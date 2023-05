Kaune – kultūros festivalis „Japonijos dienos“

Japonijos ambasadorius Lietuvoje Testu Ozaki teigė: „Džiaugiuosi, kad Kaunas tęsia gražias tradicijas pristatant Japonijos kultūrą, esu dėkingas „Japonijos dienos Kaune WA“ festivalio organizatoriams ir partneriams už jų pastangas priartinant Japoniją prie kauniečių.“

Jau gegužės 3 d. 18.30 val. visus japonų kultūros gerbėjus kviesime į festivalio atidarymo koncertą VDU Didžiojoje salėje, kurio programoje išvysite Gifu prefektūros Nakatsugavos miesto ji-kabuki teatro, šokėjos Ayano Honda, atlikusios pagrindinį šokėjos vaidmenį Londono operos „Madam Baterflai“ spektaklyje, pasirodymus, taip pat klausysitės muzikos, kurią atliks tarptautinių konkursų laureatė Utako Toyama su grupe, Japonijos Yonago miesto jaunimo choras „Little Phoenix” ir Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum Mobile“.

Tarp laukiamiausių festivalio pasirodymų – vieno garsiausių Japonijos avangardo scenos vardų Hiroaki Umeda šviesos architektūros ir šokio spektaklis „Intensyvioji dalelė“, kuriame žiūrovai patirs „nestabilaus stabilumo“ prisotintą skaitmeninę tikrovę su įspūdinga šviesų architektūra, choreografija ir paties menininko atliekamu šokiu (gegužės 5 d. 18.30 Kauno kino centre „Romuva“). Taip pat festivalio programoje įspūdingas audiovizualinių menų kūrėjo Tatsuru Arai ir Kauno šokio teatro „Aura“ premjerinis spektaklis „Sodas 4.12°“. NASA kosmoso platybėse aptiko naują, gėlės žiedo formos ūkų darinį – planetą. Tai buvo inspiracija japonų audiovizualinių menų kūrėjui Tatsuru Arai sukurti video instaliaciją „Thermo“, perteikiančią visatos ir mūsų ekosistemos istorijoje dažnai randamas gėlių formas. Spektaklyje „Sodas 4.12°“ gėlių ornamentikoje atsiskleis visos žmonijos išgyvenimai ir patirtys (gegužės 4 d. 18.30 val. Kauno kino centre „Romuva“).

Japonijos tradicinio meno gerbėjus džiugins, gamtos magiją perteikianti Tosen Iwasaki kaligrafija, kurios parodos „Stebuklo pojūtis” pristatymas numatytas gegužės 4 d. 17 val. Prezidento Valdo Adamkaus Bibliotekoje-Muziejuje. Iš Tokijo atvykstantis fotografas Hiroshi Seo Sugiharos namų muziejuje pristatys fotografijų parodą, dedikuotą daugiau kaip 1200 metų puoselėjamai oiemoto tradicijai, kurios dėka iš kartos į kartą perduodama meno, maisto, teatro ir kitų japoniškų tradicijų meistrystė. Šią parodą kartu su jos autoriumi Sugiharos namų muziejuje galėsite apžiūrėti gegužės 5 d. 12 val. arba aplankyti bet kurią dieną iki pat vasaros pabaigos.

„Lietuvą ir Japoniją skiria tūkstančiai kilometrų, tačiau tai tėra fizinis atstumas. Kaunas jau ilgą laiką puoselėja artimą ryšį su Tekančios Saulės šalimi. Istoriniai įvykiai, čia gyvenusios asmenybės, meniniai akcentai gatvėse, švietimo įstaigų bendrystė – gražios draugystės atspindys. Džiugu, kad Japonijos dienos tampa kasmetine tradicija ir vis sugrįžta į Kauną. Tikiu, kad gausi renginių programa šiemet nepaliks abejingų ir leis dar geriau pažinti bei patirti unikalią, turtingą šios šalies kultūrą“, – dalinosi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Festivalio programa pilna turiningų paskaitų, parodų, filmų peržiūrų, potyrių ekskursijų ir kitų įdomių renginių, leisiančių atrasti Japoniją Kaune, o gegužės 3 d. 15 val. Vienybės aikštėje įvyks didžiulis flash-mob, kuriame per 1000 Kauno mokinių šoks tradicinį japonų šokį „Tanabata-Odori“. Kino gerbėjai bus laukiami Forum Cinemas Akropolis gegužės 4 d. 16 val. vieno žymiausių anime kino režisierių Makoto Shinkai filme „5 centimetrai per sekundę“, o Laisvės alėjoje prie fontano galėsite per fotografijas pažinti Japonijos miestą Hiratsuką, kuriame per Tokijo Olimpiadą buvo šiltai priimta ir treniravosi Lietuvos komanda.

Režisierius Keisuke Sugawara gegužės 6 d. Kauno menininkų namuose pristatys unikalų šokio ir dramos spektaklį „(Ne)išgirstas“, tiriantį žmonėse užslėptus jausmus, o festivalį vainikuos baigiamasis tradicinės japoniškos muzikos koncertas, atliekamas tsugaru shamisen virtuozo Hibiki Ichikawa, japoniško bliuzo enka meistrės Akari Mochizuki ir taiko būgnininko Luke Burns.

„Japonijos dienos Kaune WA“ – puikus jau ne vienerius metus tarp Lietuvos ir Japonijos vykstančio kultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys. Viešėdama šiuo metu Japonijoje vykstančiame EU–Japan Fest ir Europos kultūros sostinių susitikimuose jaučiu ir stiprų palaikymą Ukrainai, vertybinę bendrystę žmogaus teisių, suverenumo srityse. Simboliška, kad festivalį Kaune atidarys jungtinis Japonijos ir Lietuvos chorų – „Little Phoenix“ bei „Perpetuum Mobile“ – koncertas, pradėsiantis turiningą Japonijos menininkų programą“, – dalijosi „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ vadovė Virginija Vitkienė.

Ši šiuolaikinių technologijų šalis, puoselėjanti gilias kultūros tradicijas, turi labai poetišką wabi-sabi filosofiją, kuri moko kuklumo, minimalizmo ir unikalumo, atrandant grožį kiekviename gamtos netobulume.

„Japonija man pirmiausiai siejasi su begaline pagarba vieni kitiems ir subtilia estetika, todėl labai džiaugiuosi, kad galime supažindinti vis daugiau žmonių su šia nuostabia kultūra ir esu dėkinga festivalio partneriams, su kuriais kartu kuriame šią šventę“, – sakė festivalio vadovė Emilija Šakalienė.

Festivalio „Japonijos dienos Kaune WA“ renginiai vyks VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 29), Kauno kino centre „Romuva“ (Laisvės al. 54), Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56) ir kitose miesto erdvėse. Festivalio naujienas sekite: https://www.facebook.com/JapanDaysWA, festivalio programa: www.kaunas2022.eu/wa. Dauguma renginių – nemokami.