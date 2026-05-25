Judriame prospekte – neeilinė kliūtis vairuotojams

Nuotraukas portalui kauno.diena.lt atsiuntę skaitytojai teigė, kad konteineriai atsidūrė ant kelio ties komerciniais pastatais, netoli baldų salono „ISKU“. Iš skaitytojų užfiksuotų vaizdų matyti, kad vienas mėlynas konteineris atsidūrė važiuojamosios dalies viduryje, o žali konteineriai išversti prie kelkraščio ir iš dalies patenka į eismo zoną.
„Įspėkite vairuotojus ir kitus eismo dalyvius būti itin atidiems“, – prie atsiųstų nuotraukų rašė pilietiški skaitytojai.
Netikėtai ant kelio atsidūręs konteineris gali tapti pavojinga kliūtimi, ypač judriame prospekte, kuriame transporto srautai intensyvūs, o vairuotojai kliūtį gali pastebėti per vėlai.
Pastebėjus važiuojamojoje dalyje esančius konteinerius ar kitus eismui pavojingus objektus, apie tai reikėtų pranešti atsakingoms tarnyboms.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį kai kuriose šalies vietose prognozuoti vakarinių krypčių vėjo gūsiai, siekiantys 15–17 m/s. Gūsingas vėjas nuo vidurdienio iki vakaro prognozuotas ir Kauno apskrityje. Antradienį Kauno apskrityje taip pat prognozuojami stiprūs vėjo gūsiai – iki 15–18 m/s.
Sinoptikai gyventojams rekomenduoja iš balkonų ir kiemų pašalinti arba pritvirtinti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)