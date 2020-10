„Naujojo Baltijos kino“ konkurse varžysis 18 filmų kūrėjų iš 9 šalių

Pasak „Scanoramos“ įkūrėjos ir meno vadovės Gražinos Arlickaitės, nepaisant pasaulį lydinčių iššūkių, šiemet NBK sulaukė dvigubai didesnio paraiškų skaičiaus nei praėjusiais metais – konkurse žiūrovai pamatys aštuoniolika vaidybinių, dokumentinių, eksperimentinių bei animacinių filmų, nuo sunkių, skaudžių istorijų iki gero humoro:

„Džiaugiamės, jog pandemija paskatino dar didesnį jaunųjų kino kūrėjų aktyvumą – optimistinėmis nuotaikomis ruošiamės ir lapkričio 4 d. startuosiančiai „Scanoramai“, kurios programa baigta formuoti ir apimtimi prilygsta ramių ankstesnių sezonų užmojams“, – spalio 1 d. Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame programos pristatyme kalbėjo G. Arlickaitė.

NBK konkursui pateiktas paraiškas vertino ir programą sudarė atrankos komisija, kurioje šiemet – režisierius, scenaristas Karolis Kaupinis, kino prodiuserė Giedrė Burokaitė, „Skalvijos“ kino centro programų koordinatorė Eglė Maceinaitė.

Pasak komisijos atstovų, šiais metais jaunieji kino kūrėjai nustebino nauju žvilgsniu į iki šiol filmuose mažiau gvildentas arba visai nepaliestas temas: žmogaus teisių, laisvės paieškas, savęs tapatumo pažinimą, emocinį savęs priėmimą/atradimą bei globalias – rasinės nelygybės, socialinės atskirties –temas:

„Konkursinės programos filmai labai skirtingi – režisieriai kalba apie sau artimus, gerai pažįstamus dalykus, todėl filmai labai nuoširdūs, jais patikėjome“, – renginio metu pasakojo viena iš komisijos narių Eglė Maceinaitė.

Apžvelgdamas vertintus programos filmus iš Rusijos komisijos narys Karolis Kaupinis akcentavo juose juntamą laivės temą: „Filmus tarsi jungė viena tema – sukilimo, pasipriešinimo, noro iššaukti tiesą“.

Konkursinės programos filmus šiemet vertins ir apdovanos iškilių Europoje pripažintų kino profesionalų vadovaujama žiuri, kurios pirmininkas – kino kritikas ir istorikas, knygų apie kiną autorius, ilgametis Norvegijos kino instituto vadovas ir nuoširdus Lietuvos ir „Scanoramos“ draugas Janas Erikas Holstas.

„Trumpametražių filmų konkursai, peržengiantys šalių sienas, kaip ir NBK atveju, yra gerai žinomas ir sėkmingas indėlis į kino meną. Tai skatina kino režisierius, prodiuserius ir scenaristus ieškoti naujų būdų bendrauti su kritikais, žiniasklaida ir žiūrovais. Džiaugiuosi daugelį metų turėjęs galimybę NBK konkurso nugalėtojus ir nominantus kviesti į mūsų Baltijos šalių kino dienas Osle – tokie konkursai kaip NBK yra puiki proga filmams keliauti į kitų šalių festivalius“, – kino partnerystės svarbą plečiant žemėlapį akcentavo žiuri pirmininkas.

Kiti žiuri nariai: Švedų distribucijos kompanijos „LevelK“ steigėja ir vadovė Tine Klint, Vokietijos kino ekspertas, alternatyvaus kino tyrinėtojas, trumpametražių filmų programų sudarytojas Berlyno, Marbugo ir kitiems tarptautiniams kino festivaliams Sebastianas Apelas, Baltarusijoje vykstančio Šiaurės ir Baltijos šalių kino festivalio direktorė, režisierė Volia Chaykouskaja.

Konkursui atrinkti lietuvių režisierių darbai: „Tesla“, rež. Vilius Lukošius, „Viskas gerai“, rež. Jorūnė Greičiūtė, „Autsaideriai“, rež. Almantas Petkūnas, „Anna from Ebuhando“, rež. Rimvydas Leipus.

Tradiciškai, tarptautinė žiuri „Scanoramos“ uždarymo metu lapkričio 15 d. apdovanos du geriausius filmus – geriausio lietuviško ir visos programos filmo kūrėjų lauks festivalio įsteigti piniginiai prizai.

Šiemet Europos šalių kino forumas „Scanorama“ vyks lapkričio 4–15 dienomis, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Pilnas konkursinės programos filmų sąrašas

Lietuva

1. Tesla (rež. Vilius Lukošius)

2. Viskas gerai (rež. Jorūnė Greičiūtė)

3. Autsaideriai (rež. Almantas Petkūnas)

4. Anna from Ebuhando (rež. Rimvydas Leipus )

Latvija

5. Self. Sufficient (rež.Diāna Daukste)

Estija

6. The piece of tail in the mouth of the snake that bites its own tail (rež. Pablo Nicolás Martínez Ballarín)

Lenkija

7. Ballast (rež. Daniel Howlid)

8. I See the Abyss (rež. Karolina Kajetanowicz)

Rusija

9. RIO (rež. Zhenia Kazankina)

10. Soup (rež. Inga Sukhorukova)

11. Seemed (rež. Baibulat Batullin)

Vokietija

12. Mamanam (rež. Linda-Schiwa Klinkhammer)

13. A blink of an eye (rež. Kiana Naghshineh)

14. Good German Work (rež. Jannis Alexander Kiefer)

Švedija

15. Memories (rež. Kristin Johannessen)

16. Our Land (rež. Jean-Luc Mwepu)

Danija

17. Sayonara (rež.William Andreas Wivel)

Suomija

18. Master of ceremony (rež. Miikka Niskanen)