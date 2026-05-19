 Rotušės aikštėje pravartu stebėti kelio ženklus

Rotušės aikštėje pravartu stebėti kelio ženklus

2026-05-19 13:11
Edita Šileikė

Rotušės aikštėje vyksta paskutiniai rekonstrukcijos akcentai, tad vietomis kažkur pasimetė kelio ženklai, kitur jie perkelti priešinga kryptimi. Be to, nuspręsta leisti automobiliams važiuoti palei aikštę, bet ne aplink, tad vairuotojai turi neprarasti budrumo ir stebėti kelio ženklus.

Vietos: automobilius statyti bus galima tik atvažiavus nuo M. Valančiaus gatvės ir Rotušės aikštės gale, o ties Jėzuitų bažnyčia parkavimas panaikintas.

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Ar galima važiuoti?

Kauniečiai atkreipė dėmesį į Rotušės aikštės prieigas. Seniau atvažiavus iš M. Valančiaus gatvės būdavo uždrausta sukti į Vilniaus gatvę, bet dabar čia jokio draudžiamo ženklo nėra.

„Negi dabar laisvai automobiliu galima važiuoti Vilniaus gatve? Prie arkikatedros nėra jokios „plytos“. Be to, mačiau, kad transporto priemonės iš M. Valančiaus gatvės suka į Rotušės aikštę. Anksčiau taip į dešinę irgi nebuvo galima važiuoti“, – pastebėjo „Kauno dienos“ skaitytojas.

Plačiau apie eismą Rotušės aikštėje dienraščiui pakomentavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Jis nurodė, kad automobilių eismas Vilniaus gatvėje – draudžiamas, o kelio ženklas, matyt, darbų metu pasimetė ir artimiausiu metu vėl bus užkabintas, kad vairuotojams nekiltų jokių pagundų iš M. Valančiaus gatvės sukti į pagrindinę Senamiesčio gatvę.

Tvarka: automobilių eismas Rotušės aikštėje bus leidžiamas iš Muitinės ir M. Valančiaus gatvių.
Tvarka: automobilių eismas Rotušės aikštėje bus leidžiamas iš Muitinės ir M. Valančiaus gatvių. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Pasikeitusi pozicija

Vis dėlto eismo specialistas pripažino, kad Rotušės aikštėje automobiliams važiuoti iš tiesų bus leidžiama. Prieš pradedant šios erdvės rekonstrukciją, viešai buvo skelbta, kad Rotušės aikštė bus skirta tik pėstiesiems, bet projekto metu pozicija pasikeitė ir vairuotojams palikta galimybė nuosavu transportu važiuoti aikštės kraštuose.

„Pasikeitė sprendiniai, tad eismas Rotušės aikštėje bus galimas. Iš M. Valančiaus gatvės bus galima sukti į dešinę ir važiuoti Rotušės aikštės kraštine į A. Jakšto gatvę. Šioje vietoje – eismas vienpusis. Iš A. Jakšto gatvės įsukti į Rotušės aikštę – draudžiama“, – komentavo M. Matusevičius.

Vairuotojams palikta galimybė nuosavu transportu važiuoti aikštės kraštuose.

Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas pažymėjo, kad automobilių eismas Rotušės aikštėje bus leidžiamas ir nuo Muitinės gatvės važiuojant tiesiai, palei Jėzuitų bažnyčią, arba sukti į kairę, atvykus nuo Vytauto bažnyčios.

„Čia taip pat yra vienpusis eismas, automobiliams leidžiama važiuoti iki A. Jakšto gatvės, bet draudžiama važiuoti priešinga kryptimi“, – teigė eismo specialistas.

Kitaip tariant, Rotušės aikštės šonuose vyks vienkryptis eismas, kai automobiliai nukreipiami į A. Jakšto gatvę, aikštės priekyje automobiliai važiuoti negalės, taip pat nebus galimybės apvažiuoti aplink aikštę ratu.

Dėmesys: vairuotojai turi stebėti kelio ženklus, kuria kryptimi galimas eismas.
Dėmesys: vairuotojai turi stebėti kelio ženklus, kuria kryptimi galimas eismas. / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Stovėjimo vietos

Rotušės aikštės viduryje numatyta pėsčiųjų, lauko kavinių, renginių erdvė, bet šonuose galima ne tik važiuoti transporto priemonėms, bet ir jas statyti. Tiesa, automobilius bus galima statyti tik šonu. Anksčiau buvo leidžiama statyti įstrižai.

„Matome, kad yra poreikis Rotušės aikštėje palikti automobilius, todėl buvo nuspręsta, kad, atvažiavus nuo M. Valančiaus gatvės ir įsukus į Rotušės aikštę, važiuojamojoje dalyje bus galima statyti transporto priemones, kartu bus sureguliuotas eismas, kad jis būtų sklandus. Dabar bus galimas tik lygiagretus parkavimas“, – kalbėjo M. Matusevičius.

Be to, automobilius, kaip ir seniau, bus galima statyti Rotušės aikštės gale, netoli Kauno arkivyskupijos kurijos pastato.

Šiame straipsnyje:
Rotušės aikštė
kelio ženklai
rekonstrukcija

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Komentarai

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Komentarai

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Nagus nukapot k
Cia kaip ir seime. Viskas kaitaliojasi, visokiu papildomų zenklų, vienus pastato, kitus nuima. Dabar tiek "protingų" atsirado, kad is savo didelio mokslo patys nesupranta ka daro. Rotuse aikste tapo futbolo aikste o ziema bus ledo ritulio aikste. Medzius isgwnejo privare betoninius kinietisku nesamoniu, sugriovė senai puoselėti senovini vaizda, viskas padaryta per subine.
2
-1
Žilvinas Ručys
ypač vakarais taksi ir pavežėjai su plafonais pažeidžiantys įstatymus ir net gal naudojant plafoną vagiantys pvm , taip pat ką ten veikia priparkuoti gatvėje kultūros paveldo departamento automobiliai . Priminsiu kad vagis meras su taryba naikina taksi parkavimo vietas , vagie primink kiek kainavo jų įrengimas , tuo vagių gauja veikia prieš Lietuvą ir pavežėjų firmų interesams , pažeisdami įstatymus ir veikdami prieš taksi verslus
0
0
Ui
O kitur nereik?
2
0
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