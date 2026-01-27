„Kauno vasaros terasa“ ir „Pilies sodas“ skelbia konkursą patalpų nuomai

Tai ilgai ir sėkmingai veikiantis projektas – kavinė „Pilies sodas“ ir „Kauno vasaros terasa“ savo veiklą vykdo jau daugiau nei 10 metų. Per šį laikotarpį čia įvyko šimtai koncertų ir renginių, koncertavo tokios žinomos Lietuvos grupės ir atlikėjai kaip „Žemaitukai“, „69 danguje“, „Baltos varnos“, „Rondo“, „Hiperbolė“ ir daugelis kitų.
Tai vienintelė veikianti maitinimo ir pramogų vieta Kauno Santakos parke, iš kurios atsiveria vaizdas į istorinę Kauno pilį. Vieta itin pamėgta tiek kauniečių, tiek miesto svečių ir turistų, o renginių ir švenčių metu tampa pagrindiniu traukos centru Kauno senamiestyje ir Santakoje. „Pilies sodo“ ir „Kauno vasaros terasos“ teritorijoje taip pat veikia naktinis klubas „Taboo“, papildantis bendrą pramogų infrastruktūrą.
Šiose išskirtinėse senamiesčio patalpose ir lauko erdvėse nuomininkai turėtų tęsti maitinimo ir pramogų srities veiklą.
Nuomininkai bus ieškomi iki 2026 m. vasario 28 d.
Susidomėjusius kviečiama kreiptis elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +370 604 10994.
