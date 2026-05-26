Brno dovana Kaunui – išskirtinis operos solistų koncertas rotušėje

„Kauno ir Brno partnerystė – tai gyvas ir nuolat augantis ryšys tarp dviejų miestų ir jų bendruomenių. Per daugiau nei tris dešimtmečius kartu įgyvendinome ne vieną prasmingą iniciatyvą, dalijomės patirtimi ir kūrėme tvirtus kultūrinius saitus. Tokie renginiai kaip Brno Nacionalinio teatro solistų koncertas ne tik stiprina mūsų draugystę, bet ir dovanoja miestiečiams išskirtines kultūrines patirtis“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Ilgametė miestų partnerystė šiandien apima ne tik oficialų bendradarbiavimą, bet ir nuolatinius kultūrinius mainus, kurie padeda megzti glaudesnius ryšius tarp kūrėjų, institucijų ir bendruomenių. Kaune vyksiantis muzikinis pasirodymas tampa dar vienu simboliniu šios draugystės ženklu, primenančiu, kad kultūra išlieka viena stipriausių miestus jungiančių kalbų.
Gegužės 31 d. 19 val. Kauno rotušėje vyks iškilmingas Brno Nacionalinio teatro solistų koncertas. Nemokamame renginyje pasirodys vieni ryškiausių šiuolaikinės Čekijos operos atlikėjų – mecosopranas Václava Krejčí Housková ir baritonas Romanas Hoza. Koncerto metu skambės žymiausių čekų kompozitorių klasikinės muzikos kūriniai.
V. K. Housková laikoma viena ryškiausių Čekijos mecosopranų, ypatingai vertinama už emocionalias ir stiprias scenines interpretacijas. Tarptautinį pripažinimą pelniusi solistė išsiskiria įtaigiais dramatiniais vaidmenimis, o jos dalyvavimas Leošo Janáčeko kūrinių įraše buvo įvertintas prestižiniais „BBC Music Magazine Award“ ir „Gramophone Classical Music Award“ apdovanojimais. Tuo metu R. Hoza publikos ir kritikų vertinamas dėl plataus repertuaro bei muzikinio universalumo – nuo Mozarto ir Rossini operų iki baroko muzikos bei kamerinių kūrinių interpretacijų.
Koncertą Kaune dovanojantis Brno Nacionalinis teatras šiandien laikomas viena svarbiausių Centrinės Europos operos kultūrinių vietų. Teatras garsėja Leošo Janáčeko kūrybos interpretacijomis, organizuoja tarptautinį „Janáček Brno“ festivalį bei bendradarbiauja su pasaulinio lygio scenomis, tarp jų – Londono „Royal Opera House“, Madrido „Teatro Real“ ir Berlyno „Staatsoper“. Minint daugiau nei trijų dešimtmečių bendradarbiavimo sukaktį, Brno ir Kauno draugystė įprasminta vaikų kūryba. Kauno moksleiviai piešė ir interpretavo, kaip jų akimis atrodo Čekija. Darbai gegužės 4–22 d. eksponuoti Kauno „Akropolyje“. O mėgstantys kiną dar gali apsilankyti nemokamame kino seanse. Gegužės 29 d. 18 val. kino centre „Romuva“ bus rodomas čekų filmas „Karavanas“. Kino juosta kvies iš arčiau patyrinėti motinos ir jos neįgalaus sūnaus kelionę, bandant atrasti laisvę, artumą ir viltį sudėtingoje kasdienybėje.
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