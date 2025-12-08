Kultūros centre – mėgėjų meno šventė: 70 metų puoselėja meninę kūrybą, muziką, istoriją ir bendrystę

Šventėje pasirodė Babtų kultūros centro ir Vandžiogalos laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvai: varinių pučiamųjų orkestras „Algupys“, merginų šokių kolektyvas, moterų choras „Gynia“, folkloro ansamblis „Vėrupė“, roko grupė „Laikas“, liaudiškos muzikos kapela „Šventupis“, tautinių šokių kolektyvas „Verpetukas“, folkloro ansamblis „Griežlė“, tradicinė kapelija ir linijinių šokių grupė „Judesio studija“.
Šventę praturtino specialiai parengti vaizdo siužetai – kelionė laiku, prisiminimai, žmonės, kurie kūrė ir tebekuria Babtų kultūros centro veidą. Tai buvo galimybė akimirkai sustoti, pažvelgti į nueitą kelią ir pasidžiaugti tuo, kiek daug gyvena šiame kultūros židinyje.
Kaip ir kasmet šventėje buvo išrinktas „Metų spindulėlis“ – žmogus, kurio darbas, šviesa ir gerumas visus metus šildo Babtų bendruomenę ir puoselėja kultūrą. Šiemet ši ypatinga nominacija atiteko Vilmai Maročkienei – renginių organizatorei, jau daugelį metų atiduodančiai savo laiką, širdį ir kūrybą žmonėms, kultūrai ir bendrystei.
