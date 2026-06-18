Agnius Jankevičius: režisieriaus užduotis – pasiūlyti kryptį

„Repeticija yra dialogas, o spektaklis – bendrakūrybos rezultatas“, – apie naujojo spektaklio gimimą sako A. Jankevičius, sutikęs atskleisti savo kūrybos užkulisius.
– Kaip dažnai pats renkatės medžiagą naujam spektakliui, o kada sulaukiate pasiūlymų?
– Tiksliai nesuskaičiuočiau, bet santykis galėtų būti maždaug 60 ir 40 proc. Dažniau iniciatyva kyla iš manęs, tačiau pasiūlymai taip pat svarbūs.
Kartais egzistuoja klaidingas įsitikinimas, kad jei spektaklį pasiūlė teatras ar kita institucija, tai jau mažiau vertinga. Su tuo nesutinku. Kitų žmonių pasiūlymai dažnai nuveda į kelius, kurių pats nebūčiau pasirinkęs, ir būtent ten netyčia atrandi tave stebinančių dalykų.
– Gal prisimenate tokių atvejų?
– Vienas ryškiausių – Tolstojaus „Ana Karenina“, kurią stačiau Astanoje, Kazachstane. Iš pradžių atrodė, kad tai visiškai ne mano medžiaga. Tačiau, priėmęs pasiūlymą, atradau naujų kūrybos galimybių. Vėliau panašiai nutiko ir su kitais darbais. Kartais reikia tiesiog leisti sau išeiti iš įprastos komforto zonos.
– Ar galėtumėte išskirti kelis spektaklius, kuriuos laikytumėte reikšmingiausiais savo kūrybos kelyje?
– Sunku išrinkti svarbiausius, nes žmogus nuolat keičiasi. Tai, kas atrodė svarbu prieš dešimt ar dvidešimt metų, šiandien gali atrodyti visai kitaip. Tiesa, buvo spektaklių, kurie atvėrė naujus etapus. Pirmasis – „Užribis“ pagal Viktorą Peleviną. Šis spektaklis svarbus vien dėl to, kad žymėjo mano karjeros pradžią.
Išskirčiau „Polikliniką“, sukurtą Menų spaustuvėje. Tai buvo pirmasis spektaklis, kuriame dirbau be iš anksto parašytos dramaturgijos. Kūrinys išskirtinis ir tuo, kad jame vaidino ne aktoriai, o šokėjai.
Dar vienas svarbus darbas – H. Ibseno „Šmėklos“ Jaunimo teatre. Jame pirmą kartą sąmoningai atsisakiau papildomų teatrinių priemonių ir viską grindžiau aktorių darbu.
Labai svarbus buvo ir gatvės teatro laikotarpis – eksperimentų, laisvės ir kūrybos džiaugsmo metas.
– Ar norėtumėte sugrįžti prie gatvės teatro?
– Šiuo metu – ne. Gatvės teatras atsirado labai natūraliai, iš noro žaisti ir tam palankių aplinkybių. Šis etapas mano karjeroje nebuvo suplanuotas.
Viskas prasidėjo dirbant su studentais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Norėjosi daugiau laisvės, daugiau eksperimentų. Vėliau – dirbtuvės Turkijoje, bendradarbiavimas su Slovėnijos kūrėjais, festivaliai ir spektakliai.
Kurį laiką tai buvo labai svarbi gyvenimo dalis, tačiau vėliau žmonės sukūrė šeimas, atsirado kitų atsakomybių. Natūraliai pasikeitė prioritetai. Todėl nemanau, kad tokius dalykus galima dirbtinai atgaivinti. Jei kada nors susiklostys tinkamos aplinkybės, viskas galėtų atgyti savaime.
– Pastebėjau, kad dažnai dirbate su tais pačiais aktoriais. Kodėl?
– Man atrodo, tai labai panašu į draugystę. Juk ir draugų nesirenkame atsitiktinai – su vienais žmonėmis tiesiog užsimezga ryšys, su kitais – ne. Teatre man svarbu ne vien profesiniai gebėjimai. Žinoma, talentas reikalingas, tačiau jei tarp žmonių nėra jokio tarpusavio supratimo, darbas tampa gerokai sunkesnis.
