A. Kleizaitės piešinių parodoje – estetiniai ieškojimai

A.Kleizaitė – šiuolaikinio meno atstovė, dirbanti tekstilės, grafikos ir skulptūros srityje. Baigusi taikomosios grafikos studijas, vėliau menininkė studijavo tekstilės specialybę, 2000 m. apsigynė menų magistro diplomą. A.Kleizaitė yra žinoma dėl savo išraiškingų grafikos darbų, kuriuose tyrinėja Vakarų ir Rytų estetikos ir kultūros sankirtas. Kartais jos piešiniai virsta trimačiais objektais ir instaliacijomis.

Nuo 2002 m. A.Kleizaitė gyvena ir dirba tarp Lietuvos ir Indijos. Kasmetės kelionės tarp dviejų šalių suteikė galimybę menininkei permąstyti žmogiškąją patirtį, kultūrą, santykius. Anot menotyrininkės Neringos Stoškutės, A.Kleizaitės darbuose aiškiai jaučiamas susidomėjimas vidine žmogaus būsena, nagrinėjami įvairūs gyvenimo aspektai, daug dėmesio skiriama socialinei žmogaus aplinkai. Dažnai darbuose žmogiška patirtis susipina su gamta, kultūra, kasdieniu gyvenimu. Menininkės kūrybinis procesas yra grindžiamas keturiais pagrindiniais principais: istorija, estetika, šviesa ir emocija.

A.Kleizaitė naudoja paprastas raiškos priemones – popierius, anglį, pastelę, tačiau lieka atvira eksperimentavimui. Jos meninė praktika – nesibaigiančios paieškos, kaip piešimo pagalba perteikti visą amplitudę idėjų ir jausmų: tai karas ir taika, gyvenimas ir mirtis, meilė ir neapykanta, nesėkmė ir tikėjimas. Savo stilistikai A.Kleizaitė liko ištikima ir kurdama Gelgaudiškyje pristatomus kūrinius – tas pats jau būdingas lengvas linijų žaismas, santūriai naudojamos spalvos, akcentuojant tik reiškingiausias detales.

Nuo 1998 m. A.Kleizaitė aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose, tarptautinėse menininkų rezidencijose Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Airijoje, Graikijoje, Ukrainoje, Sakartvele ir Indijoje, yra surengusi ne vieną personalinę parodą. Menininkė yra pelniusi "UNESCO–Aschberg" 2003–2004 stipendiją, o parodoje "Geriausias 2003 metų kūrinys" jos sukurtas objektas "The Art of Being a Girl" (liet. "Menas būti mergina") pelnė geriausio metų kūrinio apdovanojimą. Nemažai A.Kleizaitės kūrinių yra įsigiję privatūs kolekcininkai.

Kas? A.Kleizaitės piešinių paroda "Mergaitės ir ožkos".

Kur? Gelgaudiškio dvare.

Kada? Veikia iki spalio 25 d.