 Kauno gimtadienio šventėje – galimybė persikelti į Viduramžius

Kauno gimtadienio šventėje – galimybė persikelti į Viduramžius

2026-05-23 16:04
Edita Šileikė

Kauno gimtadienio proga lankytojai gali persikelti į Viduramžių laikus, išbandyti ano meto žaidimus ar įsigyti kokį rankų darbo dirbinį. Toks akcentas primena, jog Kaunas buvo aktyvus pirklių miestas.

Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia Kauno gimtadienyje – Viduramžių dvasia

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Nuo politikos
iki kultūros

Pilies lomoje tris dienas karaliauja Viduramžių miestelis, kuriame, atrodo, viskas suderinta iki smulkmenų: nuo aprangos iki pirklių palapinių. Čia galima įsigyti amatininkų dirbinių iš metalo, odos. Daug azarto kelia riterių kovos, žavi ir anų laikų šokių deriniai.

Kaunas Viduramžiais buvo aktyvus prekybos miestas, tad šie laikai miestui paliko gilų pėdsaką, todėl per miesto gimtadienį organizatoriai visada atiduoda duoklę šiam istorijos laikotarpiui. Anuomet Kaunas viliojo atvykti pirklius ir čia įsigyti įvairių gėrybių. Žinoma, Viduramžiais į Kauną pirkliai taip pat atvykdavo ne tuščiomis, tad vietiniai galėjo per juos gauti mūsų kraštuose nebūdingų prekių, papuošalų, prieskonių ar kitų gėrybių. Taip pat pirkliai paruošė viduramžiškų žaidimų, tad visa šeima gali išmėginti savo taiklumą ar vikrumą.

„Išbandėme kelis žaidimus, gal nėra sudėtingi, bet tikrai įtraukiantys, vaikams tai smagi pramoga“, – tarstelėjo viena mama, atlydėjusi du savo sūnus.

Kiti praeiviai rodė, ką mugėje įsigijo. Štai kelių kauniečių dėmesį patraukė peiliai ir diržai, kitas dairėsi į šarvus. „Ne, tikrai jų nenešiočiau, bet galėtų būti įdomi namų interjero detalė“, – pasijuokė vienas vyriškis.

Amatininkai pakvietė šventės dalyvius patiems išbandyti, kaip buvo kepama duona, suprasti, kaip dirbama oda ar nusikalti kokią monetą atminimui.

Šiame straipsnyje:
Viduramžiai
renginiai Kaune
Kauno gimtadienis

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Komentarai

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Komentarai

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tikrai
tik žiūrovai jaunėja, nes vyresniems ten per toli, centras miesto tuščias, tai gimtadienis Senamiesčiui, kodėl ribojat šventes senesniems žmonėms, jie gal irgi nori išeiti pasivaikščioti, bet deja atstumai per dideli prie pilies nuvažiuoti, o dar ir pavaikščioti, tai va, ir už tai ,,ačiū,,
2
0
Kasmet
Vis tas pats. Tik alus kasmet brangsta
10
0
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