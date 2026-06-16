 Tragedija: bangos nusinešė dvi paplūdimyje užsnūdusias merginas į vandenyną

Tragedija: bangos nusinešė dvi paplūdimyje užsnūdusias merginas į vandenyną

2026-06-16 21:08
Parengta pagal užsienio spaudą

Bangos įtraukė dvi pakrantėje užmigusias studentes į vandenyną. Merginos neišgyveno.

<span>Tragedija: bangos nusinešė dvi paplūdimyje užsnūdusias merginas į vandenyną</span>
Tragedija: bangos nusinešė dvi paplūdimyje užsnūdusias merginas į vandenyną / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Skaudi nelaimė nutiko JAV, o apie ją praneša leidinys „The New York Post“.

Tragedija įvyko birželio 9-ąją dieną Bonny Doon paplūdimyje Kalifornijoje. 21-erių metų Harshita Nair ir dvidešimtmetė Mahial Sran užsnūdo pakrantėje ir tapo Ramiojo vandenyno bangų aukomis.

Tragiško įvyko liudininkai apie nelaimę nedelsdami pranešė gelbėjimo tarnyboms. Į įvykio vietą atskubėjo net kelios gelbėtojų brigados.

Aštuoni gelbėtojai patraukė į vandenyną, kad ištrauktų nukentėjusias merginas. Tačiau viena jų – M. Sran – nustojo rodyti gyvybės ženklus tuoj pat po išgelbėjimo. Jos draugė H. Nair iki birželio 13-osios dienos gulėjo ligoninėje.

Merginos būklė visą laiką buvo kritinė. Galų gale medikams teko konstatuoti ir jos mirtį.

Šiame straipsnyje:
Bonny Doon
kalifornija
bangos
Mahial Sran
Harshita Nair
paplūdimys
gelbėjimo tarnybos

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