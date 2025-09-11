Kops į Parodos kalną: žada staigmenų

Ne tik šeštadienį
Festivalio organizatoriai žada ne tik žvėriškai kūrybišką kopimą į Parodos kalną, bet ir įtraukiančių, fliuksiškų veiklų kupiną visą savaitę.
Rugsėjo 13 d., 20.30 val. FLUXUS festivalis kvies išsilaisvinti ir pasinerti į karnavališką eiseną. Festivalio organizatoriai žada žvėriškų staigmenų.
„FLUXUS festivalis jau tapo vienu laukiamiausių renginių Kaune, turinčių milžinišką kūrybinį užtaisą. Šiemet paruošėme programą, skatinsiančią išlaisvinti viduje tūnantį žvėrį ir pasiruošti įsimintinai kelionei į Parodos kalną. Tiesa, šįkart raginame ne tik puoštis fliuksiškais kostiumais, bet ir pridėti dar vieną kopimo elementą – jo būdą ar priemonę. Ropoti atbulomis, užstumti draugą karutyje, šokčioti it varlytei, o gal užlipti antele – rugsėjo 13 d. laukia dar viena ypatinga šventė“, – sako FLUXUS festivalio prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė.
Kūrė iš anksto
Šiemet prie FLUXUS festivalio gausiai prisidėjo ir 1–8 klasių moksleiviai, dar pavasarį dalyvavę specialiose gyvūniškų kostiumų dirbtuvėse ir piešę savo FLUXUS gyvūnus – įsivaizduojamus, unikalius padarus, atgysiančius kopimo metu.
Pasak V. M. Bružaitės, kalno viršuje kūrybingus alpinistus pasitiks speciali LRT Opus scena ir pokalbiai apie FLUXUS. Kaip ir ankstesniais metais, į kalną užkopus didžiajai daliai žmonių, S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje lauks įspūdinga scenos programa ir slaptas muzikinis pasirodymas.
Dar viena naujovė – aikštėje įsikurs ir du išskirtiniai podiumai, kviesiantys demonstruoti savo apdarus ir dalyvauti puošniausių FLUXUS kostiumų konkurse. Nugalėtojai bus renkami jau po festivalio, Kauno menininkų namų socialinių tinklų paskyrose. Jų lauks specialūs prizai.
„Programą kalno apačioje ir viršuje su režisieriumi Linu Jurkštu ruošiame jau ne vieną mėnesį, tačiau viską laikome paslėpę po devyniais užraktais. Tiesa, akyliausi ir kūrybingiausi kauniečiai rugpjūtį ir rugsėjį galėjo kurti gigantišką aštuonkojį Mokslo saloje, dvi milžiniškas žirafas Lietuvos zoologijos sode ir unikalius debesis Ąžuolyno bibliotekoje – visi jie rugsėjo 13 d. kartu su mumis užkops į Parodos kalną. Apskritai, neabejojame, kad šiųmetis FLUXUS festivalis taps dar vienu ypatingu įvykiu“, – sako renginio prodiuserė V. M. Bružaitė.
Kviečia ruoštis
Ruoštis FLUXUS festivaliui jo organizatoriai kviečia visą šią savaitę. Pasak Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorės Saulės Noreikaitės, FLUXUS festivalio įžanginė programa suteiks progą ne tik pasiruošti kopti į Parodos kalną, bet ir apsvarstyti šių metų festivalio temą.
„Įžanginės programos atspirties tašku tapo du tekstai – meno kritiko, rašytojo Johno Bergerio straipsnis „Why Look at Animals“ (liet. „Kodėl reikėtų žiūrėti į gyvūnus“) ir kino kritikės, gyvūnų tyrėjos Anet Pick atsakas jam „Why Not Look at Animals“ („Kodėl nereikėtų žiūrėti į gyvūnus“). Kadangi jie abu nagrinėja žmogaus ir meno santykį su gyvūnais ir jų stebėjimu, tad ir įžanginė programa suteiks dar vieną galimybę iš skirtingų taškų pažvelgti į 2025 m. festivalio temą – gyvūnus“, – sako S. Noreikaitė.
Įžanginė programa įsibėgės ketvirtadienį, 18.30 val., su menininku Andrejumi Polukordu, pakviesiančiu į performatyvią ekskursiją Lietuvos zoologijos sode, kurios metu „Galerie Uberall“ (liet. „Galerija visur“) įkūrėjas ir direktorius papasakos apie „Gyvūnų gerovės valstybės“ ekonomikos niuansus. Tiesa, vietų į šią ekskursiją jau nebėra.
Galiausiai rugsėjo 13-ąją, kopimo į Parodos kalną dieną, nespėjusieji įsijausti į „Fluxus“ dvasią, nuo 17. val. galės dalyvauti specialiose kostiumų dirbtuvėse su Luku Dovydėnu Kauno Paveikslų galerijos lauko erdvėje. Jų metu bus galima susikurti savo fantastinio gyvūno kostiumą arba gyvūniškas drabužių modifikacijas: papildomą kengūros kišenę pilve ar rankoves, primenančias voro kojas.
Įžanginė FLUXUS festivalio programa, kaip ir rugsėjo 13 d. kopimas į Parodos kalną, nemokama, tačiau į kai kurias veiklas reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir registracija – kmn.lt/renginiai/renginys-fluxus-festivalis.
