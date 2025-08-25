Neįprasta rugsėjo 1-oji ant Pelėdų kalno: festivalio programoje – Čiurlionio sugrįžimas, rokas...

„Norime, kad šis gimtadienis būtų atviras ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visam miestui, – kad žmonės patirtų Pelėdų kalną ne tik kaip kultūros ir meno lopšį, bet ir kaip vietą, kurioje ir šiandien nestokojama įkvėpimo ir energijos“, – sakė Kauno kolegijos Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Aistė Veverskytė, priklausanti organizatorių komandai.
Vienos dienos festivalio organizatoriai pabrėžia, kad programa jungia solidžią Čiurlionio kūrybai pagerbti skirtą iniciatyvą, muzikinius pasirodymus, kūrybinio gyvenimo refleksijas, mokslo ir žinių startą, pramogas.
Renginį pradės vienai dienai į tarpukariu vadintą „Čiurlionies galeriją“ sugrįšiantis prieš 100 metų čia eksponuotas M. K. Čiurlionio triptikas „Raigardas“, Adomo Varno fotografijos, liaudies meno kūriniai ir kiti eksponatai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijos.
Akcija „Sugrįžtuvės | M. K. Čiurlionis“ simboliškai sujungs praeitį ir dabartį – M. K. Čiurlionio kūriniai grįžta į pirmąją Lietuvos galeriją. Tai unikali proga švenčiant Čiurlionio 150-ąjį gimtadienį išvysti garsiausio Lietuvos kūrėjo darbą ten, kur gimė pirmoji Lietuvos meno galerija ir kur buvo padėti visos Lietuvos profesionaliosios dailės ugdymo pamatai.
Kauno kolegijos bendruomenė kartu paminės ir Mokslo bei žinių dieną, simboliškai pakeldama vėliavą ir tardama sveikinimo žodžius.
Renginio dalyvių taip pat lauks kamerinis brolių Bazarų koncertas. Trijų brolių – Motiejaus, Mykolo ir Benedikto Bazarų – muzikiniai eksperimentai supina džiazą, roką, elektroniką ir Čiurlionio harmoniją, pasitelkiant tiek šiuolaikinius, tiek istorinius instrumentus.
Festivalyje taip pat koncertuos atlikėjas Gamka, kurio muzikinis kelias prasidėjo nuo hip hop ir trepo grupės „Flying Saucer Gang“. Neseniai trečiąjį albumą išleidusio atlikėjo pastarųjų metų solinė kūryba veda progresyviojo roko link.
Vienos dienos festivalio dalyvių taip pat laukia nemokamos pramogos ir edukacinės dirbtuvės: smūginio treniruotės ir turnyras, mini diskgolfo pamoka ir varžytuvės, M. K. Čiurlionio paveikslų virtualios realybės patirtis „Pasaulių sutvėrimas“, piešimo ant veido dirbtuvės vaikams, žaidimai „Vienas smūgis“, „Tossit“, vikingų žaidimas KUBB ir daug kitų veiklų.
„Kviečiame visus – ateikite, patirkite, būkite kartu. Tai – ne tik šventė, tai mūsų istorijos, švietimo ir meno susitikimas su dabartimi. Siekiame, kad šis renginys atskleistų kūrybos svarbą šiandienos pasaulyje ir paskatintų kiekvieną lankytoją naujai pažvelgti į švietimo, kultūros ir miesto ryšius“, – antrino Kauno kolegijos Menų akademijos vadovė Milda Rutkauskaitė.
Šventė nemokama ir atvira visiems.
Renginio programa:
12 val. | „Sugrįžtuvės | M. K. Čiurlionis“.
12.45 val. | Kamerinis brolių Bazarų koncertas.
13.30 val. | Mokslo ir žinių dienos minėjimas.
14.30 val. | Diskusija su atlikėjais.
15 val. | Kūrybinė veikla.
15.20 val. | Atlikėjo Gamkos koncertas.
