Kauno turizmo agentūra didina ne tik ekskursijų kainas

Naujoms šios viešosios įstaigos teikiamų paslaugų kainoms, kurias parengė savivaldybės Investicijų ir projektų skyrius, pritarė antradienį posėdžiavusi Kauno miesto savivaldybės taryba.

Už sprendimą balsavo 35 tarybos nariai ir keturi susilaikė.

Kaip nurodoma sprendimą aiškinančiuose dokumentuose, siekiant išlaikyti aukštos kvalifikacijos gidus, plėsti ekskursijų temų įvairovę ir užtikrinti kokybišką miesto reprezentaciją, valandos–dviejų trukmės ekskursija brangsta apie 20 eurų, iki 123 eurų, trijų ir keturių valandų ekskursijos – atitinkamai keliolika ir keliais eurais, iki 157 ir 190 eurų.

Taip pat nuo 20 iki 10 proc. mažinama nuolaida moksleivių, studentų, senjorų ir neįgaliųjų ekskursijoms, mažoms grupėms iki dešimt asmenų nuolaida menksta nuo 15 iki 5 proc., o per metus užsakant penkias ir daugiau ekskursijų kiekvienai kitai taikoma nuolaida – nuo 10 iki 5 procentų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Vaida Pranarauskaitė ragino šių nuolaidų nekeisti.

„Nuolaidų mažėja ir atsakyme parašyta, kad „Kaunas IN“ geranoriškai sprendžia ir kai kurias ekskursijas organizuoja nemokamai. Turėtų būti apibrėžta, kada jos yra nemokamos, o šiaip socialiai pažeidžiamų grupių vaikų, senjorų ir moksleivių neskriausti ir nuolaidų dydžių nekeisti“, – kalbėjo politikė.

Investicijų ir projektų skyriaus vyriausioji specialistė Aušrinė Kustienė teigė, kad pažeidžiamoms grupėms sumažinta nuolaida taikoma užsakomosioms grupinėms ekskursijoms, „kurių praktiškai nėra, nes jie organizuojasi savarankiškai, ne per „Kaunas IN“ kaip tarpininką“.

Pasak A. Kustienės, tokius atvejus agentūra vertina individualiai ir „daugeliu atvejų“ pritaiko didesnes nuolaidas nei numatytos.

40–100 eurų brangsta įvairaus dydžio iš anksto nustatyti reklamos plotai „Kaunas IN“ turistiniame leidinyje ir 70–160 eurų – reklama Kauno žemėlapyje, dešimčia eurų didinamas valandos maketavimo paslaugų įkainis.

Be to, atsisakoma kintamosios reklamos kainos, kuri pagal koeficientą priklausydavo nuo suplanuoto metinio turistinių leidinių tiražo. Pasak savivaldybės, to reikia, nes per metus tiražo dydis dažnai koreguojamas ir gali neatspindėti galutinės leidinių išeigos.

Taip pat puse euro, nuo 7,5 iki 8 eurų per mėnesį didinama Europos prospekte, Aleksote, agentūros nuomojamų biuro patalpų kvadratinio metro kaina.

Išaugus žaliavų ir gamybos kaštams bei siekiant užtikrinti prekių pelningumą, taip pat nuo 70 iki 90 proc. didinamas antkainis iki euro kainuojantiems suvenyrams.

Visos naujos kainos nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio.

Kaip BNS antradienį sakė „Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius, tarybai patvirtinus įkainius, juos įstaiga ketina pradėti taikyti nuo birželio 1-osios.

Anot T. Stankevičiaus, pernai įstaigos pajamos siekė apie 170–180 tūkst. eurų ir pakeitimai neturės didelės įtakos agentūros biudžetui.

„Realu, kad 10 proc. padidėjimas nuo šios sumos galėtų būti. (...) Nelabai kažko naujo, radikalaus už tokią sumą pavyks padaryti. Daugiausia indeksuosime dabar galiojančias sutartis, kurių vertės didėja, taip pat atlyginimai darbuotojų, kurie irgi auga“, – sakė „Kaunas IN“ vadovas.

„Bet kuriuo atveju pagrindinė įstaigos veikla nėra pelno siekianti, tai mums kaip viešajai įstaigai tiesiog padeda išgyventi tuos mėnesius, kai dar nėra patvirtintas miesto biudžetas“, – pažymėjo jis.

Viešoji įstaigą „Kaunas IN“ yra Kauno miesto turizmo, verslo ir investicijų plėtros bei tarptautinės miesto rinkodaros agentūra.

Kauno svečiams, užsienio investuotojams, verslo atstovams ji teikia aktualią informaciją apie miesto patrauklumą verslui, prisideda prie tokio Kauno įvaizdžio užsienyje.