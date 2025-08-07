Tirpstančiame ledyne rastas prieš 28 metus dingusio vyriško kūnas

31-erių metų Nasiruddino kūną vietiniai gyventojai pastebėjo netoli tirpstančio ledyno „Lady Meadows“ krašto Chaiber Pachtunchvos provincijos Kohistano regione.
Jo šeima pasakojo, kad jis su broliu po 1997 m. kaime kilusio konflikto pabėgo į kalnus, kur įkrito į plyšį lede. Jo brolis liko gyvas.
„Mūsų šeima per daugelį metų nepaliko akmens ant akmens, bandydama jį surasti“, – naujienų agentūrai AFP sakė mirusiojo sūnėnas Malikas Ubaidas.
„Mūsų dėdės ir pusbroliai kelis kartus lankėsi ledyne, norėdami išsiaiškinti, ar būtų galima ištraukti jo kūną, bet galiausiai jie pasidavė, nes tai buvo neįmanoma.“
Nasiruddinas, kuris kito vardo ar pavardės neturėjo, buvo vedęs ir turėjo du vaikus.
Jo gerai išsilaikiusį kūną su asmens tapatybės kortele liepos 31 d. rado vietinis piemuo, o trečiadienį jis buvo palaidotas.
„Pagaliau, radę jo palaikus, galime lengviau atsikvėpti“, – pasakė M. Ubaidas.
Kohistanas yra kalnų regionas, kuriame driekiasi tolimosios Himalajų atšakos.
Pakistane yra daugiau nei 13 000 ledynų – daugiau nei bet kur kitur Žemėje už ašigalių ribų.
Tačiau, visame pasaulyje dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos kylant temperatūrai, ledynai sparčiai tirpsta.
