Įsigyti bilietus į Pitbull'io koncertą tapo neįmanoma misija: viskas „nulūžo“

Kaip „Kauno dieną“ informavo skaitytojai, gauti bilietą į visame pasaulyje žinomo atlikėjo koncertą – „kol kas neįmanoma misija“. Pranešama, kad bilietų pardavimo platforma neveikia.
Panašu, kad sėkmę patyrė tie, kurie bilietus nusipirko per pirmas išankstinės prekybos minutes, tačiau jau ir pinigus sumokėję nėra tikri, ar bilietus iš tiesų gavo.
„Gavote kažkokį patvirtinimą į el. paštą? Nes man irgi pinigus nuskaitė ir „nulūžo“ puslapis“, – tikino viena internautė.
„Nuskaitė pinigus ir vėl „užlūžo“ puslapis“, – paantrino kita.
„Kelis kartus priėjau eilę, bet nusipirkti nepavyko, nes viskas „lūžta“. Tai rodo laisvas vietas, tai nerodo. Tai leidžia pasirinkti vietą, tai parenka automatiškai. Nesinori likti ir be pinigų ir be bilietų“, – patirtimi dalijosi kita moteris.
Vis dėlto kiti problemų nepatyrė.
„Labai geras reikalas tas „artist presale“, be jokių problemų paimti bilietai“, – teigė vyras.
Kaip jau buvo pranešta, dviem dienomis anksčiau, tai yra šiandien, įsigyti bilietus į renginį gali „Live Nation Lietuva“ klubo nariai arba tie, kurie turi specialų kodą. Šiuos kodus gauna tie, kurie jau kažkada buvo sudalyvavę Pitbull'io koncerte.
Kaip pranešė skaitytojai, bilietų kainos svyruoja nuo 82 iki daugiau nei 300 eurų.
Pasaulinis fenomenas, užkariavęs topus
Pitbull'is – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez, per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų – ne tik skambėjo visų žemynų radijo stotyse, bet ir pelnė aukščiausias pozicijas „Billboard Hot 100“ topuose ir surinko milijardus perklausų internete.
Pitbull'io muzikos repertuaras apima įvairius žanrus – nuo hiphopo iki pop ir reggaeton ir atspindi unikalų Majamio bei Lotynų Amerikos kultūrų skambesį.
Pitbull'is yra dirbęs ir įrašęs kūrinius su tokiomis pasaulinėmis žvaigždėmis kaip Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Lil Jon, Marc Anthony, Chris Brown, DJ Khaled, T-Pain ir Sean Paul.
Šią vasarą, liepos 31 d. Pitbull'io koncertinis turas pirmą kartą pasieks ir Lietuvą, todėl gerbėjai turės galimybę išvysti pasaulinio lygio šou, kokie iki šiol vykdavo tik didžiausiose arenose ir stadionuose.
