Kliūtis įveikti padeda kasdienio solidarumo jausmas

Su „Akvila Camphill“ bendruomene vasarą kūrė trys menininkai: Maka Chkhaidze iš Sakartvelo ir lietuviai Ieva Rižė ir Pijus Čeikauskas. Bendros kūrybos rezultatai – šokio spektaklis, dokumentinis filmas ir sienos tapyba, kurios kūrimo procesą atskleidė savilaidos leidinys, – buvo pristatyti Kauno menininkų namuose.
Rezidencijos kuratorės Karolinos Zakarauskaitės teigimu, geriausia vieta nagrinėti solidarumo temą yra žmonių su negalia dienos centrai. „Nesvarbu, ar tu kalbi, ar nekalbi, judi ar nejudi, ar dar kitaip save išreiški – ten žmonės vieni kitus mato, girdi ir jaučia“, – sakė kuratorė.
Jos nuomone, kultūra padeda geriau pažinti vienam kitą. „Žmonės su kompleksine negalia dažnai visuomenėje nėra matomi. Tik pasitelkę kultūrą, susitikimą ir bendrą kūrybą galime iš tiesų mažinti atskirtį“, – apie „Magic Carpets“ projekto reikšmę pasakojo K. Zakarauskaitė.
Tbilisyje gyvenanti, teatrą ir socialinę psichologiją savo spraktikoje jungianti M. Chkhaidze kartu su namiškiais (taip „Akviloje“ vadinami dienos centro lankytojai) sukūrė performansą „Pažvelk į mane veidrodyje“.
„Visas mūsų darbas grįstas bendra kūryba. Kiekvienas dalyvis prisidėjo prie proceso“, – pabrėžė menininkė. Jos teigimu, performansas vaizduoja kelionę, kurios metu klaidžiojame, prarandame ir atrandame save ir kitus. „Tai mūsų tikrųjų atspindžių paieška – ne tik veidrodyje, bet ir žmonių, kurie keliauja kartu, akyse, kūnuose ir bendram buvime“, – šokio spektaklio idėją aiškino menininkė.
Performanse dalyvavo ne tik namiškiai, bet ir „Akvilos“ darbuotojai, kuriuos įsitraukti ir šokti skatino M. Chkhaidze. „Asmeninės patirtys mus išlaisvino, suteikė drąsos, pasitikėjimo savimi. Sustiprėjome kaip komanda“, – pasakojo „Akvilos“ darbuotoja Kristina Dugina. „Nesitikėjome, kad šokti gali visi, net ir sėdintys neįgaliojo vežimėlyje. Mūsų namiškiui Lukui tai buvo labai svarbu“, – apie namiškių patirtis kalbėjo K. Dugina.
Apie projektą teigiamai atsiliepė ir namiškiai bei jų tėvai. „Mačiau, kad Evelina važiuodavo į repeticijas su didžiuliu noru, švytinčiomis akimis, namuose rodydavo šokio judesius. Tai labai daug reiškia dvasiniam džiaugsmui ir pasitikėjimui savimi“, – sakė namiškės Evelinos mama.
Tarpdisciplininė menininkė I. Rižė kartu su namiškiais sukūrė dokumentinio žanro filmą, kuriame įamžino bendruomenės kasdienybę. „Man buvo labai svarbu, kad mes visi vienodai prie jo prisidėtume, ir, manau, tai visai neblogai pavyko“, – įspūdžiais dalijosi menininkė. Ji pabrėžė, kad pagrindinis filmo akcentas – kiekvieno asmeninė erdvė ir mokėjimas ja dalytis.
Vienas bendros kūrybos darbas liko bendruomenės namuose. Gatvės menininkas P. Čeikauskas kartu su namiškiais tapė žolelių dirbtuvių sienas, o visą eigą aprašė ir iliustravo savilaidos leidinyje.
„Magic Carpets“ – tarptautinis menininkų rezidencijų tinklas, Europoje vienijantis septyniolika kultūros organizacijų. Kasmet surengiama apie 50 rezidencijų, kurių metu menininkai kuria kartu su vietos bendruomenėmis. Projektą koordinuoja Kauno bienalė.
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