Senovės graikų statula sukėlė ažiotažą internete

Ką mato sąmokslo teorijų šalininkai
Sąmokslo teoriją įžiebusi statula vadinama „Naikoso kapvietė, vaizduojanti soste sėdinčią moterį su tarnaite“, vaizduoja turtingą moterį, liečiančią plokščią, sudėtingą objektą, kurį prieš ją laiko vergė.
Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose komentatoriai teigia, kad objektas labai panašus į šiuolaikinį nešiojamąjį kompiuterį. Ypač verta dėmesio yra skylės šone, primenančios USB prievadus.
„Kai žiūriu į skulptūrą, negaliu negalvoti apie Delfų orakulą, kuris turėjo leisti žyniams susisiekti su dievais ir gauti pažangios informacijos“, – sakoma viename populiariame vaizdo įraše.
Teorijos šalininkai atmeta papuošalų dėžutės idėją, teigdami, kad objekto pagrindas yra per plonas.
Ką sako mokslininkai
Archeologai ir istorikai tokius teiginius vadina nesąmone. Dar 2016 m. archeologė Christina Kilgrove išsamiai paneigė šį mitą.
Pasak jos, tai tipiškas laidojimo paminklas, vaizduojantis mirusįjį kasdieniškoje scenoje, siekiant pabrėžti jos aukštą statusą.
„Šioje stelėje pavaizduota atsilošusi sėdinti moteris, siekianti paliesti dangtį dėžutės, kurią laiko mergina, kurios šukuosena ir drabužiai rodo ją esant verge“, – aiškino Ch. Kilgrove.
Kas iš tikrųjų yra šis objektas?
Labiausiai tikėtina, kad tai vaškinė rašymo lentelė arba plokščia dėžutė mažiems papuošalams.
O kaip dėl „USB prievadų“?
Skylutės šone, kurios taip neramina sąmokslo teorijų šalininkus, turi proziškesnį paaiškinimą. Tai arba seniai supuvusių medinių elementų tvirtinimo pėdsakai, arba vėliau restauruojant ar perdirbant skulptūrą padarytos skylės.
