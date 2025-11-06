Tragiška avarija: pagrobtas automobilis su moterimi salone rėžėsi į pastatą: žuvo dvi senjorės

Apie incidentą praneša „Daily Mail“.
Prie automobilio vairo sėdėjo 21-erių metų Samas Asgari-Tabaras (Sam Asgari Tabar). Jis ir jo bendraamžis Reece Parish automobilį pagrobė per bandomąjį važiavimą.
Automobilio salone buvo likusi moteris, kuri šį BMW pardavinėjo.
Policija neilgai vijosi 160 km/val greičiu lėkusį BMW, nes jis netrukus rėžėsi į pastatą.
Nuo smūgio įgriuvo pastato lubos. Į ligoninę pateko aštuoni žmonės. Vienai 94-erių metų moteriai, gyvenusiai senelių namuose, sulaužytas stuburas.
Kitą dieną po avarijos paaiškėjo, kad jos pasekmės itin tragiškos. Žuvo dvi garbaus amžiaus moterys. Vienai iš jų buvo daugiau nei 80 metų, kitai – daugiau nei 90 metų.
Naujausi komentarai