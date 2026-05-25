 Judriame prospekte – neeilinė kliūtis vairuotojams

Judriame prospekte – neeilinė kliūtis vairuotojams

būkite atidūs!
2026-05-25 14:42 kauno.diena.lt inf.

Kaune, judriame Savanorių prospekte, pirmadienį užfiksuota pavojinga situacija – stiprus vėjas į važiuojamąją kelio dalį išpūtė ir išvertė atliekų konteinerius.

Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų Vėjas Kaune pridarė bėdų

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Nuotraukas portalui kauno.diena.lt atsiuntę skaitytojai teigė, kad konteineriai atsidūrė ant kelio ties komerciniais pastatais, netoli baldų salono „ISKU“. Iš skaitytojų užfiksuotų vaizdų matyti, kad vienas mėlynas konteineris atsidūrė važiuojamosios dalies viduryje, o žali konteineriai išversti prie kelkraščio ir iš dalies patenka į eismo zoną.

„Įspėkite vairuotojus ir kitus eismo dalyvius būti itin atidiems“, – prie atsiųstų nuotraukų rašė pilietiški skaitytojai.

Netikėtai ant kelio atsidūręs konteineris gali tapti pavojinga kliūtimi, ypač judriame prospekte, kuriame transporto srautai intensyvūs, o vairuotojai kliūtį gali pastebėti per vėlai.

Pastebėjus važiuojamojoje dalyje esančius konteinerius ar kitus eismui pavojingus objektus, apie tai reikėtų pranešti atsakingoms tarnyboms.

„Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, pirmadienį kai kuriose šalies vietose prognozuoti vakarinių krypčių vėjo gūsiai, siekiantys 15–17 m/s. Gūsingas vėjas nuo vidurdienio iki vakaro prognozuotas ir Kauno apskrityje. Antradienį Kauno apskrityje taip pat prognozuojami stiprūs vėjo gūsiai – iki 15–18 m/s.

Sinoptikai gyventojams rekomenduoja iš balkonų ir kiemų pašalinti arba pritvirtinti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, taip pat nestatyti automobilių prie medžių. 

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Šiame straipsnyje:
stiprus vėjas
konteineriai
važiuojamoji dalis
pavojinga kliūtis kelyje
Savanorių prospektas
skaitytojo naujiena

Naujausi komentarai

Komentarai

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bulbul
Turbūt genialu, atsistoji filmuoji, paskui dar kol paviešini, o jeigu kas nors prieina patraukti prakeikto konteinerio dar ir pendelė duodi kad trukdo filmuoti nes jauties kaip koks užapakalnis nuomonės formuotojas tokiom durnastvom naujienom :D Patraukei ir nuvažiavai toliau, ir pačiam malonu ir kiti padėkoja, bet ne, kur tau.
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Dainius
Vidaus nenufotkino,klounas
1
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Žilvinas Ručys
tipo nei kauno švaros darbuotojai ( kurie neįjungė stabdžių), mentų darbuotojai , ir kitų valstybės įstaigų nematė nei naktį nei ryte . Beje , parodykit tų konteinerių laikymo vietą
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