Vaikinas užmezgė romaną su bendraklasės močiute

Tai nutiko Japonijoje, rašo „South China Morning Post“.
Vaikinas, kurio vardas Kofu, romaną su 83-ejų metų Aiko užmezgė vasario 14-ąją dieną. Pasak jaunuolio, jis pamilo moterį iš pirmo žvilgsnio, kai tik atėjo į svečius pas savo buvusią bendraklasę.
Aiko prisipažino, kad pajuto Kofu simpatiją tą pačią dieną. „Kofu turi gerą apetitą ir yra labai švelnus. Tokio judraus, sumanaus vaikino aš dar nebuvau sutikus. Mane traukė prie jo“, – pasakojo moteris.
Pora dėl didelio amžiaus skirtumo bijojo prisipažinti apie savo jausmus. Viskas pasikeitė per bendrą jų kelionę į Disneilendą, kurią suorganizavo Aiko anūkė, ta pati buvusi vaikino bendraklasė.
Tada Kofu prisipažino moteriai, kad ją myli. Netrukus jie pradėjo susitikinėti.
Dabar Aiko ir Kofu gyvena kartu. Pora tvirtina, kad abiejų šeimos palaikė jų santykius. Aiko papasakojo, kad kol Kofu mokosi ir vyksta į stažuotę, ji vaikino laukia namuose ir gamina jam valgį.
Vakarus jie dažniausiai praleidžia kartu. Prieš miegą Kofu moteriai valo dantis. Vaikinas pabrėžia, kad laimingiausia jo dienos dalis – rytas, nes prabudęs jis pamato mylimosios veidą.
