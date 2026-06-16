Vyras pasijuto apgautas: nusipirko butą 32 aukštų namo 34-ame aukšte

Istorija susijusi su vyru, vardu Shen, iš Shaanxi provincijos. 2013 m. jis nusprendė nusipirkti butą naujame gyvenamajame komplekse, statomame kaime netoli Xiano, provincijos sostinės.
Shen nusipirko 90 kvadratinių metrų butą 34-ame pastato aukšte. Kvadratinio metro kaina buvo 2 646 juaniai arba apie 400 JAV dolerių.
Kaina buvo itin patraukli – maždaug tris kartus mažesnė nei vidutinė būsto rinkos kaina regione. Priežastimi tapo vadinamos ribotos nuosavybės teisės į objektą.
Kinijoje toks būstas dažnai vadinamas pilkosios rinkos butais. Šie namai statomi kolektyviai valdomose kaimo žemėse be tinkamų leidimų ir patvirtinimų.
Dėl sparčios šalies urbanizacijos dalis kaimo žemės lieka nenaudojama, todėl susidaro sąlygos atsirasti tokiems neoficialiems statybos projektams.
Nepaisant mažos kainos, tokie butai kelia didelę riziką. Jų negalima legaliai perparduoti, o pirkėjų teisės praktiškai nėra saugomos įstatymų. Tačiau daugelis vis tiek sutinka su tokiais sandoriais dėl prieinamų kainų.
2013 m. Shen sumokėjo vystytojui 117 700 juanių pradinį įnašą – maždaug 17 400 JAV dolerių.
Pasak pirkėjo, vystytojas jį patikino, kad visi reikalingi dokumentai pastato naudojimui bus sutvarkyti vėliau. Tačiau dažniausiai nelegalūs būstų kompleksai negali gauti visų leidimų.
Šalys sudarė susitarimą, pagal kurį vystytojas įsipareigojo užbaigti statybas ir perduoti butą savininkui 2015 m.
Pasirašęs dokumentus, Shen grįžo į Pekiną, kur dirbo. Atėjus sutartai užbaigimo datai, paaiškėjo, kad statybos dar nebuvo baigtos.
Tik 2017 m. vystytojas informavo pirkėją, kad pastatas yra paruoštas gyventi, ir pasiūlė sumokėti likusią sumą. Shen atsakė, kad lėšas perves gavęs raktus.
Po kelių mėnesių jis sužinojo šokiruojančią naujieną – vystytojas jį informavo, kad pastatas, kuriame yra jo butas, turi tik 32 aukštus.
Po kelių mėnesių jis sužinojo šokiruojančią naujieną – vystytojas jį informavo, kad pastatas, kuriame yra jo butas, turi tik 32 aukštus.
Iš pradžių vyrui buvo pasiūlyta alternatyva – butas 32 aukšte. Tačiau tuo metu jis negalėjo iš karto sumokėti likusios sumos.
Po dviejų mėnesių vystytojas paskelbė, kad butas 32 aukšte jau parduotas kitam pirkėjui.
Po to Shen pateikė prašymą grąžinti avansą. Vystytojas atsakė teigdamas, kad dar neturi lėšų, ir paprašė palaukti.
2020 m. pirkėjui buvo grąžinta tik 20 000 juanių. Dar 50 000 juanių jis gavo 2022 m. Po to vystytojas nustojo bendrauti ir nebeatsiliepė į skambučius.
Nesulaukęs grąžinimo, Shen pateikė apeliaciją Xiano miesto valdžios arbitražo kolegijai.
Peržiūrėję bylą, arbitrai įpareigojo vystytoją sumokėti jam likusią 47 700 juanių avansinę įmoką, taip pat apie 27 000 juanių palūkanų.
Be to, sutartyje buvo numatyta papildoma 47 000 juanių kompensacija, jei vystytojas neįvykdys savo finansinių įsipareigojimų.
Tačiau net ir po sprendimo priėmimo situacija nepasikeitė.
Šių metų gegužę Shen vis dar negavo likusios pinigų sumos, palūkanų ar priklausančios kompensacijos.
Tada jis pateikė apeliaciją vietos teismui. Teisėjai išdavė skolininkui apsaugos orderį, tačiau tai nepadėjo atgauti lėšų.
Paaiškėjo, kad vystytojas neturėjo nei banko santaupų, nei nekilnojamojo turto, oficialiai įregistruoto savo vardu.
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