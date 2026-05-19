 Neįtikėtina: moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suole

Neįtikėtina: moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suole

2026-05-19 17:43
Parengta pagal užsienio spaudą

33-ejų metų moteris, teismo salėje laukusi nuosprendžio, pagimdė vaiką tiesiog teisiamųjų suole.

<span>Neįtikėtina: moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suole</span>
Neįtikėtina: moteris pagimdė vaiką teisiamųjų suole / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Tai atsitiko JAV, o apie įvykį praneša „The New York Times“.

Keistas atsitikimas įvyko penktadienį, gegužės 15-ąją dieną. Samantha Randazzo išvakarėse buvo suimta dėl narkotikų laikymo ir užlipimo ant stogo.

Būdama devintą mėnesį nėščia, moteris staiga sukniubo ant teisiamųjų suolo. Jai nutekėjo vaisiaus vandenys.

Moters advokatas papasakojo, kad teismo darbuotojai operatyviai išvedė žmones iš patalpos ir suskubo moteriai į pagalbą. Netrukus gimė sveikas berniukas.

Tokios žmogaus teisių organizacijos, kaip „Legal Aid Society“ ir „Brooklyn Defender Services“ įrodinėja, kad S. Randazzo buvo priversta gimdyti surakinta, be deramos medicininės priežiūros, o teismo darbuotojai jos adresu laidė juokelius.

Advokatas tai neigia, o teismo atstovas vėliau pareiškė, kad moters riešai buvo surakinti už nugaros, tačiau grandinių ant kojų nebuvo. Teigiama, kad antrankius moteriai nuėmė iš karto, kai tik paaiškėjo, kad ji gimdo.

Policija tvirtina, kad tuo metu, kai moteris buvo sulaikoma, ji vilkėjo laisvus, didelio dydžio drabužius, todėl neatrodė, kad yra nėščia. Teigiama, kad iš ligoninės, į kurią S. Randazzo buvo pristatyta, ją išleido vakare prieš teismą, nepastebėję artėjančio gimdymo.

Žmogaus teisių organizacijos reikalauja atlikti tyrimą ir peržiūrėti elgesio su nėščiomis teisiamosiomis taisykles.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
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Bus \\.//
"teisėjas".
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Xoxttu
Nu nieko sau. Cirkai.
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