Kauno miesto simfoninis orkestras gastroliuos Torunėje

Pirmasis koncertas įvyks birželio 19 dieną Torunės miesto šventės renginių programoje. Šventiniame vakare jungtinis Kauno ir Torunės orkestrų kolektyvas pasirodys kartu su populiariu lenkų vokaliniu projektu „Tre Voci“, kurio repertuare dera klasikinės muzikos tradicijos ir šiuolaikinio skambesio elementai.
Gastrolių kulminacija taps birželio 20 dieną vyksiantis koncertas moderniame CKK Jordanki meno ir kongresų centre. Šiame koncerte Kauno miesto simfoninis orkestras ir Torunės simfoninis orkestras susijungs į vieną kolektyvą, simbolizuojantį abiejų miestų kultūrinį bendradarbiavimą ir muzikos galią vienyti skirtingas bendruomenes. Koncerto programoje nuskambės bendras dviejų kompozitorių – kaunietės Zitos Bružaitės ir torunietės Magdalenos Cynk – kūrinys „Dviejų upių daina: Vysla ir Neris“, parašytas specialiai šiai orkestrų kūrybinei partnerystei.
Šios gastrolės yra ne tik reikšmingas meninis projektas, bet ir svarbi miestų partnerystės iniciatyva. Kaunas ir Torunė jau daugelį metų palaiko partnerystės ryšius, o kultūriniai mainai tampa vienu ryškiausių šio bendradarbiavimo pavyzdžių. Bendri koncertai suteikia galimybę abiejų miestų gyventojams pažinti vieniems kitų kultūrą, stiprina tarptautinius muzikinius ryšius ir atveria naujas bendrų projektų perspektyvas.
Abipusė meninė partnerystė nesibaigs ir po šių gastrolių. Jau rugsėjo mėnesį kultūriniai mainai persikels į Kauną – Torunės simfoninis orkestras surengs koncertą Kauno publikai, taip pratęsdamas muzikinį dialogą tarp dviejų partnerių miestų ir jų kultūros institucijų.
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