KMSO skamba pasauliui: naujas albumas su operos žvaigždėmis

Naujasis įrašų projektas – dar vienas svarbus žingsnis orkestro tarptautinėje veikloje. Visa tai taps dar vieno tarptautinio leidybos projekto rezultatu. Kolektyvas sukaupė daugiau nei dvidešimt muzikinių albumų, kuriuose skamba pasaulinio lygio solistų balsai. Ne vienas albumas sulaukė tarptautinių nominacijų. Tai liudija apie solistų meistriškumą, orkestro brandą ir tarptautinį pripažinimą.
Kaunas jau ne pirmą kartą sulaukė vieno ryškiausių lyrinių savo kartos tenorų iš JAV Charleso Castronovo. Solistas, dainuojantis didžiausiose pasaulio scenose, prieš keletą metų per Tarptautinius operos apdovanojimus buvo pripažintas geriausiu operos vokalistu. Beje, per tuos pačius apdovanojimus geriausios operos dainininkės titulą pelnė Zalcburgo festivalyje Salomėją įkūnijusi lietuvė Asmik Grigorian.
Naujausioje Kaune įrašomoje kompaktinėje plokštelėje skambės ir amerikiečių soprano Corinne Winters balsas. Neseniai per Tarptautinius operos apdovanojimus „Oper!“ ji buvo išrinkta geriausia 2024 m. vokaliste. C. Winters yra atlikusi daugiau nei 30 pagrindinių vaidmenų didžiuosiuose pasaulio operos teatruose, o operų, kuriose ji dainavo, DVD įrašai pelnė prestižinius Tarptautinio klasikinės muzikos ir „Gramophone“ apdovanojimus.
Albumą sudarys gražiausios arijos ir duetai iš garsiausių Giuseppe’ės Verdi operų. Prie įrašo prisijungė ir Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Robertas Šervenikas). KMSO ir solistams diriguoja vyriausiasis orkestro dirigentas Constantine’as Orbelianas.
Įrašyti plokštelę – nemenkas iššūkis visiems proceso dalyviams. KMSO vadovas Algimantas Treikauskas teigia, kad prie leidybos projekto dirbama įtemptu grafiku. Ypač svarbu tiksliai suplanuoti įrašų sesijų eigą, nes prie naujo albumo prisideda daugybė žmonių.
„Pats procesas tikrai sudėtingas ir reikalauja daug pasiruošimo, tačiau rezultatas visada džiugina. Kartu su orkestru esame įgyvendinę daugybę įvairiausių projektų ir vis dėlto kaskart širdį užlieja pasididžiavimas, kad į Kauną pavyksta pasikviesti geriausių pasaulio solistų. Tai didžiulis orkestro įvertinimas ir Kauno žinomumo augimas: visos kompaktinės plokštelės, įrašytos Kaune, platinamos įvairių šalių operos teatruose, internete ir specializuotose fizinėse ir elektroninėse parduotuvėse“, – sako A. Treikauskas.
Naujausią orkestro plokštelę įrašo Lietuvos įrašų kompanija „Baltic Mobile Recordings“, o išleis daugybę metų su šiuo kolektyvu bendradarbiaujanti JAV leidybos kompanija „Delos“.
