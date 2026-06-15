 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 15–21 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 15–21 d.

2026-06-15 05:00 kauno.diena.lt inf.
<span>Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 15–21 d.</span>
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 15–21 d. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

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iki kultūros

Birželio 15 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

16 val. „Neištrinta atmintis“: filmo „Tarp pilkų debesų“ peržiūra, skirta Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms paminėti.

Birželio 16 d.

Vilkijos kultūros centro atvira jaunimo erdvė:

15 val. Žemės meno dirbtuvės.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. edukacinis užsiėmimas „Miško pasaka“.

Birželio 17 d.

Raudondvario stadionas:

18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) TOPLYGOS čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Telšių „Džiugas“.

Birželio 18 d.

Samylų kultūros centras:

18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.

Ringaudų bendruomenės centro kiemas:

22.30 val. kino naktis po atviru dangumi. Romantinė komedija „Laimingos žvaigždės“.

Birželio 19 d.

Kauno rajono sporto centras:

10 val. 2026 m. Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė „Pabūkime kartu“.

Zapyškio biblioteka:

10 val. pažintinis žygis „Istoriniai žingsniai“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12–15 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

Lapių laisvalaikio salės prieigos:

17 val. „Grakšti laikysena ir stiprus kūnas – išbandyk kalanetiką“. Nemokama kalanetikos treniruotė.

Garliavos Kaimynystės parkas (renginio vieta, jei bus blogos oro sąlygos, gali keistis):

18 val. renginių ciklas „Skambantis parkas“. Chorinės muzikos festivalis „Pasimatymas su daina“.

Vilkijos kultūros centras:

18 val. Vilkijos kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio „Nona“ ir draugų koncertas „Dainų žiedais nulijo...“

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. džiazo muzikos koncertas su Vytautu Straižiu ir atlikėja Godo Yorke. Renginys mokamas.

Kauno rajono sporto centro stadionas:

19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–Vilniaus rajono „FK TransINVEST B“.

Birželio 20 d.

Samylų kultūros centras:

10 val. vizualiojo meno edukacijos „Kūrybos namai“.

Kauno rajono muziejus:

11 val. edukacija „Botaninis mėlynumas: cianotipijos dirbtuvės birželio žiedais“.

Registracija: https://fb.me/e/4BlP567xn Kaina: 5 Eur/asm.

Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

11 val. ir 13 val. ekskursija „Ivanauskai kelionėse“. Kaina: 4 eurai asmeniui.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje: „Žuvų nuotykiai mėlynojoje planetoje“.

Vandžiogalos miestelio parkas:

12 val. vasaros sambūris „Dūzgesys“, skirtas iniciatyvai „Kauno rajonas – Lietuvos krepšinio sostinė 2026“ paminėti.

Piliuonos biblioteka:

14 val. pažintinis žygis „Pasivaikščiojimas iki Guogų piliakalnio“.

Čekiškės sinagoga:

16.30 val. plenero „Čekiškės takais“ dalyvių darbų grupinės parodos atidarymas.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17 val. Pažaislio muzikos festivalio koncertas: Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Martyna Jatkauskaitė. Renginys mokamas.

Zapyškio Altoniškių piliakalnis:

20 val. tradicinė Rasų šventė ant Altoniškių piliakalnio.

Birželio 21 d.

Lapių laisvalaikio salės prieigos:

11.30 val. „Antrų šansų mugė“ – jaukus bendruomenės susibūrimas, kuriame daiktai randa naujus namus.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12–14 val. 3 D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. etnokultūrinė Joninių vainikų ir žolynų kompozicijų edukacija.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17 val. Giedriaus Nako su pučiamųjų kvartetu džiazo muzikos koncertas. Renginys mokamas.

Samylų kultūros centras:

18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.

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