„Latvian Voices“: aidintis tradicijų ir naujovių susitikimas

Šeši dainininkai, pasižymintys krištoliniu vokalu ir kūrybišku požiūriu į a cappella stilių, klausytojus kvies į muzikinę kelionę, kurioje susipins senoji tradicija ir šiuolaikinis jautrumas. Ansamblio įkūrėja, daugelio kūrinių autorė Laura Jēkabsone subtiliai jungia latvių liaudies melodijų paprastumą su moderniais harmoniniais sprendimais, o šventiškoje programoje išryškės ir klasikinės muzikos atspalviai.
„Latvian Voices“ garsėja gebėjimu kurti muzikinius pasakojimus vien tik balsu – be instrumentų, bet pasitelkus visą emocijų paletę. Šis koncertas žada tapti ne tik išskirtiniu meniniu įvykiu, bet ir dvasine patirtimi, kviečiančia iš naujo pajusti sakralumo kodą šiuolaikiniame pasaulyje.
„Mūsų muzikinė kelionė prasidėjo 2009 m. ir pirmuosius vienuolika metų koncertavome kaip lygių balsų a cappella grupė. 2020 m. prie grupės prisijungė nuostabus bosas Jānis Strazdiņš, paversdamas mus mišriu a cappella ansambliu", – apie ansamblio atsiradimą pasakoja L. Jēkabsone.
Kolektyvo atliekama muzika sujungia kultūros paveldą – latvių liaudies dainas – ir visame pasaulyje garsų latvių chorinį skambesį, kurį pagarbiai derina su šiuolaikinės a cappella ir pasaulio muzikos įtaka. „Mums visiems patinka kurti ir aranžuoti muziką savo balsams“, – pasakoja ansamblio vadovė, dainininkė ir kompozitorė, kuri dažnai ir pritaiko vokalines kompozicijas sekstetui.
Nuo 2009 m. „Latvian Voices“ koncertavo daugiau nei 35 pasaulio šalyse, pristatė daugybę programų, išleido devynis studijinius albumus. Ansamblio dainininkų balsai skambėjo pasaulinio garso koncertų salėse – tokiose kaip Elbės filharmonija, Berlyno „Konzerthaus“, Leipcigo „Gewandhaus“, Taipėjaus nacionalinė koncertų salė, Latvijos operos teatras ir daugelyje kitų. Be koncertų, ansamblio dainininkai mėgsta dalytis savo patirtimi a cappella seminaruose, todėl Valmieroje (Latvija) įkūrė savo festivalį – „Latvian Voices a cappella“.
Kaune vyksiančio koncerto klausytojai išgirs latvių liaudies dainos „Vakarā kalnā kāpu“ aranžuotę, „Folk Mass“ – sakralinę ciklinę kompoziciją ir Emīlio Dārziņo „Valse Mélancolique“ naująjį skambesį. Programą papuoš ir Johanno Sebastiano Bacho „Bach Medley“, o simboliškai Baltijos tautų vienybę pabrėš lietuvių liaudies dainos „Titity tatatoj“ aranžuotė, kurią specialiai festivalio koncertui parengė L. Jēkabsone.
Neatsitiktinai jų muzika skambės bažnytinėje erdvėje, itin tinkamai jų dainavimo manierai, kūriniams.
Klausytis „Latvian Voices“ – tai mėgautis itin tiksliu balso ansambliu, kuriame kiekviena balso linija – ne tik harmonijos dalis, bet ir išraiškos priemonė.
Harmonijos dažnai turi gausų choral sound pagrindą, bet perteikiama kaip kamerinis vokalas – intymus, bet kartu erdvus. Neatsitiktinai jų muzika skambės bažnytinėje erdvėje, itin tinkamai jų dainavimo manierai, kūriniams. Natūralus aidėjimas, erdvės pojūtis sustiprina ansamblio sakralumą, suteikia ypatingo žavesio skambėjimo visumai.
Svarbus emocinis ir dvasinis aspektai, nes „Latvian Voices“ geba sujungti tradiciją, klasiką ir šiuolaikinį vokalinį meną ir perteikti tai su meile.
Naujausi komentarai