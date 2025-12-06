Katalikų bažnyčiai svarbios šventės išvakarėse – koncertas

Ši Katalikų bažnyčios šventė remiasi 1854 m. gruodžio 8 d. popiežiaus Pijaus IX paskelbta dogma, kad Marija nuo pat pradėjimo momento buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės.
Šventės išvakarėse, sekmadienį, choras „Veritas“ klausytojus kviečia į arkivyskupijos širdį – Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, kur, pasitelkiant muziką ir tekstus, bus apmąstoma Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo istorija.
„Koncerto „Angelus Domini“ programos kūrėjai klausytojams paruošė išskirtinę programą. Šio muzikos ir žodžio vakaro metu skambės „Veritas“ choristų ir soprano Snieguolės Urbonienės vokalas, vokalinę muziką papildys arfos (Viktorija Smailytė), trimito (Dainius Kanys), vargonų (Dailius Kavalevskis) garsai ir Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo skaitomi mąstymai“, – teigia choro „Veritas“ meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.
Skambės Jacques’o Arcadelto, Johanno Sebastiano Bacho, Lee Denglerio, Marco Frisinos, Juozo Naujalio, Donato Zakaro, Gabrieliaus Juškevičiaus OP, kitų kompozitorių vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai.
Koncerto „Angelus Domini“ pradžia – gruodžio 7 d. 16.30 val. Po koncerto 18 val. bus aukojamos šv. Mišios. Iškilmingai liturgijai vadovaus arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas.
