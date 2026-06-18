Joninių naktis Rumšiškėse: nuo saulėlydžio iki saulėtekio

Kai daugelyje vietų Joninės tampa koncertų ar pramogų vakaru, Lietuvos etnografijos muziejuje jos išlaiko savo tradicijas. Čia lankytojai ne tik stebi šventę, bet ir tampa jos dalimi – pina vainikus, klausosi pasakojimų apie stebuklingą žolynų galią, dalyvauja burtuose, žaidimuose.
Vienas akcentų – galimybė nakvoti muziejaus teritorijoje. Svečiai galės įsikurti su palapinėmis ir šventę pratęsti iki pat saulėtekio: ne tik dalyvauti renginyje, bet ir iš tiesų patirti trumpiausią metų naktį – nuo Joninių apeigų iki pirmųjų brėkštančios aušros spindulių.
„Joninės Lietuvos etnografijos muziejuje – tai galimybė vienai nakčiai persikelti į laikus, kai žmogus jautė ypatingą ryšį su gamta, jos ciklais ir bendruomene“ – pabrėžia organizatoriai.
Kodėl verta Jonines švęsti Rumšiškėse?
Joninių muziejuje išskirtinumas – autentiška aplinka. Vakaro renginiai vyks Dzūkijos sektoriuje ir Klojimo teatro prieigose, tarp kalvų, pievų ir upelio, kur šventinės Joninių apeigos įgauna ypatingą atmosferą.
Vienu įspūdingiausių vakaro akcentų taps degančių ratų ridenimas nuo kalno – saulės ciklą simbolizuojantis ritualas. Saulei leidžiantis bus užkurtas aukuras, o vėliau slėnyje įsiliepsnos didysis Joninių laužas.
Prie Pravienos upelio bus plukdomi vainikėliai, o drąsiausieji leisis ieškoti legendinio paparčio žiedo. Sakoma, kad jį radusiam atsiveria visos pasaulio paslaptys.
Šventė, trunkanti iki aušros
Šventės dalyvių laukia naktišokiai su folkloro muzikantais, koncertai, pokalbiai prie laužo ir saulės pasitikimas auštant.
Scenoje pasirodys folkloro kolektyvai, instrumentinio folkloro grupė, o nakties koncertinę programą tęs atlikėjai Adas ir Viltė bei grupė „Vilko Pupos“.
Ilgesnis laikas pažinti muziejų
Šventės proga lankytojai turės išskirtinę galimybę ilgiau nei įprastai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas. Visos vidaus ekspozicijos bus atviros iki 20 val., o Dzūkijos sektoriaus sodybas bus galima lankyti net iki 23 valandos.
Joninių naktis Rumšiškėse – nuo degančių ratų iki paparčio vilionių. Nuo saulėlydžio iki saulėtekio.
Joninių programa: https://lemu.lt/jonines-2026/
Joninių „Facebook Event“: https://fb.me/e/1ZKxhdxMka
Išankstiniai bilietai: https://bilietai.lemu.lt/lit/events/32
Vaizdo klipas „YouTube“: https://www.youtube.com/watch?v=jfItiTRmR5U
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