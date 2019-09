Kauno kino festivalyje prabils tie, kuriuos bandė nutildyti

Naujausios tendencijos

Siekdamas reprezentuoti tai, kas vyksta šiuolaikinio kino pasaulyje, Tarptautinis Kauno kino festivalis į savo programą įtraukė filmus, geriausiai atspindinčius svarbiausias ir naujausias kino meno tendencijas: žingeidus žiūrovas galės pasirinkti iš eksperimentinių audiovizualinių kūrinių, didžiausiuose pasaulio kino festivaliuose įvertintų juostų bei politines aktualijas apmąstančių filmų.

"Yra būtinas kino kanono pervertinimas, kino istorijos demokratizavimas. Ateityje, greičiausiai, matysime vis daugiau kūrinių, atkreipiančių dėmesį į kino istorijos perinterpretavimą. Kauno kino festivalyje mėgstame kūrinius, kurie neaiškina universalių tiesų, o suteikia balso galimybę istorijos eigoje nepateisinamai nutildytiesiems", – pabrėžia festivalio meno vadovė Ilona Jurkonytė.

Šiemet Tarptautinį Kauno kino festivalį atidarys vienas garsiausių šių metų filmų – Palestinos režisieriaus Elia Suleimano satyrinė drama "Turbūt tai rojus" (angl. "It must be heaven"). Auksinei palmės šakelei nominuotame ir specialiuoju Kanų žiuri prizu apdovanotame filme E.Suleimanas tęsia tyliojo personažo nuotykius ir su didele humoro doze kalba apie rimtas, kino kūrėją jau ne vienus metus dominančias temas: klasių ir ekonomikos atotrūkį, migraciją, nerimą, smurtą bei identiteto, tautybės ir priklausomybės problemas.

Tikros istorijos

"Festivalyje pristatome ypatingos meninės vertės amerikiečių režisieriaus Robberto Eggerso juostą "Švyturys" (angl. "Lighthouse"), kurią tikrai galima vadinti populiariausiu Kanų festivalio filmu", – sako Tarptautinio Kauno kino festivalio programos sudarytojas Mustafa Uzuneris. Siaubo kino juostoje, nufilmuotoje 35mm juosta, vaidina žiūrovams gerai pažįstami aktoriai Willemas Dafoe ir Robertas Pattisonas – jame atkurta XVII a. amžiaus anglų kalba.

Kaip ir kasmet Tarptautinis Kauno kino festivalis lieka ištikimas socialinėms temoms ir nevengia politiškai jautrių filmų. Vienas tokių yra danų režisieriaus Madso Brüggerio filmų "Nebaigta Hammarskjöldo byla" (angl. "Cold Case Hammarskjöld"), kuris nors ir nesukėlė deramo atgarsio po premjeros Sandanso kino festivalyje, visai neseniai buvo įvertintas Europoje ir tapo vienas iš trijų pretendentų į Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą. Dokumentinis filmas, pasakojantis kontroversišką Generalinio JTO sekretoriaus Dago Hammarskjöldo istoriją, žiūrovo dėmesį prikausto trilerio bei detektyvo įtampa.

Festivalis pristato specialią programą šeimai, prie ekrano sukviesiančią vaikus bei jų tėvelius.

"Labai norėčiau, kad žiūrovai nepraleistų britų režisierės Callisto McNulty dokumentinės istorijos "Delphine ir Carole" (angl. "Delphine and Carole"), pasakojančios apie Delphine Ceyrig. Filme atkreipiamas dėmesys į jos aktyvizmą, įsitraukimą į moterų judėjimą ir kūrybą drauge su feministe režisiere Carole Roussopoulo. Šios dvi moterys tuo metu virusią kovą už moterų teises perkėlė į kino ekranus, klausdamos, koks yra moters ir kino meno santykis", – sako programos ir renginių koordinatorė Agnė Valatkaitė.

Ypatingi seansai

Festivalyje bus pristatomi du ypatingi filmai iš Berlyno kino festivalio. "Vos vieną kartą žiūrovai galės pamatyti vokiečių režisierės Noros Fingscheidt pirmąjį ilgametražį vaidybinį filmą "Sistemos griovėja" (angl. "Systemcrasher"), pasakojantį apie maištingą ir traumuotą mergaitę, kuriai niekaip nepavyksta pritapti visuomenėje. Kitas filmas – Angelos Schanelec juosta "Buvau namie, bet..." (angl. "I Was as Home, But…"), Berlinalėje pelniusi apdovanojimą už geriausią režisūrą", – pažymi M.Uzuneris.

Šiais metais Tarptautinis Kauno kino festivalis pristato specialią programą šeimai, prie ekrano sukviesiančią vaikus bei jų tėvelius: lenkų režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jaceko Piotro Blawuto fantastinis filmas "Šokolado diena" (angl. "The Day of the Chocolate") atskleis paslaptis apie keliones laiku ir vaikų draugystę, o belgų režisierės Dorothée van den Berghe juosta "Rozė ir Musa" (angl. "Rosie and Moussa") papasakos apie vaikus, gelbėjančius vienas kitą, kai jų šeimose reikalai klostosi nelabai gerai. Filmai bus rodomi originalo kalba su lietuviškais titrais, tad labiausiai tinka festivalio lankytojams nuo 10 metų.

Tikrųjų kino gurmanų šiemet lauks išskirtinis argentinietiško kino šedevras "La Flor", kurio trukmė – 14 valandų. Filmas, rodomas didžiausiuose kino festivaliuose, tokiuose kaip Lokarno, Toronto bei Niujorko, Lietuvos publikai bus pristatytas Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, spalio 25–27 d.