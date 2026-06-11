Kauno miesto muziejui vadovaus istorikas Simonas Jazavita

Pasak būsimo vadovo, muziejus turi būti ne tik miesto istorijos saugotojas, bet ir gyvas pažinimo centras, padedantis suprasti Kauno istoriją ir perspektyvą, ketvirtadienį pranešė Kauno miesto muziejus.
„Man didelė garbė jau 12 metų būti Kauno miesto muziejaus dalimi ir stebėti šios bendruomenės augimą. Mano vizijoje muziejus tampa ryškiu mūsų istorija turtingo miesto objektu, o tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams įprasta būtent čia ieškoti atsakymų apie Kauno praeitį, dabartį ir ateitį“, – pranešime cituojamas S. Jazavita.
Vienu svarbiausių tikslų jis įvardija muziejaus matomumo stiprinimą Kaune ir nacionaliniu mastu.
„Jaučiu svarbą, kad muziejus būtų matomas kitų Kauno įstaigų kontekste, atspindėtų turtingą mūsų miesto praeitį, dabartį ir ateitį ne tik kauniečiams, bet ir miesto svečiams, būtų pastebimas ir visos Lietuvos mastu“, – nurodė vadovo konkurso laimėtojas.
Jis iki šiol dirbo edukatoriumi, muziejininku, pastaraisiais metais ėjo administracines pareigas Kauno rotušėje. Taip pat vedė ekskursijas, skaitė viešas paskaitas, rengė mokslo populiarinimo straipsnius ir knygas, prisidėjo prie parodų ir ekspozicijų kūrimo.
Naujo muziejaus vadovo paieškų Kauno miesto savivaldybė ėmėsi iš šių pareigų nusprendus trauktis Gabrieliui Sužiedėliui. Jis muziejui vadovavo nuo 2017 metų pavasario, pareigas palieka norėdamas daugiau dėmesio skirti akademinei veiklai.
Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė BNS nurodė, kad paskutinė G. Sužiedėlio darbo diena yra birželio 26-oji. Atlikus reikalingas teisines procedūras, S. Jazavitą į pareigas tikimasi paskirti nuo birželio 27 dienos.
Kaip rašė BNS, Kauno miesto muziejus turi penkis padalinius: Kauno rotušę, Kauno pilį, Tautinės muzikos muziejų, Miko ir Kipro Petrauskų namus bei Juozo Gruodžio namus.
Muziejus kaupia ir pristato Kauno miesto istoriją, dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
Muziejaus ištakos siekia 1882 metus, jis atkurtas 2005 metais kaip Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Muziejaus skaičiavimu, pernai jame apsilankė daugiau nei 75 tūkst. lankytojų.
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