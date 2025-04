Kultūros ir sporto renginiai balandžio 14–20 d. Kauno rajone

Balandžio 14 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10 val. Velykų edukacija „Kiaušinių dekoravimas“. Edukatorė – A. Vodčicienė.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. tradicinių margučių marginimas vašku ir titnagu „Ir papylė aukso plunksnas“. Edukatorė – tautodailininkė K. Kliucevičiūtė-Mikulskienė.

Neveronių laisvalaikio salė:

18 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai. Kiaušinių marginimas tradiciniais būdais.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. edukacija „Margučių magija“.

Balandžio 15 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

11 val. Velykų edukacija „Kiaušinių dekoravimas“. Edukatorė – A. Vodčicienė.

Raudondvario kultūros centras:

18 val. tarptautinio „Erasmus+“ projekto „NeVE Art/action: Creating a common feeling among teenagers for a New Vision of Europe“ (Bendro jausmo kūrimas tarp paauglių dėl Naujosios Europos vizijos) Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių spektaklis „Po debesimis“.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

18 val. Velykų edukacija „Gintarinis margutis“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 687 11 826 arba e. paštu [email protected].

Balandžio 16 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10 val. Velykų edukacija „Kiaušinių dekoravimas“. Edukatorė – A. Vodčicienė.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

16 val. velykinių kompozicijų kūrybinės dirbtuvės.

Karmėlavos biblioteka:

16.30 val. susitikimas su rašytoja A. Ruseckaite. Knygų „Vienatybė“ ir „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ pristatymas.

Užliedžių laisvalaikio salė:

16.30 val. Trečiojo amžiaus universiteto paskaita: „Miegas ir ilgaamžiškumas. Kur slypi paslaptis?“. Lektorė – G. Alinauskaitė–Strumilienė.

Vilkijos miesto biblioteka:

17 val. kūrybinės dirbtuvės „Margučių marginimas ir Velykų sūpuoklinės dainos, lalavimai“, skirta Lietuvių liaudies dainų metams paminėti.

Ežerėlio kultūros centro salė:

17 val. floristinė edukacija „Papuoškime namus pavasariškai“.

VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai:

17.30 val. patyriminės kvapų dirbtuvės „Augaliniai ekstraktai ir jų pritaikymas namuose“ su BIOCOS kvapų kūrybos vadove J. Cinaitiene.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. edukacija „Velykelos raduolalos“. Edukatorė K. Kliucevičiūtė-Mikulskienė. Renginys mokamas.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. „Amatauk su šeima“ kūrybinės dirbtuvės: „Velykaičių marginimas“.

Senojoje Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18.30 val. šiaudinių paukštelių ir sodų dirbtuvės su etnografe J. Bytaute.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. Sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje su treneriais.

Balandžio 17 d.

Garliavos miesto viešos erdvės:

8.30 val. iniciatyva Garliavoje „Morkų rytas“.

Ringaudų biblioteka:

10.30 val. „Pavasaris su margučiais“ sensoriniai skaitymai su velykinių dekoracijų kūrimo edukacija Ringaudų darželio vaikams.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

13 val. kraštotyrininkės R. Pauliukaitienės knygos „Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio pėdsakais“ pristatymas.

Babtų kultūros centras:

17.30 val. papuošalų gamybos edukacija.

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro laisvalaikio salė:

18 val. susitikimas su rašytoja A. Ruseckaite. Knygų „Vienatybė“ ir „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ pristatymas.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kačerginės padalinys, Mėlynoji salė, II a.:

18 val. susitikimas su poete, prozininke, muziejininke A. Ruseckaite.

Balandžio 18 d.

Senojoje Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17 val. kiaušinių skutinėjimo dirbtuvės su tautodailininke L. Liaudanskaite.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. Sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje su treneriais.

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos stadionas:

19 val. Lietuvos futbolo federacijos II lygos čempionato rungtynės: „FK Garliava“–„FK Šilutė“.

Balandžio 19 d.

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 val. molio stebuklai – velykinių dekoracijų kūrybinės dirbtuvės visai šeimai.

Senojoje Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val. kiaušinių marginimo vašku dirbtuvės su tautodailininke J. Treinyte.

Samylų kultūros centras:

12 val. edukacijų ciklas „Kūrybos studija“. Edukatorė – O. Žilinskienė.

Balandžio 20 d.

Raudondvario stadionas:

18.25 val. Lietuvos futbolo federacijos „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Vilniaus „Žalgiris“.

Balandžio mėnesio parodos:

Nuo balandžio 16 d.

Kauno rajono muziejus:

Paroda „Kauno rajonas senuosiuose vaizduose“, skirta Kauno rajono 70-mečiui paminėti.