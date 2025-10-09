Kauno knygų mugėje – „Lietuvos rašytojų sąjungos“ leidyklos renginiai, susitikimai ir naujienos

Mugės metu vyks trys išskirtiniai renginiai, kur bus laukiamas kiekvienas skaitytojas:
Spalio 11 d. 15 val. „Lounge“ erdvėje vyksiantis R. Bogdano knygos „Bučinys per stiklą“ pristatymas.
Ramūnas Bogdanas – „Delfi“ apžvalgininkas, aktyvus Sąjūdžio dalyvis, romanų trilogijos „Ukrainos tridantis“, skirtos 2013–2014 m. įvykiams Ukrainoje, autorius.
Romanas „Bučinys per stiklą“ – tai trys tėvo skulptoriaus pasakojimai sūnui, trys meilės istorijos, trys istoriniai Lietuvos laikotarpiai su savo iššūkiais, baimėmis ir džiaugsmais. Kūrinyje apmąstomos žmonių patirtys, išgyvenant Nepriklausomybės praradimą, vokiečių okupaciją, pakartotinę sovietų okupaciją ir Nepriklausomybės atkūrimą. Dalį šių įvykių rašytojas regėjo savo akimis, dalį matė jo tėvų karta, todėl autoriaus santykis su istorija – ne tik racionalus, bet ir emocinis.
R. Bogdaną kalbins literatūrologas Ramūnas Čičelis.
Spalio 11 d. 16 val. „Lounge“ erdvėje vyks renginys „Aldona Ruseckaitė ir jos biografinių romanų herojai, kurių įkvėpimo miestas – Kaunas“.
Aldona Ruseckaitė – poetė, prozininkė, muziejininkė. Rašytoja – šešių biografinių romanų („Žemaitės paslaptis“, „Dūžtančios formos“, „Padai pilni vinių“, „EMMI. Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“, „Vienatybė“) autorė. Už savo veiklą ir kūrybą pelnė valstybinių ir literatūros apdovanojimų, tarp jų – B. Brazdžionio, J. Aisčio, G. Petkevičaitės–Bitės, Žemaitės, S. Neries literatūrines premijas.
Naujausia knyga „Vienatybė“ skirta Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės (1882–1936) gyvenimui ir kūrybai. Romano puslapiuose prabyla šiandien jau primiršta tarpukario prozininkė, neeilinė asmenybė.
Autorę kalbins Tomas Vyšniauskas.
Spalio 12 d. 14 val. „Nemuno“ salėje vyks susitikimas su D. Kajoku.
Donaldas Kajokas – poetas, eseistas, prozininkas, 1999 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija. D. Kajoko kūryba išversta į bemaž dvi dešimtis kalbų, įvertinta svarbiomis Lietuvos literatūros premijomis.
Naujausia autoriaus knyga „Leistinas privatumas“ – rašytojo kūrybinio kelio apibendrinimas, kelių dešimtmečių šalies kultūrinio gyvenimo skerspjūvis, įžvalgos apie kasdienybę ir tai, kas slypi už jos.
Autorių kalbins Agnė Cesiulė.
Leidyklos stende svečiuosis ir autografus dalins Vitalija Maksvytė, Aldona Tüür, Ramūnas Bogdanas, Aldona Ruseckaitė ir Donaldas Kajokas.
Į Kauno mugę leidykla atsiveža ir naujienų:
Vitalijos Maksvytės poezijos knyga „Ne kraujo, ne pieno“ drąsiai pasakoja apie sudėtingas moters patirtis – smurtą, motinystę, netektis, meilės ir savasties paieškas. Kūrinį sudaro epiški ciklai ir mitiniai motyvai, tarp kurių – originalus Eglės ir žalčio mito perrašymas, vainikuojantis šį atvirą ir išlaisvinantį poetinį liudijimą.
Indrės Valantinaitės „Gimiau su dviguba širdim“ – penktasis Indrės Valantinaitės poezijos rinkinys. Dažnas eilėraštis – atskiras nutikimas ar istorija su keliasluoksniu dugnu, su gyvenimo kaip dieviško stebuklo nuojauta, slaptim ir jaukumu.
Sondros Simanos romanas „Potvynis Bohemoje“ atkuria XX a. paskutinio dešimtmečio Klaipėdos – gyvybingos, pašėlusios ir viltingos bohemos miesto – atmosferą, perteiktą per dešimties veikėjų vidinius monologus. Potvyniai, simbolizuojantys istorinius ir asmeninius lūžius, čia tampa jėga, žyminčia pabaigą.
Vasylio Škliaro romanas „Zuikių bažnyčia“ pasakoja apie Lietuvos partizaną Joną, sovietų vedamą į tremtį Donbase, kur jis sutinka dėl laisvės kovojančius Ukrainos sukilėlius. Tai veiksmo kupinas, emociškai įtaigus pasakojimas apie bendrą dviejų tautų pasipriešinimą imperijai ir amžiną žmogaus troškimą rinktis ne saugų, o teisingą kelią.
S. Abulhawos romanas „Prieš nemylintį pasaulį“ – sukrečianti knyga, padedanti suvokti, kas vyksta Viduriniuose Rytuose. Romano herojė Nar – drąsi, ryžtinga palestinietė desperatiškai mėginančią atsilaikyti prieš jėgas, nuolat ją blaškančias iš vienos vietos į kitą – veiksmas vyksta Kuveite, vėliau Irake, Jordanijoje, Palestinoje ir galop Izraelio kalėjimo vienutėje.
Kauno knygų mugė vyks spalio 10–12 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
