
Populiariausia visų laikų muzikos grupė „The Beatles“ visada liks ant pasaulio muzikos pjedestalo. Nuo susikūrimo iki karjeros pabaigos Johnas Lennonas, Paulis McCartney, Georgas Harrisonas ir Ringo Starras sukūrė daugiau superhitų, nei per dešimtmetį sukuria visi pasaulio atlikėjai kartu. Grupė išliko populiari iki šių dienų.
Lietuvoje „The Beatles“ kūryba ir šiandien turi papildomą prasmę. Tai ne tik praeities aidas, populiariosios muzikos klasika, bet ir laisvės simbolis. Kalbant šių dienų žodžiais – virtualioji laisvės oazė.
Ketvertuko iš Liverpulio muzika buvo tarsi laisvės varpo aidas, sovietų okupacijoje gyvenusius lietuvius pasiekęs iš kitos geležinės uždangos pusės. Nepaisant griežtų apribojimų, „The Beatles“ kartu su jų amžininkų džiazo, roko grupių kūriniais įvairiais kanalais skverbėsi į jaunų lietuvų gyvenimą. Nors grupės muzika ir buvo uždrausta SSRS, ji kėlė bitlomanija vadinamą audrą, įkvėpė kurti populiarią muziką, kuri tapo atasvara režimo primetamiems kanonams.
Muzikos legenda, kompozitorius Kęstutis Antanėlis yra prisipažinęs, kad, išgirdęs bitlų „Love Me Do“, metęs trimitą, pianiną ir griebęsis gitaros. „The Beatles“ kerėjo netikėta harmonija, jo žodžiais, ne išmąstytomis, bet pajaustomis, iš vidinės intuicijos gimusiomis melodijomis. Kad koncertuose galėtų groti jaunimo dievinamų grupių dainas, išradingieji XX a. 7–8 dešimtmečiais gyvavusių bigbito grupių jaunuoliai vertė angliškus tekstus į lietuvių kalbą, su sovietine Kultūros ministerija derinamose programose pristatydami dainas kaip sukurtas liaudies žodžiais ar muzika.
Šiandien „The Beatles“ nepraranda ne tik senųjų gerbėjų, bet nemariu savo muzikos skambesiu pritraukia galybę jaunų muzikos mylėtojų. Nors hipių laikai seniai praeityje, o lietuviai – santūrūs klausytojai, bet puikios, gyvai atliekamos dainos ir nuoširdus bendravimas žavesio niekada nepraranda. Koncerto Nemuno saloje metu netrūks dainininkų ir Kauno bigbendo improvizacijų, o vakaro nuotaiką sustiprins dialogai su publika.
Kauno džiazo legenda
Koncerto pagrindinis atlikėjų kolektyvas Kauno bigbendas jau daugiau kaip 30 metų yra vienas svarbiausių Kauno džiazo kultūros centrų. Įsteigtas tuoj po nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, jis tapo vienu iš svarbiausių šalies džiazo įvykių liudininkų, dalyvių ir kūrėjų. Jau kelioms kartoms Kauno bigbendas yra gyva džiazo legenda. Su juo koncertavo beveik visi šalies džiazo meistrai: Petras Vyšniauskas, Vytautas Labutis, Saulius Šiaučiulis, Olegas Molokojedovas, Arkadijus Gotesmanas, Pavelas Giunteris, Vytautas Grubliauskas, Neda Malūnavičiūtė ir kt.
Be šio kolektyvo sunkiai įsivaizduojamos kasmetės Lietuvos džiazo šventės: „Kaunas Jazz“, Klaipėdos pilies džiazo festivalis, Šiaulių bigbendų festivalis, o Birštone bigbendas groja nuo pat festivalio įkūrimo. Festivalių scenose skambėjo ne vienas įsimintinas koncertas, publikai pristatytos pasaulinio garso muzikos įžymybės, o su jomis Kauno bigbendas gastroliavo Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje.
Kauno bigbendo muzika skamba ir prestižinėse koncertų salėse, ir daugiatūkstantinėse arenose. Kolektyvo avanscenoje muzikavo ne tik aukščiausio lygio džiazo profesionalai, bet ir estrados, popmuzikos atlikėjai. Tačiau kolektyvo ambicija – ne sensacijų vaikymasis, o profesionalumas ir džiazo sklaida. Šią nuostatą bigbendui nenuilsdamas skiepijo vienas jo kūrėjų, pianistas Romualdas Grabštas. Jo kryptį toliau tęsė kiti Kauno bigbendo dirigentai: Skirmantas Sasnauskas, Petras Tadaras, Liutauras Janušaitis, Jievaras Jasinskis ir dabartinis vyriausiasis bigbendo dirigentas Tomas Botyrius.
Kas? Koncertinė programa Baltijos keliui atminti „Legendinės grupės "The Beatles" dainos“.
Kur? Nemuno saloje, ant mokslo populiarinimo centro „Mokslo sala“ stogo.
Kada? rugpjūčio 23 d. 19 val.
Naujausi komentarai