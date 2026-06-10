„Mirties keliu“ vadinamas ruožas keisis neatpažįstamai: paskelbta, kas laukia vairuotojų

Kelias Kaunas–Prienai – vienas daugiausia vairuotojų kritikos sulaukiančių ruožų. Nors kelias čia lopomas ne vienus metus, problemos nesitraukia – eismas intensyvus, danga prastos būklės, o avaringumas didelis.
Skelbiama, kad čia jau netrukus pasirodys kelininkų technika, kuri pradės kelio tvarkymo darbus.
„Avaringas kelias. Būtina tvarkyti“, – sakė moteris.
„Labai duobėtas, vis krapšto ir krapšto jį tais lopais“, – kalbėjo vyras.
Prienų gyventojai sako, kad apie prasidėsiančius darbus girdi jau ne pirmus metus, todėl būsimus pokyčius vertina skeptiškai.
„Jau gal prieš trejus metus žadėjo. Dabar vėl. Ne, netikiu“, – teigė gyventojas.
„Gal tikimės po truputį kažko“, – svarstė praeivis.
Pasak Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko, šis regioninis kelias yra vienas intensyviausių.
„Tas kelias jau seniai reikalauja rekonstrukcijos. Per parą juo pravažiuoja daugiau nei 11 tūkst. automobilių. Tai antras pagal intensyvumą kelias po ruožo nuo Prienų iki Rokų sankryžos“, – aiškino A. Vaicekauskas.
Neretai kelias Prienų link vadinamas ir mirties keliu, nes avarijos, dažnai ir skaudžios, čia vyksta nuolat.
„Čia nuolat fiksuojamas didelis avaringumas, netrūksta ir skaudžių avarijų. Po sunkios žiemos šis prastų pagrindų kelias dar labiau suiro. Jo atstatymas pareikalautų nemažai lėšų, todėl laukiame, kad darbai prasidėtų kuo greičiau“, – pridūrė A. Vaicekauskas.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad lėšų keliui pavyko rasti tik įkūrus Kelių fondą.
„Kelias dabar yra labai prastos būklės. Bus nutiestas naujas kelias, o darbai prasidės dar šiemet. Tai pavyko padaryti dėl Kelių fondo“, – sakė J. Taminskas.
Žadama, kad regioninis kelias virs magistrale.
„Bus įrengtos po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi, dviračių takai, viadukai, žiedinės sankryžos ir jungiamieji keliai. Taip bus sumažintas išvažiavimų į krašto kelią skaičius ir padidintas eismo saugumas“, – aiškino „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Dėl šio kelio reikėjo paimti ne vieną šimtą gyventojų sklypų. Vis dėlto kelininkai sako, kad projektas strigo ne dėl žemės paėmimo procedūrų, o dėl kitų prioritetų.
„Tai buvo planavimo klausimas. Pastaruosius ketverius metus prioritetas buvo „Via Baltica“ projektas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos“, – teigė M. Gedaminskas.
Jei pažadai ir toliau neliks tik pažadais, o darbai persikels į realybę, kelininkų technika kelyje Kaunas–Prienai turėtų pasirodyti jau šį rudenį.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
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