„Kultūra į kiemus“ – meniniai pasirodymai, stebint iš daugiabučių balkonų

Stebint pasirodymus tik kompiuterių ar TV ekranuose, prarandame laukimo jaudulį, dalijimąsi emocijomis su šalia esančiuoju ir tiesioginį ryšį su atlikėjais.



Todėl „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ kartu su bendruomenių programa „Fluxus labas“ ir projekto pagrindiniu rėmėju „Švyturys nealkoholinis“, inicijuoja naują, karantino laikotarpiui skirtą projektą „Kultūra į kiemus“ tam, kad sugrąžintų šiuos jausmus ir patirtis bei atneštų kultūrą ... tiesiai į mūsų kiemus.

„ Suplanavome trumpas ir efektingas kultūros „dozes“ gyventojams: kiemuose pasirodymus rengs įvairių meno rūšių profesionalai: teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, muzikos. Pastarieji pateiks visą žanrų paletę – nuo bardų ir dainuojamosios poezijos, iki klasikinės, džiazo, pop muzikos. Per kiekvieną pasirodymą žiūrovus kviesime užimti vietas VIP ložėse – savo balkonuose, arba stebėti kultūrinį veiksmą per didžiuosius „ekranus“ – kambarių langus, o pasipuošti taip, tarsi eitumėte į koncertą. Tiems, kurie per langus ar balkoną nemato savo kiemo, raginsime neišeiti iš namų ir nesibūriuoti, tačiau stebėti tiesiogines transliacijas per LRT Mediateką ar „Kaunas 2022 “ Facebook paskyroje“, – sako „Kaunas 2022“ vadovė Virginija Vitkienė.

Pasak projekto organizatorių, džiugu, kad šiuo sudėtingu laiku, kai įprastinį kultūros gyvenimą sutrikdė karantinas, jos pulsą palaikyti padeda ir prie projekto jungiasi privatus verslas.

„ Ketvirtą savaitę gyvenant karantino ritmu, suprantame, kad dabar yra laikas pažvelgti į situaciją kūrybiškai ir paremti ne pačius geriausius laikus išgyvenančius menininkus. Vienas iš būdų tai padaryti – nukreipti energiją į unikalius kultūros projektus. Todėl kartu su „Kaunas 2022“ komanda imamės ypatingos iniciatyvos – improvizuoto kultūros festivalio, kviesdami menininkus surengti savo pasirodymus Kauno rajono daugiabučių kiemuose, o kultūros bei pramogų išsiilgusius pakaunės gyventojus – turiningai praleisti laiką bei pasisemti pozityvių emocijų šiuo sudėtingu laikotarpiu“, – sako „Švyturys-Utenos alus“ ir „Carlsberg“ Baltijos šalims vadovas Rolandas Viršilas.

Projektas „Kultūra į namus“ prasidėjo nuo šiuolaikinio šokio pasirodymo: savo šokį gyventojams dovanojo „Auksinių scenos kryžių“ nominantas, šokio trupės „Nuepiko“ narys Marius Pinigis. Tačiau oficialus projekto startas numatomas balandžio 1 6 d., pratęsto karantino metu.

„ Jau projekto pradžioje atsiskleis šios idėjos įvairiapusiškumas: pasirodys du labai skirtingi menininkai. Viename kieme dainuos puikiai visiems žinoma atlikėja ir dainų kūrėja Jurga Šeduikytė, kitame – nudžiuginsime klasikinės muzikos mylėtojus Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto, baritonu Raimondo Baranausko, sukūrusio daugiau nei 20 įvairių vaidmenų operose, operetėse, miuzikluose, pasirodymu“, – artimiausiais planais dalinasi projekto idėjos autoriai.

Pasak projekto organizatorių, planuojami trumpi, maždaug 15–20 min. trukmės pasirodymai vis kitame daugiabučio kieme kelis kartus per savaitę. Projektą numatyta vykdyti tol, kol tęsis karantinas.

Pasirodymai džiugins aktyvių kiemų bendruomenes, kurios bendradarbiauja ir prisijungia prie „Fluxus Labas“ iniciatyvų. Jeigu norite, kad pasirodymas atkeliautų ir į jūsų kiemą – registruokite savo daugiabutį adresu fluxuslabas@kaunas2022.eu.