Aš nematau prasmės nuolat eikvoti energijos kovai ar įtampai. Kur kas įdomiau dirbti su žmonėmis, kai galima pasitikėti vienam kitu ir kartu ieškoti sprendimų. Tokie kūrybos ryšiai dažniausiai ir išlieka ilgam.
– Kas Jums svarbiausia bendradarbiaujant?
– Paprastai tariant, gera atmosfera. Ne ta prasme, kad visi turi vieni kitus girti ar nuolat sutarti. Tačiau, kai nėra nereikalingų konfliktų, intrigų, apkalbų ar konkuravimo dėl smulkmenų, visa energija gali būti skirta kūrybai.
Man atrodo, kad spektaklis geriausiai gimsta tada, kai žmonės jaučiasi saugūs galėdami siūlyti idėjas, klysti, ieškoti. Jei didžioji dalis energijos skiriama konfliktams, jos tiesiog nebelieka kūrybos procesui. Žinau, kad kai kurie menininkai tiki, jog didelis menas gimsta iš trinties ir nuolatinės kovos, bet man tai nėra artima. Man daug įdomesnis bendradarbiavimas.
Kiekvienas žmogus turi savo šešėlį. Kai pradeda temti, šešėliai ilgėja – taip ir gyvenime.
– Jūsų spektakliuose dažnai matome sudėtingus, prieštaringus personažus. Kodėl Jus domina būtent tokie žmonės?
– Nežinau, ar mane domina išskirtinai tokie žmonės. Tiesiog man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi savo šešėlį. Kai pradeda temti, šešėliai ilgėja – taip ir gyvenime. Kiekviename mūsų yra baimių, nuoskaudų, silpnybių, įvairiausių prieštaravimų. Tų vidinių demonų net nereikia specialiai ieškoti.
Galbūt tai susiję ir su mano patirtimis. Dar vaikystėje kitas žmogus man neretai atrodė kaip potencialus pavojus. Įvairios patirtys neišvengiamai formuoja žvilgsnį į pasaulį. Todėl mane traukia istorijos apie sudėtingus santykius, galios žaidimus, manipuliacijas ar ribines situacijas. Skaitant pjeses ar romanus dažniausiai rezonuoja būtent tai, kas kalba apie žmogaus prieštaringumą.
– Kalbant apie prieštaringus žmones, kas Jus patraukė būtent pjesėje „Lėlių namai II“?
– Labai paprastas dalykas. Paskutinėje pjesės scenoje vyksta veikėjų Noros ir Torvaldo pokalbis. Torvaldas klausia: „Kodėl su žmogumi taip sunku?“ O paskui užduoda dar svarbesnį klausimą: „Bet ar turi būti taip sunku?“
Man atrodo, kad visa pjesė telpa tarp šių dviejų sakinių. Ji nėra vien apie santuoką, moters emancipaciją ar konkrečią šeimą. Ji – apskritai apie žmonių santykius. Apie tai, kaip sunkiai kartais pavyksta išgirsti vienam kitą, suprasti kitą žmogų ir pačius save. Tas klausimas man pasirodė labai tikslus ir iki šiol neatsakytas.
– Kaip vyksta Jūsų darbas su aktoriais repeticijų metu?
– Labai daug kas gimsta bendradarbiaujant. Tiesą sakant, sunkiai įsivaizduoju teatrą kitaip. Aktoriai nuolat siūlo idėjas, ieško intonacijų, veiksmų, reakcijų, įvairių sceninių sprendimų. Dalis jų lieka spektaklyje, dalis atkrinta, tačiau pats procesas visada yra bendras.
Man atrodo, kad režisieriaus darbas nėra viską nurodyti iki smulkiausios detalės. Mano užduotis – pasiūlyti kryptį, padėti suprasti, kur link einame ir ko ieškome. Kartais tai primena kelionę. Režisierius pasako, kuriuo keliu einame, bet eidami tuo keliu visi pamato skirtingus dalykus. Vienas atkreipia dėmesį į medžius, kitas – į peizažą, trečias – į kokią nors detalę, kurios niekas kitas nepastebėjo. Iš tų skirtingų matymų ir gimsta spektaklis.
Todėl man visada buvo keistas įsivaizdavimas, kad režisierius viską sugalvoja vienas, o aktoriai tik vykdo nurodymus. Bent jau mano patirtis tokia, kad teatras taip neveikia. Repeticija yra dialogas, o spektaklis – bendrakūrybos rezultatas.
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