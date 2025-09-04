Kaunas kviečia į festivalį „Kultūrų sodas“: didžiausia dovana – bičiulystė

Pirmąkart girdintiems šį pavadinimą svarbu žinoti du dalykus: tai festivalis, skirtas pažinti Lietuvoje gyvenantiems skirtingų tautų žmonėms, jų tradicijoms, gyvenimo būdui; antra – visos veiklos yra visiškai nemokamos ir tinkamos bet kokio amžiaus žmonėms. „Kultūrų sodas“ rugsėjo 4–13 dienomis Kaune parengė dosnią programą miestiečiams, kas ateis, tiems šiemet gerai seksis moksluose!
Festivalio atidarymas vyks Istorinėje LR Prezidentūroje rugsėjo 4 d., 18 val. Atidarymo akcentas – diskusija apie Istorines tautines mažumas Lietuvoje ir tai, kas mums visiems svarbu šiandien. Lietuva niekada nebuvo vien lietuviška, ką mes apie tai žinome? Diskusijoje dalyvaus karaimų, romų ir totorių bendruomenių atstovai, moderuos publicistas Donatas Puslys. Festivalis itin gausus ekskursijų – kasdien galite ateiti į kitokią. Lankysime ir pažinsime įvairių kultūrų šventoves: Kauno mečetę, Choralinę sinagogą, Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvę. Vaikščiodami po miestą, apžvelgsime daugiakultūrio Kauno ženklus, ieškosime atsakymo, kas buvo Kauno „magometonai“, tyrinėsime žydų įsikūrimo Kaune istoriją, netgi rasime ryšių su Senovės Egiptu! Visos ekskursijos yra nemokamos, tačiau būtina registracija.
Pabaigai – garsi ir spalvinga šventė Istorinės LR Prezidentūros sode. Šis renginys itin patogus lankytis visai šeimai kartu, netrūks lauko žaidimų, aktyvios veiklos, skanėstų ir progų nusišypsoti. Tiems, kas labiau mėgsta stebėti nei dalyvauti, taip pat yra gerų žinių – festivalio scenos repertuaras ne trumpesnis, nei visų veiklų sąrašas kartu sudėjus. Scenoje pasirodys įvairių tautinių bendruomenių kolektyvai, bus proga pasiklausyti skirtingų kalbų, muzikos, apžiūrėti tautinius kostiumus, pasidžiaugti šokiu ar daina.
Visuomet besišypsanti Kauno įvairių tautų kultūrų centro vadovė Eglė Rušinskaitė kviečia visus kauniečius ir miesto svečius atvykti į „Kultūrų sodą“, primindama, kad „didžiausia dovana yra bičiulystė ir pažintis su iš pirmo žvilgsnio kitokiu žmogumi gali praturtinti ir praplėsti ne tik mūsų požiūrį į šalia esančius įvairių kultūrų žmones, bet atverti ir naujų požiūrio kampų į save pačius. Būkite sveiki, laimingi ir ateikite į festivalį“.
Daugiau informacijos apie renginius galima rasti čia: https://fb.me/e/6hIlmYH58.
