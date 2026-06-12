Svarbu vairuotojams: Užnemunės gatvėje keičiasi eismo tvarka

„Iki šiol Užnemunės gatvėje eismas vyko laikinai įrengtu keliu. Nuo pirmadienio, po rytinio piko, vairuotojai galės išbandyti asfalto dangą būsimame prietilčio tunelyje“, – sako Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Kaip ir pastarosiomis savaitėmis, transporto priemonėms bus palikta po vieną eismo juostą abiem kryptimis.
Skaičiuojama, kad Santakos tilto statybvietėje atlikta per 80 procentų darbų. Atverti keturių eismo juostų jungtį su takais pėstiesiems ir dviratininkams planuojama šių metų pabaigoje.
Naujausi komentarai